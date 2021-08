Bundestagswahl 2021: Das sind die Kandidaten im Wahlkreis 62

Dahme-Spreewald/Teltow-Fläming

16 Direktkandidaten gab es noch nie im Bundestagswahlkreis 62. Ein Grund für die Kandidatenflut ist nicht nur, dass immer mehr Kleinparteien auf die Wahlbühne drängen und Kandidaten aufstellen.

Coronabedingt wurde in diesem Jahr auch die Zahl der erforderlichen Unterstützerunterschriften von ursprünglich 200 auf 50 abgesenkt. Dadurch schafften auch einige Einzelbewerber diese Hürde, die unter normalen Umständen daran wohl daran gescheitert wären. Hier sind alle Kandidaten im Überblick.

Jana Schimke, CDU

Jana Schimke, CDU Quelle: Britta Konrad

Jana Schimke, 41, vertritt derzeit als direkt gewähte Abgeordnete den Bundestagswahlkreis 62 im Deutschen Bundestag. Schimke stammt ursprünglich aus Cottbus. Nach dem Abitur studierte sie Politikwissenschaften und arbeitete anschließend für verschiedene Abgeordnete der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag. Später arbeitete sie bei der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, bevor sie 2013 zum ersten Mal in den Bundestag gewählt wurde. Jana Schimke lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Rangsdorf. Sie sitzt auch im Kreistag von Teltow-Fläming.

Sylvia Lehmann, SPD

Sylvia Lehmann, SPD Quelle: Karoline Wolf

Sylvia Lehmann, 67, hatte ihre lange politische Karriere eigentlich längst ausklingen lassen wollen. Der Zufall – und wohl auch die Personalnot in der SPD – wollten es aber, dass sie doch noch einmal für den Bundestag kandidiert. Aufgewachsen ist Sylvia Lehmann in der Gemeinde Märkische Heide. Sie war zehn Jahre lang Sozialdezernentin in Dahme-Spreewald, bevor sie 2003 in den Brandenburgischen Landtag einzog. Dort war sie 15 Jahre lang abgeordnete. Den Einzug in den Bundestag verpasste sie 2017. 2020 zog sie aber als Nachrückerin für Manja Schüle doch noch in den Bundestag ein.

Steffen Kotré, AfD

Steffen Kotré, AfD Quelle: privat

Steffen Kotré, 1971 in Berlin geboren, sitzt seit 2017 für die AfD im Bundestag. Zuvor hatte er Wirtschaftsingenieurwesen studiert und als Unternehmensberater für kleinere und mittelständische Unternehmen gearbeitet. Seine politischen Wurzeln hat Kotré in der FDP. Etwa 2014 trat er in die AfD ein, arbeitete als Referent für die AfD-Landtagsfraktion und saß auch im Kreistag Dahme-Spreewald. Im Bundestag ist er energiepolitischer Sprecher seiner Fraktion. Kotré, der AfD-Kreisvorsitzender in Dahme-Spreewald ist, lebt inzwischen in Dallgow-Döberitz (Havelland).

Carsten Preuß, Linke

Carsten Preuß. Quelle: privat

Carsten Preuß ist ein parteiloser Kommunalpolitiker aus Zossen, der für die Linke antritt. Beruflich ist Preuß, Jahrgang 1962, im Umweltamt der Kreisverwaltung Teltow-Fläming tätig. Politisch engagiert er sich seit 1993 auf kommunaler Ebene. Seit 2008 sitzt er für die Linke als Fraktionschef in der Zossener SVV. Er kandidierte 2011 für das Amt des Bürgermeisters in Zossen, 2014 sowie 2019 für das Direktmandat als Landtagsabgeordneter und 2017 für den Bundestag, jeweils erfolglos. 2018 zog er aber als Nachrücker für ein Jahr in den Brandenburgischen Landtag ein. Preuß ist ehrenamtlicher Landesvorsitzender des BUND.

