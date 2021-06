Brücke in Blankenfelde-Mahlow zu „Noël-Martin-Brücke“ umbenannt

Blankenfelde-Mahlow

Die Eisenbahnbrücke am Glasower Damm in Blankenfelde-Mahlow hat seit Mittwochabend einen neuen Namen: In Gedenken den 1996 von Neonazis verfolgten Bauunternehmer heißt sie jetzt offiziell „Noël-Martin-Brücke“. Im Rahmen der Aktionswoche gegen Rassismus veranstaltete die Gemeinde eine Gedenkveranstaltung am Jahrestag des Anschlags, bei der die Tafel mit Namen und Hintergrund enthüllt wurde.

Gedenkveranstaltung: Gemeinde Blankenfelde-Mahlow benennt Eisenbahnbrücke zu "Noël-Martin-Brücke" um. Quelle: Lisa Neugebauer

Noël Martin ist im Juli 2020 gestorben

Die rassistische Hetzjagd auf den jamaikanisch-britischen Bauunternehmer, die unweit der Brücke zu dem verhängnisvollen Unfall führte, jährt sich am 16. Juni zum fünfundzwanzigsten Mal. Noël Martin war bis zu seinem Tod im vergangenen Jahr an den Rollstuhl gefesselt. Trotzdem setzte er sich nach seiner Rückkehr nach Großbritannien für einen regelmäßigen Jugendaustausch mit Blankenfelde-Mahlow ein, gründete sogar eigens eine Stiftung für diesen Zweck. Am 14. Juli 2020 starb Noël Martin in einem Krankenhaus in Birmingham.

Gedenkveranstaltung: Gemeinde Blankenfelde-Mahlow benennt Eisenbahnbrücke zu "Noël-Martin-Brücke" um. Quelle: Lisa Neugebauer

Gedenkveranstaltung: Gemeinde Blankenfelde-Mahlow benennt Eisenbahnbrücke zu "Noël-Martin-Brücke" um. Einige legen Blumen am Mahnmal nieder, darunter Frauke Büttner vom Aktionsbündnis Brandenburg. Quelle: Lisa Neugebauer

Zur Veranstaltung am Mittwochabend waren rund 100 Gäste gekommen, die sich am Mahnmal etwas unterhalb der Brücke versammelten, darunter Teltow-Flämings Landrätin Kornelia Wehlan, die Integrationsbeauftragte des Landes Brandenburg, Doris Lemmermeier, sowie Botschafter, Wegbegleiter von Noël Martin und Mitglieder verschiedenster Vereine, die sich gegen Rassismus engagieren.

Gedenkveranstaltung: Gemeinde Blankenfelde-Mahlow benennt Eisenbahnbrücke zu "Noël-Martin-Brücke" um. Quelle: Lisa Neugebauer

Gedenkveranstaltung: Gemeinde Blankenfelde-Mahlow benennt Eisenbahnbrücke zu "Noël-Martin-Brücke" um. Bürgermeister Michael Schwuchow (v.l.n.r.), die Botschafter Nick Wareham (Großbritannien) und Kurt Davis (Jamaika) sowie die Integrationsbeauftragte des Landes Brandenburg, Doris Lemmermeier, enthüllen die Gedenktafel für die Brücke. Quelle: Lisa Neugebauer

Redner fordern zum täglichen Kampf gegen Rassismus auf

Sie riefen alle in ihren Reden dazu auf, die Geschehnisse des Jahres 1996 nicht zu vergessen und sich immer wieder gegen Diskriminierung, Hass und Rassismus einzusetzen. Besonders berührend: Die Marianne Ballé Moudoumbou vom Verein Palow, der sich unter anderem für afrikanische Frauen einsetzt, sang am Ende ihrer Rede einige Zeilen eines afrikanischen Liedes, dessen Text kaum jemand verstanden haben dürfte, was aber vielen durch die Intensität kurz den Atem raubte.

Gedenkveranstaltung: Gemeinde Blankenfelde-Mahlow benennt Eisenbahnbrücke zu "Noël-Martin-Brücke" um. Quelle: Lisa Neugebauer

Noël Martins Sohn und Schwester, die wegen der Corona-Pandemie nicht aus Großbritannien anreisen konnten, sandten Audiobotschaften, in denen sie sich für die Brücken-Umbenennung im Namen ihres Angehörigen bedankten. „Ich fühle mich stellvertretend für meinen Vater geehrt“, sagte sein Sohn Nagus Martin. Die Schwester Carol ging noch einmal darauf ein, wie geprägt ihr Bruder durch den Anschlag war: Bis zu seinem Tod habe er sich oft als Gefangener im eigenen Körper gefühlt.

Lesen Sie auch:

Gedenkveranstaltung: Gemeinde Blankenfelde-Mahlow benennt Eisenbahnbrücke zu "Noël-Martin-Brücke" um. Getauft wurde sie von der Feuerwehr. Quelle: Lisa Neugebauer

Gedenkveranstaltung: Gemeinde Blankenfelde-Mahlow benennt Eisenbahnbrücke zu "Noël-Martin-Brücke" um. Quelle: Lisa Neugebauer

Dass nun die Brücke nach ihm benannt werde, sei in mehreren Hinsichten passend, findet Blankenfelde-Mahlows Bürgermeister Michael Schwuchow: Zum einen sei sie in der Nähe des Anschlagsorts, zum anderen sei eine Brücke aber auch ein Symbol zur Überwindung von Hindernissen. Und Rassismus überwinden, das wünschen sich an diesem Abend alle Redner und Zuhörer für die Zukunft.

Von Lisa Neugebauer