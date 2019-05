Blönsdorf

Eine aufmerksame Zeugin hat am Samstagabend in Blönsdorf den Diebstahl eines Trabant verhindert: Sie beobachtete gegen 23 Uhr in der Bölkestraße drei Personen, die sich an einem nicht zugelassenen Trabant zu schaffen machten, der auf einem Grundstück dort stand. Nachdem sie die Personen angesprochen hatte, verließen sie fluchtartig den Ort des Geschehens. Dann informierte sie die Polizei. Eine Fahndung der Beamten nach den dreien verlief später erfolglos.

Von MAZonline