Gerhard Kalinka, Grüne

Gerhard Kalinka, Grüne, Quelle: privat

Gerhard Kalinka ist in der Region so etwas wie ein Grünen-Urgestein. Der 59-Jährige, der in Blankenfelde-Mahlow lebt, ist seit 2003 Mitglied der Grünen und engagiert sich seither auf nahezu allen Ebenen der Politik. Kalinka saß 15 Jahre lang in der Gemeindevertretung in Blankenfelde-Mahlow, seit 2003 ist er Mitglied des Kreistags Teltow-Fläming, wo er auch fünf Jahre lang Vorsitzender war. Er war im Landesvorsitz der Grünen und kandidierte 2017 schon für den Bundestag, allerdings vergebens. Kalinka ist promoviert und arbeitet beim Bundesamt für Materialforschung.

Lars Hartfelder, FDP

Lars Hartfelder, FDP Quelle: privat

Lars Harfelder, 43, kämpft für die FDP um den Einzug in den Bundestag. Politische Erfahrung hat Harftelder bislang vor allem auf kommunaler Ebene. Er sitzt in seiner Heimatstadt Luckau in der Stadtverordnetenversammlung und ist Aufsichtsratsmitglied der städtischen LAGA GmbH. Hartfelder ist zudem stellvertretender Vorsitzender der FDP in Dahme-Spreewald. Nach dem Abitur studierte er Politikwissenschaften in Potsdam. Er war Referent beim Hochschulverbund „Basa online“ und arbeitet seit 2020 als Projektmanager beim Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Cottbus.

Christiane Müller-Schmolt, Tierschutzpartei

Christiane Müller-Schmolt, Tierschutzpartei Quelle: privat

Christiane Müller-Schmolt tritt als Direktkandidatin für die Partei Mensch Umwelt Tierschutz an. Ihre Themenstellung ist damit klar, für sie steht Tierschutz ganz oben auf der politischen Agenda. Einer ihrer Slogans im Wahlkampf ist: „Biodiversität durch Artenschutz – ohne Kompromisse.“ Die 50 Jahre alte Sozialversicherungsfachangestellte, die ursprünglich aus Berlin stammt und jetzt in Eichwalde lebt, sitzt auch im Landesvorstand der Tierschutzpartei. Zudem engagiert sie sich in der „Allianz Wolf Brandenburg“ und dem „Freundeskreis Freilebender Wölfe“.

Uwe Tanneberger, Freie Wähler

Uwe Tanneberger, Freie Wähler Quelle: privat

Uwe Tanneberger tritt als Direktkandidat der Freien Wähler an. Der 53-Jährige lebt in Prieros, einem Ortsteil der Gemeinde Heidesee. Er ist gelernter Elektroinstallateur und arbeitet als Projektingenieur und Bauherrenvertreter für elektrotechnische Ausrüstung beim BER. Tanneberger, der verheiratet und Vater zweier Kinder ist, engagiert sich seit einigen Jahren kommunalpolitisch in seinem Heimatort. Er ist stellvertretender Ortsvorsteher von Prieros und sitzt als sachkundiger Einwohner im Bauausschuss von Heidesee. Im Nebenerwerb führt er einen Forstbetrieb.

Susanne Steinhardt, DKP

Susanne Steinhardt, DKP Quelle: privat

Die 65 Jahre alte Susanne Steinhardt bewirbt sich für die Deutsche Kommunistische Partei um ein Bundestagsdirektmandat im Wahlkreis 62. Auf politische Erfahrungen kann sie dabei nicht zurückgreifen, dafür aber auf politische Überzeugungen. In einem Flyer ihrer Partei wird sie mit den Worten zitiert: „Ich kandidiere für die DKP, weil bei der Bundestagswahl 2021 eine Partei wählbar sein muss, die ohne Wenn und Aber für Frieden mit Russland und China eintritt.“ Susanne Steinhardt ist gelernte Krankenschwester und lebt jetzt als Rentnerin in Königs Wusterhausen.

Ralf Nobel, ÖDP

Ralf Nobel, ÖDP Quelle: Britta Konrad

Torsten Bartels, Die Basis

Volker Commentz war nicht zu erreichen. Quelle: stock.adobe.com

Torsten Bartels ist ein relativ unbeschriebenes Blatt. Über ihn ist bislang lediglich bekannt, dass er 1967 in Prenzlau geboren wurde, derzeit in Blankenfelde-Mahlow lebt und als IT-Systemadministrator arbeitet. Bartels ist Vorsitzender des jungen „Gebietsverbandes Süd“ der ebenfalls jungen Partei „die Basis“, die im Umfeld der Proteste gegen Corona-Schutzmaßnahmen gegründet wurde. Der Gebietsverband wurde erst Mitte Mai ins Leben gerufen und umfasst die Landkreise Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald und Elbe-Elster. Auf Anfragen hat Torsten Bartels bisher nicht reagiert.

