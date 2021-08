Königs Wusterhausen

Die Jugend ist desinteressiert, unpolitisch und nur noch auf cute Selfies aus – wann immer jemand dieses Vorurteil zum Besten gibt, grätscht Vincent Gebhardt beherzt verbal dazwischen. „Das ist doch kompletter Quatsch, verbreitet von der Generation der Babyboomer“, sagt der 19-Jährige mit energischer Stimme. „Ich kenne ganz viele Jugendliche, die sich politisch engagieren und auch ihre eigenen Zukunftsvisionen haben.“

Vincent Gebhardt gehört zu dieser Gruppe von jungen Menschen, die Bock auf Politik haben. Der Königs Wusterhausener macht in diesem Schuljahr sein Abitur in der dreizehnten Klasse der Paul Dessau Gesamtschule in Zeuthen – seine Lieblingsfächer sind Politische Bildung, Geschichte und Musik.

Seit dem vergangenen Jahr ist der Hobby-Gitarrist, der in seiner Freizeit gerne singt, Mitglied in der Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative, kurz: Die Partei. Auf Listenplatz zehn tritt der Nachwuchspolitiker für den Partei-Kreisverband Dahme-Spreewald im Wahlkreis 62 im September zur Bundestagswahl an.

Vincent Gebhardt findet, dass die Jugend sehr wohl politisch ist. Quelle: Die Partei

Vorwurf: Parlamente spiegeln nicht Gesellschaft wider

„Während des Lockdowns im vergangenen Jahr war mir echt langweilig“, sagt Vincent Gebhardt und schmunzelt. „Da reifte in mir die Idee, mich in der Partei Die Partei zu engagieren.“ Bei den Stammtischen des Königs Wusterhausener Ortsverbands der Satirepartei um den ehemaligen Bürgermeisterkandidaten Patrick Franke fand er schnell Anschluss und Gleichgesinnte – die ihn dazu ermutigten, sich für die Bundestagswahl aufstellen zu lassen. „Die Parlamente, da ist der Deutsche Bundestag leider keine Ausnahme, spiegeln nicht die Gesellschaft wieder“, findet Vincent Gebhardt. Zu alt, zu männlich, zu hetero, zu biodeutsch sei die Politikerkaste in ihrer Mehrheit.

Vincent Gebhardt kandidiert, um das zu ändern. „Ich will nicht in die Politik gehen, um Macht zu bekommen“, sagt der junge Erwachsene. „Ich will Politik wieder für die Menschen zugänglich machen.“ Und seiner festen Überzeugung nach funktioniert das am Besten mit Satire und Witz – deshalb steht er voll und ganz hinter dem Konzept Der Partei, die der damalige Chefredakteur des Satireblatts „Titanic“, Martin Sonneborn, vor nunmehr 17 Jahren ins Leben gerufen hat: Den Finger in die Wunde der etablierten Parteien zu legen.

Breite inhaltliche Aufstellung als Erfolgsschlüssel

Vincent Gebhardt formuliert es selbstbewusst so: „Wenn wir gewählt werden, ist das ein Armutszeugnis für die Parteien und die Politik als Ganzes.“ Das soll nicht heißen, dass er sich nur über die Parteiprogramme und das Auftreten von SPD, CDU und Co. lustig machen und deren Versäumnisse anprangern will – ganz im Gegenteil. „Ich will Politik gestalten, aber eben mit Satire und Humor.“

Tatsächlich hat Vincent Gebhardt eine sehr genaue Vorstellung davon, welche politischen Themen ihm und seiner Generation besonders wichtig sind. Seine inhaltlichen Steckenpferde, mit denen er die Menschen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming für sich und seine Partei gewinnen will: Die Legalisierung von Marihuana, ein bundeseinheitliches Schulsystem, die Reformation des Gesundheitssystem weg von Privatisierungen, der Kampf für Gleichberechtigung der LGBTIQ*-Community.

Will den politischen Turbo anschmeißen: Vincent Gebhard, Bundestagskandidat für die Partei. Quelle: Die Partei

Falls es mit Berlin nicht klappt, geht es nach Frankfurt Oder

„Diese Punkte stehen bereits seit geraumer Zeit in den Programmen der verschiedenen im Bundestag vertretenen Parteien, doch passiert ist bisher viel zu wenig“, meint Vincent Gebhardt. Er wolle nun dafür sorgen, dass der politische Turbo angeschmissen wird.

Und wie sieht der junge Partei-Kandidat seine Chancen, ab der neuen Legislaturperiode in Berlin zu sitzen? „Kompetenzen habe ich keine, reicht für den Bundestag aber!“ Falls es doch nicht mit dem Mandat klappen sollte, hat Vincent Gebhardt einen Plan B in der Tasche. Für diesen Fall will der Königs Wusterhausener nach dem Abitur in Frankfurt (Oder) Recht und Politik studieren.

Von Jérôme Lombard