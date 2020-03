In der Gemeinde am Mellensee wollten die Unternehmer Phil Hartmann und Jörg Martin in diesem Jahr ihre Idee vom Hofladen mit Café, Catering, Marmeladen-Manufaktur und regionalem Lieferservice in die Realität umsetzen. Durch die Coronakrise hat sich ihr Vorhaben verschoben. Jetzt packen sie Biokisten – und die Nachfrage wächst.