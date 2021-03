Niedergörsdorf

Aus dem Hort „Sonnenblume“ in Blönsdorf und dem Hortbereich in der Kita „Kinderland“ in Niedergörsdorf könnte in Zukunft ein gemeinsamer großer Hort werden. Eine mögliche Zusammenlegung in Blönsdorf wurde im jüngsten Sozialausschuss erstmals diskutiert. Dazu wurden die Leiterinnen Roswitha Bosnjak (Blönsdorf) und Dajana Reichert (Niedergörsdorf) zunächst darum gebeten, die Ausschussmitglieder über die aktuelle räumliche Situation in beiden Horten zu informieren.

Der Hort „Sonnenblume“ liegt direkt an der Grundschule „Thomas Müntzer“ in Blönsdorf. Sowohl mit der Schule als auch der nahegelegenen Kita „Spielkiste“ wird eng kooperiert. Wie Roswitha Bosnjak berichtet, ist der Hort in Blönsdorf in der Schulzeit von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet. In den Ferien werden die Kinder in der Zeit von 7 bis 16 Uhr betreut. Im Hort-Team gibt es vier pädagogische Fachkräfte. Seit der Eröffnung im September 2010 gab es 19 Auszubildende zum Erzieher und 21 Schülerpraktikanten. Die Schwerpunkte des Blönsdorfer Hortes sind die gesunde Ernährung und ausreichende Bewegung.

Zur Kapazität erklärte Roswitha Bosnjak: „Wir haben mal mit 40 Plätzen angefangen und sind jetzt seit dem 19. September 2019 auf 62 Plätze angehoben worden.“ Aktuell seien davon 54 Plätze in Blönsdorf besetzt. Vor der Pandemie hätten täglich zwischen 35 und 48 Kinder den Hort „Sonnenblume“ besucht.

Im Gebäude können die Kinder frei spielen, kreativ sein oder sich mit naturwissenschaftlichen Themen beschäftigen. Darüber hinaus verfügt der Hort über eine große Außenfläche mit Outdoorbühne und vielen Spielgeräten. „Unsere Kinder sind ganz viel draußen. Das fördern wir natürlich auch, weil wir wissen, wie wichtig die Bewegung an der frischen Luft ist“, so die Hortleiterin. Durch die Doppelnutzung mit der Schule kann der Hort auch die Mensa, die Turnhalle und das Musikkabinett nutzen. Allerdings nur bedingt, weil am Nachmittag auch die Arbeitsgemeinschaften der Schule dort stattfinden. Am Vormittag unterstützen die Horterzieher im Unterricht bei den 1. und 2. sowie den Flexklassen.

Kinder müssen ständig Rücksicht nehmen

Auch Dajana Reichert wünscht sich für ihre Hortkinder in Niedergörsdorf mehr Platz und Freiraum. Aktuell werden im Hortbereich der Kita „Kinderland“ rund 20 Kinder betreut. Da der Kitabereich wächst, müssen die Hortkinder zurückstecken. Laut Reichert hätten sie aktuell nur einen Gruppenraum zur Verfügung und müssen beim Spielen draußen immer Rücksicht auf die Kleinen nehmen.

Die Kita-Leiterin aus Niedergörsdorf sprach sich deshalb für die Zusammenlegung aus. „Ich würde mir eigentlich wünschen, dass es einen großen Hort für alle Kinder gibt“, so Dajana Reichert. Aus ihrer Sicht haben die Hortkinder in Blönsdorf einfach bessere Bedingungen, um sich zu entfalten und sind zudem ausschließlich im Kontakt mit Gleichaltrigen. Dajana Reichert kennt den Hort in Blönsdorf gut. Sie war dort selbst ein halbes Jahr lang als Erzieherin tätig.

Mehr Räume für höhere Kapazität benötigt

Auch aus Sicht der Verwaltung wäre das sinnvoll und theoretisch möglich. Um etwa 80 Kinder in Blönsdorf unterbringen zu können, müsste aber erst die Raumkapazität des Hortes erhöht werden. Durch eine Erweiterung der banchbarten Grundschule „Thomas Müntzer“ könnte der Hort wieder mehr Räume für sich beanspruchen. Auch ein Hort-Neubau auf dem Grundstück gegenüber der Kita „Spielkiste“ bleibt eine Option.

Wie sich der Hort „Sonnenblume“ in Zukunft entwickelt, hängt nun von der Planung zur Erweiterung der Grundschule ab. Wie die MAZ berichtete, hat die Gemeinde 50.000 Euro in den diesjährigen Haushalt eingestellt. Bis zum Sommer soll nun ein Überblick über die Raumbedarfe und Prioritäten der Schule vorgelegt werden, damit dann ein Planer hinzugezogen werden kann.

Von Isabelle Richter