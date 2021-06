Seehausen

In der Nacht von Sonnabend zu Sonntag brannte der Dachstuhl eines derzeit leerstehenden Wohnhauses auf einem Vierseithof im Niedergörsdorfer Ortsteil Seehausen. Rund 60 Einsatzkräfte aus der Gemeinde Niedergörsdorf und den Städten Jüterbog und Jessen waren ausgerückt, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Feuerwehrleute konnten verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergreifen. Die Löscharbeiten dauerten bis knapp sechs Uhr morgens an. Wie Niedergörsdorfs Gemeindewehrführer Patrick Bellin berichtet, konnten die Flammen nur von Außen kontrolliert werden. Am Ende waren sie mit Schaum erstickt worden.

Haufenweise Müll: Betreten war nicht möglich

Der Eigentümer mit Wohnsitz in Berlin konnte bereits von der Polizei ermittelt gemacht werden. Wie es zu dem Brand kam, wird derzeit noch untersucht. Zum Einsatz vor Ort erklärt Patrick Bellin am Montag auf MAZ-Nachfrage: „Das Haus und das Grundstück waren extrem zugemüllt. Ein Betreten war nicht möglich.“ Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei der Brand bereits vom Dachstuhl in das Erdgeschoss vorgedrungen. Neben haufenweise Unrat und meterhohem Unkraut, war das Grundstück mit mehreren Schrottautos zugeparkt gewesen. Zudem lauerte dort noch eine weitere Gefahr. Laut Bellin lagen dort auch mehrere Gasflaschen. „Darüber wurden wir vorher schon informiert“, erzählt der Gemeindewehrführer. „Wir haben während des Einsatzes auch Explosionsgeräusche wahrgenommen.“

Erschwerend hinzu kam während des Einsatzes die unzureichende Löschwasserversorgung. Die Kameraden mussten an die Dorfteiche. „Der kleine Teich ist jetzt nahezu leer und der große wurde stark in Mitleidenschaft gezogen“, berichtet Patrick Bellin. Auch die öffentliche Trinkwasserversorgung wurde kurzzeitig angezapft, aber wieder unterbrochen, weil der Wasser- und Abwasserzweckverband Jüterbog-Fläming (WAZ) Schäden an seinen Leitungen befürchtete.

Mehr Löschwasser musste dann noch per Pendelverkehr von der nächsten Versorgungsstelle am Blönsdorfer Bahnhof angefahren werden. Auch der Nachbar half den Kameraden mit 40.000 Liter Regenwasser aus. Eine nette Geste, auf die man sich aber nicht immer verlassen kann. „Das hat mal wieder gezeigt, dass es Nachbesserungspotenzial bei der Löschwasserversorgung gibt“, erklärt Gemeindewehrführer Patrick Bellin am Montag.

Gute Zusammenarbeit mit den Nachbarn

Immer wieder haben Feuerwehrleute das Problem in Niedergörsdorf und anderem Kommunen angemahnt. Bisher mit wenig Erfolg. „Man hat den Ernst der Lage nicht erkannt. Die kleinen Teiche sind in einer halben Stunde leer“, so Bellin. Durch die klimatischen Veränderungen der letzten Jahre seien die Dorfteiche schon längst keine zuverlässige Löschwasserquelle mehr.

Positiv hingegen laufe die Zusammenarbeit mit den Kameraden aus den angrenzenden Kommunen in Sachsen-Anhalt. Dort hatten die Kameraden in der Vergangenheit die Vereinbarung getroffen, sich bei größeren Einsätzen im Grenzgebiet gegenseitig zu unterstützen. Schon mehrfach habe man davon profitiert – auch jüngst wieder in Seehausen. „Da hat sich wieder gezeigt, dass das sehr gut war. Denn uns ist es egal, wo die Kräfte herkommen“, so der Gemeindewehrführer aus Niedergörsdorf.

Von Isabelle Richter