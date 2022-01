Teltow-Fläming/Dahme-Spreewald

Sie kommen aus Politik, Kultur, Wissenschaft, Kirche oder Zivilgesellschaft – und sie haben ein gemeinsames Anliegen: Zahlreiche Personen des öffentlichen Lebens haben den Aufruf „Brandenburg zeigt Haltung“ unterschrieben.

In der vom Verein „Neues Potsdamer Toleranzedikt“ initiierten Aktion solidarisieren sich die Unterzeichner einerseits mit all jenen, die seit mehr als zwei Jahren Corona-Pandemie „erhebliche Einschränkungen“ erleben und dennoch „in einem Akt beispielloser Solidarität“ aufeinander Rücksicht nehmen.

Prominente geben der stillen Mehrheit eine Stimme

Andererseits stelle man mit Sorge fest, dass unter dem Deckmantel der Kritik vermehrt „rechtsextremistische, antisemitische, verschwörungsideologische und demokratiefeindliche“ Kräfte versuchen würden, die „Gesellschaft zu spalten“, heißt es in dem Aufruf.

Unter „Brandenburg zeigt Haltung“ wollen die etwa 200 Erstunterzeichner nun der „stillen Mehrheit eine Stimme geben“ – und ihnen für ihr verantwortungsvolles Handeln danken. Gleichzeitig gelte es nun, Haltung zu zeigen und Abstand zu wahren gegenüber „undemokratischen Umtrieben“, Gewalt und Hetze.

Warum Sylvia Lehmann (SPD) unterzeichnete

Auch aus der Region haben sich zahlreiche Persönlichkeiten an dem Aufruf beteiligt. So unterzeichnete etwa die Bundestagsabgeordnete Sylvia Lehmann (SPD). „Freiheit ist auch Verantwortung für andere“, erklärt sie der MAZ ihre Beweggründe. Ihr sei es darum gegangen, zu zeigen, dass zwar jeder auf sein Recht poche – man dabei aber auch an andere denken müsse.

Lehmann, die im September als Direktkandidatin für den Wahlkreis 62 (Dahme-Spreewald und Teile Teltow-Flämings) in den Bundestag einzog, kann zwar verstehen, wenn sich Menschen in der Corona-Pandemie verunsichert fühlen. „Es passieren Fehler“, sagt sie. Allerdings sei auch das menschlich. Außerdem wollte sie zeigen, dass es Menschen gebe, die die Dinge anders sehen – die stille Mehrheit also.

Ludwig Scheetz: Kritik „nachvollziehbar“

Ludwig Scheetz, Stadtverordneter in Königs Wusterhausen und parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Landtag, kann zwar ebenfalls verstehen, dass Menschen Kritik an der Corona-Politik äußern. „Das ist nachvollziehbar“, sagte er am Mittwoch. Allerdings müsse man „sehr kritisch“ hinsehen, mit wem man mitlaufe – und sich nicht für Dinge instrumentalisieren lasse, für die man nicht stehe.

Landtagsabgeordneter Ludwig Scheetz (SPD) Quelle: Oliver Fischer

Er selbst habe unterzeichnet, weil mit „Brandenburg zeigt Haltung“ die vielen Initiativen der „stillen Mehrheit“ gebündelt würden – und man so auch fernab von Demonstrationen ein zivilgesellschaftliches Zeichen setzen könne.

Gerhard Kalinka: Rechtsextremen und Populisten Einhalt gebieten

Ebenfalls unter den Unterzeichnern: Gerhard Kalinka, Vorsitzender des Grünen-Kreisverbands in Teltow-Fläming. Zwar sehe er Impfungen als „Glanzleistung“ der Wissenschaft, die schon den Horror von Pocken, Polio und Co. genommen hätten.

Allerdings könne er tolerieren, wenn man sich gegen eine Impfung entscheide. „Was ich aber überhaupt nicht verstehen und akzeptieren kann, ist, aus Protest gegen das Impfen Rechtsextreme in den eigenen Reihen mitlaufen zu lassen oder solchen sogar ganz die Organisation von ,Spaziergängen’ zu überlassen“, so Kalinka.

Gerhard Kalinka (Bündnis 90/Grüne) Quelle: privat

Ihm gehe es nicht darum, zu spalten, zu hetzen oder gar auszugrenzen – sondern „zu einem Dialog in gegenseitigem Respekt“ zurückzufinden. Dieser werde jedoch – nicht erst seit der Corona-Pandemie – gezielt von Rechtsextremen und Populisten gestört. „Dieser Entwicklung gilt es auf allen Ebenen konsequent Einhalt zu gebieten.“

Sonja Eichwede: Ein Dankeschön an die Mehrheit

Sonja Eichwede (SPD) vertritt im Wahlkreis 60 die Städte Brandenburg/Havel und Jüterbog im Bundestag. Sie habe unterzeichnet, weil sie mit ihrer Politik für sozialen Zusammenhalt stehe, sagte sie am Dienstag. Durch ihre Kontakte zum Gesundheitspersonal in ihrem Wahlkreis wisse sie, welche „enormen Belastungen“ diese hätten.

Die Bundestagsabgeordnete Sonja Eichwede 2022. Quelle: Benno Rougk

Ähnliches gelte für Beschäftigte in Polizei, Verwaltung, Wirtschaft, Bildung, Verwaltung oder Kultur. Sie würden dennoch ihrer Arbeit „bestmöglich nachgehen“ und gleichzeitig ihre Mitmenschen schützen. „Die große Mehrheit der Gesellschaft trägt somit täglich dazu bei, dass wir den Weg aus der Pandemie schaffen und verdient an dieser Stelle unser aller Respekt sowie ein großes Dankeschön.“

Kornelia Wehlan: Corona-Pandemie ist extreme Situation

Teltow-Flämings Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) erklärt ihre Unterschrift so: „Die Corona-Pandemie ist für uns alle eine extreme Situation, die gegenseitigen Respekt, einen fairen Umgang miteinander und Solidarität verlangt“, sagte sie. Genau diese Grundwerte würden von der Kampagne angemahnt, so Wehlan – weswegen sie das Anliegen unterstütze.

Und sie äußert sich auch zu Corona-Protesten: „Es ist gut und richtig, dass man sich kritisch mit politischen Entscheidungen auseinandersetzt und seine Meinung frei und offen sagen kann“, so die Landrätin. „Aber unangemeldete Versammlungen, bei denen Abstandsgebote missachtet oder gar Personen diskreditiert werden, gefährden bewusst Sicherheit und Ordnung.“

Mehr als 2700 Unterschriften bisher

Das sieht auch Helmut Barthel, SPD-Landtagsabgeordneter und Kreistagsmitglied von Teltow-Fläming, ähnlich. Der Aufruf sei eine Möglichkeit, jenen eine Stimme zu geben, die die Maßnahmen unterstützen, erklärte er seine Beweggründe. Barthel, der auch Gemeindevertreter in Großbeeren ist, warnte jedoch davor, dass die sogenannten Spaziergänge für politische Ziele missbraucht werden könnten.

Helmut Barthel ist Landtagsabgeordneter für die SPD. Quelle: Werner Schuering

Zu weiteren Unterzeichnern der Region gehören die Bürgermeister Tobias Borstel aus Großbeeren und Michael Schwuchow aus Blankenfelde-Mahlow (beide SPD), Gemeindevertreter mehrerer Kommunen und Parteien. Nicht nur Personen des öffentlichen Lebens und Organisationen können unterschreiben – Brandenburger sind allgemein dazu aufgerufen. Am Dienstagabend hatten circa 2700 Menschen unterzeichnet.

Von Johanna Apel