Pfarrerin verlässt den Kirchenkreis

Borgisdorf

Mit Borgisdorfs Pfarrerin Susanne Hennrich verlässt Ende Februar die nächste Theologin die Region 6 des evangelischen Kirchenkreises Zossen-Fläming. Der letzte reguläre, von ihr gehaltene Gottesdienst liegt bereits hinter ihr, auch wenn die offizielle Verabschiedung erst Ende Februar erfolgt. Seit wenigen Tagen ist die 41-jährige, zweifache Mutter bereits in Halle an der Saale zu Hause, wo sie ab März am Uni-Klinikum als Krankenhaus-Seelsorgerin arbeiten wird.

Borgisdorf wurde zur ersten regulären Pfarrstelle

2015 wechselte Hennrich vom so genannten Entsendungsdienst im Treuenbrietzener Ortsteil Schlalach nach Borgisdorf, wo sie die Nachfolge des in den Spreewald gewechselten Pfarrers Michael Heimann antrat. „Ich habe mich auf die Dorfgemeinde, mit allem, was dazu gehört, riesig gefreut“, blickt Hennrich auf den Beginn ihrer ersten regulären Pfarrstelle zurück. „Von den Vorgesprächen wusste ich, dass mich eine interessierte und offene Gemeinde erwartet, und wurde darin auch nicht getäuscht.“

Auch nach dem ersten Kennenlernen stellte die neue Pfarrerin schnell fest, dass die aus knapp 1.000 Mitgliedern bestehende Gemeinde in lithurgischen Dingen überaus fit war und im offenen Meinungsaustausch aus gegensätzlichen Anschauungen gemeinsame Wege entstanden. „Das fand ich toll, alles andere wäre langweilig gewesen, und nur, wenn man gemeinsam diskutiert, kann man herausfinden, welcher Weg taugt und welcher nicht“, schwärmt Hennrich von „ihrer“ Gemeinde, die es nun nicht mehr ist.

Pilotprojekt ließ Gemeinde zusammenwachsen

Ihr Pilot-Projekt „Gottesdienst unterwegs“, bei dem es einmal im Monat in einer der zwölf Kirchen einen gemeinsamen Gottesdienst für alle Dörfer gab, beschreibt sie als Erfolgsprojekt, in dem das Zusammengehörigkeitsgefühl gewachsen und die Angst vor der Zentralisierung der Kirchenstrukturen kleiner geworden sei.

Dass Hennrich die Gemeinde, die aus den Pfarrsprengeln Borgisdorf und Oehna besteht, nun verlässt, hat ausschließlich private Gründe, über die sie nicht öffentlich sprechen will. „Die Gemeinde wird mir auf jeden Fall fehlen“, sagt die Pfarrerin. „Die Vorfreude auf meine neue Aufgabe und die Wehmut über das, was ich hier zurücklasse, liegen unheimlich dicht beieinander“, so Hennrich.

Von Uwe Klemens