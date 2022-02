Teltow-Fläming

Das Muffelwild im Süden des Landkreises Teltow-Fläming ist wohl Geschichte und war wohl nur eine rund zweihundertjährige Episode. Wer heute seine Ausbildung zum Jäger macht, kennt das noch vor wenigen Jahrzehnten als jagdbare Tierart geltende Wildschaf nur aus den Erzählungen älterer Waidgenossen. Schuld am Verschwinden der Tierart aus dem Brandenburgischen Landschaftsbild hat nach einhelliger Meinung der Jäger ihr größter Rivale: Der Wolf.

Waltersdorfer Jäger ist pessimistisch

„Dank dem ist’s mit dem Muffelwild bei uns Aus und Vorbei“, sagt Jäger Uwe Heeschen, der seit mehr als zwei Jahrzehnten Jagdpächter im Waltersdorfer Revier ist. „Muffelwild selbst geschossen habe ich in all den Jahren nur ein einziges Stück, aber noch vor wenigen Jahren wurden bei größeren Treibjagden in der Region auch mal bis zu 20 Tiere zur Strecke gebracht. Weil der Bestand durch die Rückkehr des Wolfes dann plötzlich dramatisch zurück ging, hat die Jagdbehörde inzwischen die jährliche Abschuss-Quote für Muffelwild auf Null gesetzt. Dass sich der Bestand dadurch wieder erholt, glaube ich dennoch nicht. Denn die wenigen Tiere, die sich bislang vor dem Wolf erfolgreich verstecken konnten, haben auf lange Sicht keine Chance“, so der Jagdpächter.

Viele zur „Strecke“ gebrachte Tiere waren bis dahin Wildschafe. Quelle: Rudolf Eichhorst

Als der Petkuser Christian Eichhorst von seinem Vater Rudolf das Einmaleins des Jagdhandwerk erlernte und vor rund zwanzig Jahren dann seinen Jagdschein machte, schien die Welt im Bezug auf das Muffelwild noch in Ordnung. „Damals zogen hier im Bereich zwischen Baruth, Dahme und Trebbin große Herden mit hundert, manchmal auch 150 Tieren umher. Wie viele solcher Herden es waren, wusste niemand so genau, weil man nicht wusste, ob es dieselbe oder eine andere Herde war, wenn man ihr begegnete“, beschreibt Eichhorst.

„Entnahme“ statt Verwüstung

Das Schießen des Muffelwildes, in der Jägersprache „Entnahme“ genannt, war eine Notwendigkeit, um den durch die Herden verursachten Schaden auf den Äckern vertretbar zu halten, wie der Jäger erläutert. „Wo eine solche Herde langzieht, hinterlassen sie eine autobahnbreite Schneise, auf der nichts mehr stehen geblieben ist“, beschreibt Eichhorst, warum die Jagd auf Muffelwild damals noch eine der wichtigsten Aufgaben der Jäger war.

Noch vor 20 Jahren brachten die Jäger viele Muffelwild-Trophäen heim. Quelle: Rudolf Eichhorst

Doch die Rückkehr des grauen Jägers hat die Situation binnen weniger Jahre dramatisch verändert. „Schon ziemlich bald hatte sich bei uns Jägern die Haltung durchgesetzt ’Lass es laufen, vielleicht kriegen wir so den Bestand wieder hoch’, aber inzwischen ist die Zahl der gesichteten Tiere schon seit einigen Jahre auf Null geschrumpft“, so Eichhorst.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sein starker Herdentrieb wird dem Muffelwild bei der Begegnung mit dem Wolf zum Verhängnis. „Denn die Herde lässt auf ihrer Flucht kein Herdenmitglied zurück, sondern bleibt stehen, bis alle wieder beisammen sind, auch wenn ein oder mehrere Tiere vielleicht schon tot sind“, beschreibt Eichhorst was passiert, wenn Wildschaf und Wolf aufeinander treffen. „So lange sich noch irgendwo ein Muffel bewegt, morden die grauen Jäger weiter, so dass immer gleich eine große Zahl an Tieren ihr Opfer wird.“

Im Vergleich mit dem weitaus schneller die Flucht ergreifenden Rehwild war das Muffelwild für Wölfe deshalb sogar die leichtere Beute. Die Erklärung dafür ist banal und erläutert sich durch die Geschichte. Denn das vermutlich ursprünglich in Korsika und Sardinien beheimatete Muffel wurde erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts im damaligen Schlesien und Thüringen durch den Menschen ausgewildert, von wo aus es dann allmählich auch bis ins heutige Sachsen und Brandenburg vorstieß. In den steinigen Gebirgslandschaften seiner Heimat brauchten die Wildschafe den Wolf nicht zu fürchten, so dass sie gegen ihn auch keinen geeigneten Schutzreflex entwickeln mussten.

Von Baruth aus in die umliegenden Wälder

Einen sprunghaften Anstieg des Muffelwild-Bestandes im südlichen Brandenburg gab es, als Unbekannte in den 90er Jahren die Zäune des großen Wildgeheges in Johannismühle bei Baruth zerschnitten und die dort zu DDR-Zeiten vor allem für die Jagd für Parteifunktionäre gehaltenen Tiere freiließen. Das Schicksal der damaligen Bonzen ereilte nun auch die Wildschafe: Zumindest im südlichen Brandenburg gibt es sie nicht mehr.

„Die letzten Wildschafe, soweit mir bekannt, wurden in der Schorfheide gesichtet, wo sie früher ebenfalls in einem Wildgatter gehalten wurden. Nach der Wende waren es etwa 200 Tiere, inzwischen sind es noch zehn, aber auch die werden dank Wolf vermutlich bald verschwunden sein“, sagt Eichhorst.

Von Uwe Klemens