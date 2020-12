Rangsdorf

Zwischen Weihnachten und Neujahr verschenkt man gerne Blumengrüße – oder lässt sich diese selbst zukommen. Wegen des Lockdowns müssen Blumengeschäfte nun geschlossen bleiben. Doch wer über einen Lieferservice oder einen Online-Shop verfügt, kann auch zum Jahreswechsel seinen Kunden Sträuße, Blumentöpfe oder Gestecke anbieten.

Der Silvester-Klassiker seit Jahrzehnten: Bubikopf oder vierblättriger Glücksklee, verziert mit einem lustigen Schornsteinfeger, der Gutes fürs neue Jahr verheißt. Der Klassiker hat bei einigen aber an Beliebtheit eingebüßt. „Für die Zeit zwischen den Jahren werden oft Sträuße oder Töpfe bunter Frühlingsblumen bei uns gekauft“, sagt Sina Wolf.

Anzeige

Gärtnerei in dritter Generation

Die Floristin ist seit 2016 Inhaberin der „Blumerei Eichhorst“. In dritter Generation betreibt sie die 1946 vom Großvater in der Rangsdorfer Seebadallee eröffnete Gärtnerei mit Laden. Ihre Eltern und zwei Mitarbeiter gehen ihr zur Hand. Sina Wolf hat auch in diesem Jahr rechtzeitig Töpfe und Sträuße geordert beziehungsweise gebunden, die ihre Kundschaft liebt. Hyazinthen, Freesien oder Tulpen, als Strauß oder liebevoll in mit Filz-, Holz- oder Keramikfiguren verzierte Körbchen oder Töpfe dekoriert, nehmen jüngere Kunden gern mit.

Sina Wolf führt die Gärtnerei in Rangsdorf in dritter Generation. Quelle: Andrea von Fournier

Was dem einen zu kitschig erscheint, empfindet die andere als richtig schön. Deshalb führt die „Blumerei“ ein breites Angebot für alle. „Auch Ranunkeln sind in dieser Zeit sehr beliebt“, weiß die Frau mit dem grünen Daumen. Dass der Trend sich von klassischen Klee- oder Moostöpfen verschiebt, erklärt sie sich auch mit dem veränderten Klima. Oft sei es im Dezember so angenehm warm, dass die Menschen schon Sehnsucht nach dem bunten Frühling hätten.

Bisher gut durch die Coronakrise gekommen

Mit dem Lockdown hat Sina Wolfs Geschäft in diesem Frühjahr bereits Bekanntschaft gemacht. Doch anders als jetzt war der Laden damals geöffnet und hat davon profitiert: „Die Leute waren zu Hause, hatten Lust und Zeit, in den Frühling und Sommer zu starten“, erinnert sie sich. Da ihre Gärtnerei Beet-, Balkon- und Gemüsepflanzen selbst zieht, ging das Geschäft gut. Das Steckenpferd ihres Vaters, verschiedenste Tomatensorten zu ziehen, fiel 2020 auf besten Boden. „Wir sind fast demütig, dass wir bisher so gut durch die Krise gekommen sind“, erklärt Sina Wolf.

Jetzt will sie die Gesundheit der Mitarbeiter und Kunden nicht aufs Spiel setzen. Sie hat einen Lieferdienst eingerichtet und ein mobiles Bezahlsystem angeschafft, damit die Kunden an der Wohnungstür kontaktlos zahlen können. Per Telefon, Mail oder Google ordert man Blumen, Neujahrsstrauß oder -topf und kann ihn auch an Großeltern oder Freunde liefern lassen. „Oft kennen wir die Empfänger, weil sie Stammkunden sind. Dann wissen wir, was sie mögen und können uns darauf einstellen“, sagt die Unternehmerin, die sehr auf Kundennähe setzt.

Von Andrea von Fournier