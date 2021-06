Potsdam

Die Impfkampagne in den Unternehmen, die seit Montag offiziell läuft, ist nach Einschätzung der Vorsitzenden des Betriebsärzte-Verbands in Brandenburg, Renate Fischer, immer noch sinnvoll – trotz der allgemeinen Freigabe der Corona-Schutzimpfungen. „Man darf nicht vergessen: In den Industriebetrieben gibt es viele junge Präsenz-Mitarbeiter, die gar keinen Hausarzt haben“, sagt Fischer. Diese gesunde Klientel erreiche man sehr gut über die betrieblichen Impfungen.

4000 Anfragen in einer Betriebsarzt-Praxis

76 Ärzte, die mit Betrieben vertraglich verbunden sind, sind in dem Verband organisiert. Wie viele Betriebe in Brandenburg tatsächlich Impfungen anbieten, dazu liegen laut Fischer keine Angaben vor. Sie selbst hat mit den sechs Ärzten ihrer ärztlichen GmbH in den vergangenen zwei Tagen rund 200 Impfungen verabreicht. „Wir sind sehr froh, dass wir endlich beginnen konnten, auch wenn wir weniger Dosen erhalten haben als wir bestellt hatten“, sagt Fischer. Allein ihre Gesellschaft habe 4000 Anfragen gehabt.

Bald auch Johnson & Johnson

In dieser Woche erhielt jede betriebsärztliche Praxis 102 Dosen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer. In der kommenden Woche sollen es wegen eines Lieferengpasses bei dem Hersteller nur 84 Dosen sein. Ab übernächster Woche soll dann neben Biontech auch Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson geliefert werden.

Fischer betreut unter anderem den Triebwerkshersteller MTU in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming). Dort ist laut Fischer eine Art kleines Impfzentrum eingerichtet worden. „Wir betreuen manche Betriebe seit 20, 30 Jahren, da gibt es ein Vertrauensverhältnis“, sagt Fischer. Das sei auch notwendig, denn viele Menschen wollten nicht in die Impfzentren gehen, weil sie dort mit fremden Ärzten zu tun hätten. „Es handelt sich ja um einen Eingriff in den Körper“, sagt die Ärztin.

Von Ulrich Wangemann