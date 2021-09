Dahme-Spreewald/ Teltow-Fläming/Oberspreewald-Lausitz

Am 26. September 2021 ist Bundestagswahl. Wir haben an dieser Stelle für Sie alle wichtigen Informationen zur Wahl im Wahlkreis 62 in Brandenburg zusammengetragen.

Welche Orte gehören zum Wahlkreis 62?

Der Wahlkreis 62 umfasst den Landkreis Dahme-Spreewald sowie vom Landkreis Teltow-Fläming die Städte Baruth/Mark, Luckenwalde, Trebbin und Zossen, die Gemeinden Am Mellensee, Blankenfelde-Mahlow, Großbeeren, Nuthe-Urstromtal und Rangsdorf und das Amt Dahme/Mark (mit den Gemeinden Dahme/Mark, Dahmetal, Ihlow und Niederer Fläming) sowie vom Landkreis Oberspreewald-Lausitz die Stadt Lübbenau.

Wann öffnen die Wahllokale im Wahlkreis 62?

Die Wahllokale öffnen am Sonntag, 26. September 2021, um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr. Dazwischen können Sie Ihre Stimme abgeben – oder Sie stimmen vorab per Briefwahl ab.

Wie erfahre ich die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 62?

Hier berichten wir am Wahlabend über die Ergebnisse im Wahlkreis 62 (Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III – Oberspreewald-Lausitz I):

Welche Kandidaten kann ich im Wahlkreis 62 bei der Bundestagswahl 2021 mit der Erststimme wählen?

Jana Schimke (CDU)

Steffen Kotré (AfD)

Sylvia Lehmann (SPD)

Carsten Preuß (Linke)

Lars Hartfelder (FDP)

Gerhard Kalinka (Grüne)

Christiane Müller-Schmolt (Tierschutzpartei)

Uwe Tanneberger (Freie Wähler)

Susanne Steinhardt (DKP)

Ralf Nobel (ÖDP)

Torsten Bartels (Die Basis)

Guido Körber (Piraten)

Einzelbewerber Michael Gabler

Einzelbewerber Roald Hitzer

Einzelbewerber Volker Commentz

Andreas Beer (Familienpartei)

Wie haben die Abgeordneten aus dem Wahlkreis 62 bei der letzten Bundestagswahl 2017 abgeschnitten?

Die meisten Erststimmen bekam Jana Schimke von der CDU (30,7 Prozent), sie setzte sich deutlich gegen AfD-Kandidat Dietmar Ertel (20,3) durch. Auf Platz 3 folgte SPD-Kandidatin Sylvia Lehmann (19,6 Prozent). Es folgten Carsten Preuß (Linke) mit 16,4 Prozent, Rico Kerstan (FDP) mit 4,8 Prozent und Gerhard Kalinka (Grüne) mit 4,4 Prozent. Guido Körber (Piraten), der auch bei der Wahl 2021 wieder antritt, kam mit 0,7 Prozent auf den vorletzten Platz.

Wie haben die Parteien im Wahlkreis 62 bei der letzten Bundestagswahl 2017 abgeschnitten?

Die meisten Zweitstimmen erhielt die CDU (27,0 Prozent), die die AfD (21,0 Prozent) hinter sich ließ. Es folgten SPD mit 17,6 Prozent, Linke mit 15,8 Prozent, FDP mit 7,4 Prozent und Grüne mit 4,7 Prozent.

Wie hoch war die Wahlbeteiligung bei der letzten Bundestagswahl im Wahlkreis 62?

Die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2017 im Wahlkreis 62 betrug 75,4 Prozent – das war der dritthöchste Wert im gesamten Land Brandenburg. Im Schnitt lag die Wahlbeteiligung in den zehn Wahlkreisen bei 73,7 Prozent.

Ich möchte Briefwahlunterlagen im Wahlkreis 62 beantragen - wie geht das?

Welche Parteien kann ich bei der Bundestagswahl im Wahlkreis 62 wählen?

Sie können Ihre Zweitstimme abgeben für:

CDU

AfD

SPD

Die Linke

FDP

Bündnis 90/Die Grünen

Tierschutzpartei

Die Partei

Freie Wähler

NPD

DKP

ÖDP

MLPD

dieBasis

Die Humanisten

Piraten

Team Todenhöfer

Unabhängige

Volt

