„Diese Viecher rauben mir die Lebenskraft“

Dabendorf

Zecken sind, genauer betrachtet, faszinierende Kreaturen. Bereits seit 350 Millionen Jahren bevölkern sie die Erde und gehören damit zu den ältesten Lebewesen. Blut saugt nur die weibliche Zecke, die nach einer ungestörten Mahlzeit 200-mal schwerer ist. Einmal satt, hält sie es jahrelang ohne Nahrung aus. Diese unscheinbaren Spinnentiere können dem Menschen sehr gefährlich werden. Denn neben der Frühsommer-Meningoenzephalitis ( FSME) können sie auch den Erreger der Borreliose übertragen. Das durch ein Bakterium ausgelöste Leiden, das ein ganzes Bündel von Symptomen umfasst, gehört laut dem ehemaligen Patientenbeauftragten der Bundesregierung „zu den am meisten unterschätzten und verharmlosten Krankheiten in Deutschland“.

Borrelien machen sich unsichtbar

Für Yvette Selke, die mit ihrem Mann in Dabendorf ( Teltow-Fläming) lebt, ist diese Einschätzung leidvolle Realität. Im Sommer 2015 traten bei ihr die ersten Symptome auf, an Borreliose hat sie damals noch lange nicht gedacht. Frau Selke hatte zwar öfter Zeckenstiche, nachdem sie im Garten Johannisbeeren geerntet hatte. Doch da bei ihr nie die typische Wanderröte auftrat, blieb die Infektion mit Borrelien – spiralförmige Bakterien aus der Gruppe der Spirochäten – unerkannt. Wird Borreliose jedoch in den ersten Wochen nicht behandelt, das heißt werden keine Antibiotika verabreicht, nisten sich die Spirochäten an wenig durchbluteten Stellen im Körper ein, ziehen eine Art Schutzmantel über, einen sogenannten Biofilm, und sind fortan für das Immunsystem und Antibiotika nahezu unsichtbar. Von nun an ist die Krankheit chronisch, die Folgen dieser Infektion sind in vielerlei Hinsicht dramatisch.

Yvette Selke aus Dabendorf (Teltow-Fläming) leidet an chronischer Borreliose. Quelle: Maria Kröhnke

Bei Yvette Selke, die von den Borrelien als „die Viecher“ spricht, fing es damit an, dass ihr nach längerem Sitzen beim Laufen die Füße extrem schmerzten. Wenige Wochen später, nach einem Tag schwerer Gartenarbeit, konnte sie ihren linken Arm nicht mehr bewegen. Die Diagnose lautete auf Schleimbeutelentzündung, sie bekam Physiotherapie verschrieben. Doch das Massieren der Sehnen, das normalerweise als angenehm empfunden wird, tat ihr unerträglich weh. Den Arm konnte sie zwar wieder bewegen, hatte aber ständig Muskel- und Sehnenschmerzen. Hinzu kamen eine immer stärker werdende Erschöpfung und ständige Müdigkeit, für die es keinen offensichtlichen Anlass gab.

Diagnose ist nicht einfach zu stellen

„Dem Physiotherapeuten bin ich noch heute dankbar, denn er hat als erster erkannt, dass mit mir etwas nicht stimmen kann“, sagt Yvette Selke. So fing die Dabendorferin an, im Internet zu recherchieren. Ihr baldiger Verdacht: Borreliose. „Damit ergab plötzlich alles einen Sinn, alles passte zusammen“, so Selke. Mit ihrer Vermutung ging sie im Frühjahr 2016 zum Allgemeinmediziner.

Ein erster und dann ein zweiter Test fielen grenzwertig aus. Da sich die Symptome permanent verschlimmerten, bekam sie für drei Wochen Antibiotika verschrieben – jedoch ohne Besserung und ohne krankgeschrieben zu werden, trotz großer Schwäche und Erschöpfung. Immerhin wurde ihr geraten, einen auf Borreliose spezialisierten Arzt aufzusuchen.

