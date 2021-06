Blönsdorf

Richtig sportlich ging es am Wochenanfang schon in der Kita „Spielkiste“ in Blönsdorf zu. Nach der langen Coronapause will der Niedergörsdorfer Nachwuchs endlich wieder in Bewegung kommen. Auf dem Plan stand deshalb das Sportfest mit unterschiedlichen Disziplinen. Die Übungen hatten sich die Schüler der Grundschule „Thomas Müntzer“ für alle Vorschulkinder überlegt, um sie auch auf ihr erstes Schuljahr vorzubereiten.

Gefordert wurde da neben Schnelligkeit und Ausdauer auch die Geschicklichkeit und das sportliche Können der Jungen und Mädchen. Bei sommerlichen Temperaturen kamen zwischen Hampelmann und Balancetraining selbst die Jüngsten ins Schwitzen. Zur Stärkung gab es am Ende für jeden einen Fitnessriegel und natürlich eine Goldmedaille. Auch in den anderen Niedergörsdorfer Kitas ist ein Sportfest geplant.

Von Isabelle Richter