Kinder wollen weniger Raser und schönere Spielplätze

Blönsdorf

„Ich bin sehr froh darüber, dass die Kinder richtig gut mitgemacht haben“, sagte Paul Schuknecht ( SPD) am Donnerstag zufrieden. Mit einem 90-minütigen Workshop in der Blönsdorfer Grundschule „ Thomas Müntzer“ startete die erste Veranstaltung zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde Niedergörsdorf. Die Idee, die der Sozialausschussvorsitzende und Gemeindevertreter gemeinsam mit dem Jugendsozialarbeiter Peter Baade und Hauptamtsleiterin Andrea Schütze entwickelt hatte, ging auf: Die Ergebnisse sorgten bei den Erwachsenen für Überraschungen und neue Erkenntnisse.

Eine Sporthalle zum Kicken bei schlechtem Wetter

Von den Grundschülern gab es am Ende des Workshops ebenfalls ein positives Feedback. Dass sie von den Erwachsenen endlich angehört werden, kam bei ihnen gut an. Curly aus Eckmannsdorf erklärte beispielsweise: „Mir hat es gut gefallen, weil man sagen konnte, was man will.“ Ihr persönlicher Wunsch für Eckmannsdorf: Ein schönerer Spielplatz mit Rutsche und Schaukel – und Sand statt Rasen.

Auch Yan aus Altes Lager nutzte die Chance seine Wünsche mitzuteilen. Aus seiner Sicht fehle in Altes Lager noch eine Sporthalle, in der man zum Beispiel auch bei schlechtem Wetter Fußballspielen kann. Auch die Erweiterungen der Öffnungszeiten im Jugendclub „Jump“ auf fünf Tage in der Woche landete unter anderem auf den Wunschzetteln der Kinder. Dass das Angebot so gefragt ist, ist sicher auch für die Gemeinde eine Bestätigung ihrer Arbeit.

Ellena aus Altes Lager wünscht sich weniger Müll

Überraschend häufig tauchte außerdem die Bemerkung auf, dass viele Autofahrer zu schnell durch den Ort rasen oder dass zu viel Müll auf den Straßen herumliegt. Ellena aus Altes Lager wünschte sich deshalb mehr Mülleimer im Ort. Eine von vielen Antworten, die für die Erwachsenen sicher überraschend – und anders als die gewünschte Therme – wohl auch machbar ist.

Einen verkehrsberuhigten Bereich wie hier in Blönsdorf wünschen sich viele Kinder auch in ihrem Ortsteil. Quelle: Isabelle Richter

Klausel regelt: Kinder sollen Mitspracherecht bekommen

Hintergrund: Seit dem 19. Juni 2019 enthält die Brandenburger Kommunalverfassung eine neue Klausel. Sie besagt, dass Kinder und Jugendliche künftig mehr Mitspracherecht in ihren Städten und Gemeinden bekommen sollen. In welcher Form das praktiziert wird, ist jeder Kommune selbst überlassen.

In einigen Regionen soll beispielsweise ein extra Gremium für den Nachwuchs gegründet werden. Die Gemeinde Niedergörsdorf könnte sich ebenfalls einen Jugendbeirat vorstellen, entschied sich jedoch zunächst dafür, die Kinder und Jugendlichen in diesem Jahr noch in anderer Form zu beteiligen und dann zu schauen, ob ein eigenes Gremium Sinn macht.

Schüler sollten Fragen in Gruppen diskutieren

Durch den Workshop am Donnerstag wollten die Erwachsenen zunächst aber erst einmal Informationen sammeln, wie zufrieden die Kinder aus der Gemeinde eigentlich mit der aktuellen Situation in ihrem Ortsteil sind. Zuvor ausgewählte Schüler der Klassen eins bis drei wurden deshalb konkret dazu befragt, was ihr Ortsteil für die jüngeren Bewohner aktuell schon alles zu bieten hat und was ihrem Dorf noch fehlt oder was vielleicht sogar abgeschafft werden sollte. Mindestens ein Kind aus jedem Ortsteil – bis auf Bochow – war vertreten. Auf einem großen Papier sollten die Gruppen ihre Antworten zunächst auf einem großen Papier zusammentragen.

Kinder wünschen sich einen Bioladen und Baumhäuser

Paul Schuknecht zeigte sich hinterher begeistert vom Elan der Schüler. „Die Energie der Kinder – das ist das Potenzial, was wir haben und was wir brauchen“, erklärte er. Auch Peter Baade war überrascht darüber, was er auf den Zetteln später lesen konnte. Den Wunsch nach einem festen Trampolin auf den Spielplätzen der Gemeinde habe er bereits öfter wahrgenommen. Dass sich der Nachwuchs aber auch einen Bioladen sowie Baumhäuser, mehr Sitzgelegenheiten oder einen vom Schilf befreiten Dorfteich dringend wünscht, war auch ihm neu.

Radiosender interessiert sich für das Experiment

Das Experiment, einen Workshop mit den Kindern durchzuführen, war am Ende des Tages nicht nur lohnenswert – der Ansatz ist scheinbar auch einzigartig im Land Brandenburg. Denn wie Niedergörsdorfs Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) und Marko Göritz, Orstvorsteher von Altes Lager, berichten, seien sie aufgrund des Vorhabens bereits von einem landesweiten Radiosender zum Interview gebeten worden.

Ideengeber Schuknecht ist zuversichtlich

Wie sich das Ganze weiterentwickeln wird, bleibt abzuwarten. Spätestens am 22. April, wenn die fertigen Plakate zu jedem Ortsteil im Sozialausschuss und der nachfolgenden Gemeindevertretung gezeigt werden sollen. Bis dahin müssen die Kinder nun gemeinsam durch ihren Ort ziehen und noch einmal genau hinschauen, Fotos knipsen oder ein kleines Handyvideo drehen.

Paul Schuknecht hat bereits angekündigt, dass die jeweiligen Ortsvorsteher die Kinder aus dem Dorf dabei unterstützen sollen. Obwohl der Aufwand nicht unerheblich ist, glaube Schuknecht daran, dass es funktionieren wird. „Ich bin mir sicher, dass die Ortsvorsteher das gut machen werden“, erklärte er am Donnerstag zuversichtlich.

Von Isabelle Richter