Viele Symptome – bei jedem anders

Da die Krankheit erst seit Anfang der 80er-Jahre bekannt ist, sind solche Mediziner rar, doch in Luckau wurde Yvette Selke fündig. Durch weitere Tests bekam sie endlich die Gewissheit: Borreliose. Eine niederschmetternde Diagnose, an der sie im wahrsten Sinne des Wortes schwer zu tragen hat. Denn „das Schlimmste ist die Erschöpfung“. Es sei, als würde der ganze Körper aus Blei bestehen, jede kleinste Bewegung koste unendliche Anstrengung, versucht Yvette Selke zu erklären. Und dann ein Satz, der ins Herz geht: „Diese Viecher rauben mir die Lebenskraft.“

Dabei ist die Erschöpfung nur ein Symptom von vielen, darunter Übelkeit, Schwindel, Konzentrationsschwäche, Gedächtnisprobleme, Schlafstörungen, Geräuschempfindlichkeit, Depressionen, Panikattacken und überall – in Muskeln, Gelenken, Nerven, im Kopf und anderen Bereichen - Schmerzen Schmerzen Schmerzen. Auch das ist das Heimtückische an der chronischen Borreliose: Nicht nur, dass sie schwer nachzuweisen ist, sie zeigt sich bei jedem Menschen anders, mit vielerlei und ganz unterschiedlichen Symptomen – je nachdem, wo die Spirochäten andocken.

Was man über Zecken wissen sollte Zecken gehören zur Klasse der Spinnentiere (acht Beine) und zur Ordnung der blutsaugenden Schmarotzer-Milben. Zecken lauern vor allem im Bewuchs am Wegesrand (bis 1,50 m Höhe) und im Unterholz von Wäldern und auf Wiesen. Sie fallen nicht vom Baum, wie oft behauptet wird. Eine Zecke sticht und beißt nicht. Sie verfügt über einen raffinierten Stechapparat, der am ehesten einem Sägezahn ähnelt, der beim Stechvorgang örtlich betäubt, so dass man den Stich in der Regel nicht spürt. Da die Krankheitserreger, die sogenannten Borrelien, sich im Darm der Zecke aufhalten, dauert es eine Weile, bis die Erreger über den Speichel der Zecke in den neuen Wirt, also den Menschen eindringen. Darum sollten Zecken möglichst schnell mit einer Pinzette oder einem speziellen Zeckenentfernungsinstrument entfernt werden. Sie werden gerade herausgezogen, und der Körper der Zecke soll möglichst nicht gequetscht werden. Nach dem Herausziehen der Zecke sollte die Stelle desinfiziert werden. Auf keinen Fall sollte man die Zecke mit Klebstoff oder Nagellack beträufeln, da hierdurch die Übertragung von Krankheitserregern auf den Menschen noch begünstigt werden kann. Treten kurz nach einem Zeckenstich Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen oder eine ringförmige Rötung im Bereich der Stichstelle auf, sollte in jedem Fall ein Arzt aufgesucht werden.

Chronisch Borreliose-Kranke von Ärzten oft nicht ernst genommen

Ist eine Diagnose erst einmal gestellt, kann man, eingebettet in eines der besten Gesundheitssysteme der Welt, eigentlich darauf vertrauen, dass einem geholfen wird. Nicht so bei chronischer Borreliose. Die Betroffenen haben nicht allein mit der Krankheit, sondern auch mit Ärzten, der Krankenkasse, dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung ( MDK) zu kämpfen. „Man wird mit chronischer Borreliose einfach nicht ernst genommen, als Hypochonder oder Simulant abgestempelt – auch weil ich auf den ersten Blick aussehe wie das blühende Leben. Niemand versteht, wie schlecht es einem geht. Es gab eine Zeit, da wollte ich einfach nur tot sein“, sagt Yvette Selke unter Tränen.

