Ein Herz für Tiere haben die Buckower Klaus und Christa Schulze, Achim und Karin Gude sowie der Ortsvorsteher Werner Lehmann schon lange. Mit dem Bau von Nistkästen haben sie nun den nächsten Schritt in Richtung aktiver Naturschutz getan. Die ersten der in drei Größen produzierten Holzkisten hängen bereits in den Bäumen des Friedhofes. Das Gros wollen sie an diesem Sonnabend gleichmäßig überall in ihrem Dorf verteilen.

Der erste Nistkasten sind bereits aufgehängt. Dieser in Werner Lehmanns Garten soll vielleicht sogar noch eine Kamera bekommen. Quelle: Uwe Klemens

„Der Impuls kam von meiner Frau, als sie sah, dass es auf dem Friedhof zwar viele Vögel gibt, aber keine Nisthilfe“, erzählt Achim Gude. Als das Ehepaar seinen Freunden von seiner Idee erzählte, war die Begeisterung groß. „Und wie immer, wenn Klaus etwas für gut befindet, sollten es nicht nur vier, sondern gleich 20 Kästen sein, damit der ganze Ort etwas davon hat“, beschreibt seine Frau den Eifer, mit dem ihr Mann loslegte.

Vogelschutz schon seit Jahren

Eine Premiere in Sachen Tierschutz ist der Nistkastenbau für sie nicht. „Vögel im Winter füttern wir schon lange. In diesem Jahr hab ich zum ersten Mal selbst Fettfutter aus Kokosnüssen und Hirse gemacht und Klaus hat wochenlang an einem großen Vogelhaus für unseren Vorgarten gebaut“, erzählt Christa Schulze.

Das Vogelhaus hat Klaus Schulze aufwendig selbst gebaut und wird gut angenommen. Ein Hingucker ist es sowieso. Quelle: Uwe Klemens

Gemeinsam haben sich die Freunde im Internet informiert, wie Nistkästen beschaffen sein müssen, damit sie von verschiedene Vogelarten auch angenommen werden. „Wichtig ist auch, dass die Öffnung nach Osten zeigt und genügend Abstand zwischen den Kästen gibt, damit es später keine Revierkämpfe darum gibt“, ergänzt Lehmann. Die nun mit unterschiedlich großen Einfluglöchern versehenen oder halboffen gebauten Kästen sollen möglichst viele Kohl- und Blaumeisen, Gartenrotschwänze und andere Höhlenbrüter anlocken, so der Plan.

Eine Woche lang hat Klaus Schulze seine Abend mit dem Zuschneiden und Zusammenfügen der Hölzer zugebracht, die noch vom Bau der Dorfkegelbahn vor 30 Jahren übrig waren. Das Blech für die Mini-Dächer hat Werner Lehmann spendiert, der auch das Einpinseln der Nistkästen mit Holzschutzlasur übernahm.

Noch eine Idee aus dem Hause Schulze: Ausgekämmte Hundehaare in den Baum gehängt, wird von Vögeln gerne als Material für den Nestbau verwendet. Quelle: Uwe Klemens

Am Sonnabend werden die Freunde gemeinsam mit einer Leiter durchs Dorf ziehen und die schmucken Häuschen anbringen. „Schön, dass wir es gerade noch so geschafft haben, vor dem Beginn der Brutzeit fertig zu sein“, freut sich Lehmann.

Auch übers Jahr wollen die Vogelfreunde ihre gefiederten Schützlinge im Auge behalten und schauen, ob die Nisthilfen angenommen werden. Ob er einen der Kästen auf seinem Hof mit einer kleinen Kamera ausstattet, überlegt Werner Werner Lehmann noch. Die dabei entstehenden Bilder könnten vielleicht auch eine Anregung für andere sein.

Spätestens in einem Jahr wollen die Nisthelfer dann darüber beraten, ob sie an den Kästen etwas verbessern müssen oder eventuell noch weitere bauen.

