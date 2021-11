Luckenwalde

Die Feuerwehr ist am Donnerstag kurz vor 11 Uhr zu einem Einsatz auf den Recyclinghof am Frankenfelder Berg in Luckenwalde gerufen worden. Dort brannten in einer Halle rund zwei Tonnen Papier. Schon weithin war ein verbrannter Geruch wahrzunehmen.

Brandgeruch schon im Fahrzeug

Mitarbeiter des Südbrandenburgischen Abfallzweckverbandes (SBAZV) waren zuvor auf ihrer Tour beim Leeren der Papiertonnen im Luckenwalder Stadtgebiet unterwegs, als sie bereits während der Fahrt Brandgeruch wahrnahmen. Der Inhalt – insgesamt fasst das Transportfahrzeug etwa fünf Tonnen Papier – wurde in einer Halle auf dem Gelände des Recyclinghofes abgekippt. Dort bestätigte sich der Verdacht, dass das Altpapier entweder schon in der Papiertonne oder im Fahrzeug in Brand geraten war. Die Mitarbeiter begannen mit Löschmaßnahmen und riefen die Feuerwehr.

Die Luckenwalder Wehr war mit zwei Fahrzeugen und zehn Kameraden vor Ort. Unterstützt wurden sie von sieben Einsatzkräften aus Woltersdorf. „Wir konnten das Feuer recht schnell unter Kontrolle bringen, die Mitarbeiter vor Ort hatten umsichtig gehandelt und gute Vorarbeit geleistet“, sagte Thomas Bamm, Einsatzleiter der Luckenwalder Feuerwehr. „Mit der Nachsorge konnten wir kurz nach 12 Uhr unseren Einsatz beenden.“

Keine Gefahr für Menschen

„Menschen waren zu keiner Zeit in Gefahr“, sagte Birgit Nemitz, die stellvertretende Verbandsvorsteherin des SBAZV, gegenüber der MAZ, „der Rettungsdienst war vorsorglich vor Ort.“ Die Vize-Chefin bestätigte, dass sich das Papier schon vor oder während des Abtransportes entzündet haben muss. „Wir gehen davon aus, dass eine Papiertonne falsch befüllt worden war“, erklärte sie. Mutmaßungen, dass auch Batterien gebrannt haben sollen, wurden bislang nicht bestätigt. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.

In der Halle am Recyclinghof die Reste des Altpapiers, das Feuer gefangen hatte. Quelle: Privat

Der Betriebshof war für die Kunden vorübergehend geschlossen. Vor dem Tor und der Einfahrt hatte sich zeitweise eine Autoschlange gebildet.

Von Elinor Wenke