Guido Körber, Piraten

Guido Körber, Piratenpartei Quelle: privat

Guido Körber, der für die Piratenpartei antritt, ist im Wahlkreis 62 ein alter Bekannter. Bereits 2017 hatte er dort für die Piraten kandidiert. Damals erhielt er 0,7 Prozent der Stimmen und landete damit auf dem vorletzten Platz. In seiner Partei ist Guido Körber aber eine feste Größe. Als Sprecher der Brandenburger Piraten ist er Mitglied im Landesvorstand der Partei. Der 56-Jährige ist studierter Informatiker und betreibt eine Software-Firma in seiner Heimatgemeinde Schönefeld. Seine Hauptthemen im Wahlkampf sind Wirtschaftspolitik, Energiepolitik und Umweltpolitik.

Michael Gabler, Einzelbewerber

Michael Gabler. Quelle: Hartmut F. Reck

Michael Gabler ist ein Einzelkandidat aus der Gemeinde Niederer Fläming. Er ist 48 Jahre alt, gelernter Tierpfleger und im ländlichen Raum verwurzelt. Politisch ist er unerfahren. In der Vergangenheit engagierte er sich mal zwei Jahre bei den Linken, ein Mandat hatte er aber nie inne. Inzwischen ist er ohne die Unterstützung einer Partei unterwegs. Gabler wird auf dem Wahlzettel unter dem Kennwort „Bobby“ gelistet. Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein politisches Statement. Aufgrund eines Missverständnisses ist der Name seines Katers dort gelandet.

Roald Hitzer, Einzelbewerber

Roald Hitzer tritt als Einzelkandidat im Wahlkreis 62 an. Der gelernte Schmied und Stahlbauer hatte in den vergangenen zwei Jahren im kleineren Rahmen Aufmerksamkeit erregt, weil er als Gesicht des „Demokratischen Forums“ in Berlin Demonstrationen organisierte, die sich gegen die Coronapolitik der Bundesregierung richteten und mit den Querdenkern in Verbindung standen. In der Region ist Roald Hitzer bislang nicht politisch in Erscheinung getreten. Der 53-Jährige stammt ursprünglich aus Cottbus und lebt heute in Königs Wusterhausen. Auf Anfragen antwortete er bisher nicht.

Volker Commentz, Einzelbewerber

Über den Einzelkandidaten Volker Commentz ist bisher wenig bekannt. Laut Kreiswahlleiter wurde er 1962 in Berlin geboren und lebt aktuell in Schönefeld. Aus seinen Social Media-Profilen geht hervor, dass Commentz gelernter Versicherungsmakler ist, dass er als Coach und Trainer arbeitete und eine eigene Firma in seiner Heimatgemeinde hat. Auf seine politischen Inhalte deutet bislang lediglich das Kennwort hin, dass er für seine Kandidatur gewählt hat. Es lautet „Demokratie verteidigen“. Auf Kontaktanfragen der MAZ hat Volker Commentz bislang nicht reagiert.

Andreas Beer, Einzelbewerber

Adreas Beer, Familienpartei Quelle: privat

Andreas Beer tritt als Einzelkandidat an, er genießt aber die Unterstützung der Familienpartei Deutschlands. Er ist 36 Jahre alt, verheiratet, Vater von zwei Kindern und wohnt in der Gemeinde Heidesee. Beruflich ist er bei der Bundeswehr tätig, er hat mehrere medizinische Fachausbildungen absolviert, unter anderem zum Notfallsanitäter, Desinfektor und zum Praxisanleiter im Gesundheitswesen. Im Jahr 2019 wollte Andreas Beer bereits für das Bürgermeisteramt in Heidesee kandidieren. Damals scheiterte die Bewerbung aber an fehlenden Unterstützerunterschriften.