Ihrem Job konnte sie aufgrund der starken Symptome nicht mehr nachgehen und verlor ihn im Mai 2016, der MDK war zunächst dennoch der Meinung, sie sei arbeitsfähig. Inzwischen bekommt Yvette Selke eine Erwerbsunfähigkeitsrente. Die Rente muss immer wieder neu beantragt werden, wird immer wieder neu geprüft. Seit dem Sommer 2018 ist die Schwerkranke in psychologischer Behandlung, bezahlt von der Krankenkasse.

Mit den Kosten allein gelassen

Und die Kosten für die übrigen Behandlungen und Medikamente? Die muss Familie Selke aus eigener Tasche begleichen. Weil es keine Heilung und auch noch keine wirksamen Therapien gibt, können nur die Symptome behandelt und etwas gemildert werden. „Das Wichtigste ist, das Immunsystem zu stärken“, weiß Yvette Selke: „Darum beginnt die Borreliose-Behandlung häufig mit der sogenannten Chelat-Therapie, die den Körper entgiftet.“ Außerdem empfehlen die spezialisierten Ärzte die permanente Einnahme hoch dosierter Vitamin- und Enzympräparate sowie immer wieder „unzählige Aufbau-, Sauerstoff-, weitere Chelat-Infusionen, Phytotherapie sowie Bioresonanztherapie“.

Doch weder diese Therapien, die nicht zum Kanon der Schulmedizin gehören, noch die teuren Nahrungsergänzungsmittel und nicht einmal die Tests, anhand derer die Borreliose eindeutig diagnostiziert wird, werden von den Krankenkassen getragen. Für Yvette Selke macht das bisher mehr als 25 000 Euro.

Wenig Verständnis in der Gesellschaft

Sehr zu kämpfen haben Borreliose-Kranke auch mit dem Unverständnis der Mitmenschen. Wieder kommen Yvette Selke die Tränen. „Die Leute verstehen einfach nicht, wie elend es einem geht; dass ich, um ein paar wenige Stunden etwas tun zu können, den ganzen Tag liegen und Kraft sammeln muss; dass ich den nächsten Tag völlig platt bin, wenn ich einmal abends etwas unternehme; dass überhaupt alles so unendlich viel Kraft kostet.“ Und wenn dann solche Bemerkungen kämen wie „Hab dich doch nicht so, du siehst doch ganz gut aus“ oder „Geht mir auch so nach einem langen Arbeitstag“, dann sei das sehr verletzend. Diese Krankheit sei etwas, dass niemand nachempfinden könne, der sie nicht erleide. „ Borreliose tötet nicht, sie nimmt das Leben“ ist ein Satz, mit dem es viele Betroffene auf den Punkt bringen.

Yvette Selke wünscht sich mehr Forschung und mehr Verständnis

Dabei habe sie alles in allem noch „Glück“, sagt die Dabendorferin. Aus der Potsdamer Selbsthilfegruppe und aus anderen Gesprächen mit Leidensgenossen kennt sie Menschen, bei denen es mehrere Jahre gedauert hat bis zur Diagnose. Sie weiß auch von Menschen, die sich die Therapien und Mittel nicht leisten können, und von anderen, die trotz der schweren Erschöpfung einen 450-Euro-Job annehmen, um die Behandlungen bezahlen zu können. Im Land Brandenburg erkranken jährlich mehr als 1000 Menschen an Borreliose, 2019 waren es nach Angaben des Gesundheitsministeriums exakt 1534.

„Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie viele Menschen vielleicht gar nicht wissen, dass sie Borreliose haben, die nicht wissen, warum sie sich so schlapp und elend fühlen, warum sie solche Schmerzen haben“, gibt Yvette Selke zu bedenken. Dies ist der Grund, warum sie ihre Geschichte erzählt: Sie will wachrütteln und laut ihre Fragen stellen in der Hoffnung, dass sie Gehör finden: Warum gibt es noch keinen Impfstoff? Warum wird nicht besser aufgeklärt? Warum wird man vom Sozialsystem allein gelassen? Warum wird nicht stärker geforscht? Denn chronische Borreliose sei eine Krankheit, „die wünsche ich nicht einmal meinem ärgsten Feind“.

Von Maria Kröhnke