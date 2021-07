Niedergörsdorf

Für die Gemeinde Niedergörsdorf wird eine Risiko- und Gefahrenanalyse erarbeitet. In der jüngsten Sitzung stimmte der Hauptausschuss für die Vergabe der Leistung an die Firma Lülf + Sicherheitsberatung GmbH. Alle fünf Jahre sind Gemeinden dazu angehalten, den Gefahrenabwehrbedarfsplan zu aktualisieren. Dabei werden Naturereignisse, Großunfälle, Brände und Gefahren durch die Entsorgung von Altlasten oder durch Biogasanlagen bedacht. Jede Gefahr wird eingestuft und einer Risikoklasse zugeordnet. Diese ist in Niedergörsdorf sehr hoch wegen der Transportunfälle im Bahnverkehrs. Zudem wird eine Ausrüstungsstufe festgelegt, die den nötigen Fahrzeug- und Personalbestand bestimmt.

Externe Vergabe soll Klarheit bringen

Das alles war in Niedergörsdorf bisher immer intern von der Gemeindewehrführung und der Verwaltung analysiert worden. Nach den extremen Dürresommern 2018 und 2019 drängte Gemeindewehrführer Patrick Bellin jedoch immer wieder darauf, den Brandschutz nicht außer Acht zu lassen und mehr in den Bereich zu investieren.

Neben dem schnelleren Verschleiß der Technik durch ein höheres Einsatzaufkommen oder die unzureichende Löschwasserversorgung gaben auch die Diskussionen um die Ortswehr und das Einsatzfahrzeug in Blönsdorf im vergangenen Jahr genügend Anlass für die externe Erarbeitung einer Gefahren- und Risikoanalyse. Die dazu notwendigen Mittel waren in den diesjährigen Haushalt eingestellt worden. Die Gemeindewehrführung erhofft sich durch die unabhängige Analyse einen klaren Überblick darüber, wie man in Sachen Brandschutz tatsächlich aufgestellt ist und wo in der Gemeinde Niedergörsdorf besonders viel Nachholbedarf herrscht.

Auf die Ausschreibung der Verwaltung im Mai zeigten zwei Firmen ihr Interesse – eine zog ihre Bewerbung jedoch anschließend wieder zurück. Wie Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) im jüngsten Hauptausschuss erklärte, lag am Ende ein Angebot vor. Die Kostenschätzung der Verwaltung für die Leistung lag zuvor bei 20.000 Euro. Vergeben wurde der Auftrag nun für knapp 23.000 Euro. Der Gefahrenabwehrbedarfsplan wird nun in der Zeit von August bis zum 31. Juli 2022 erarbeitet.

Von Isabelle Richter