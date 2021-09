Potsdam/Potsdam-Mittelmark/Teltow-Fläming

Am 26. September 2021 ist Bundestagswahl. Wir haben an dieser Stelle für Sie alle wichtigen Informationen zur Wahl im Wahlkreis 61 in Brandenburg zusammengetragen.

Welche Orte gehören zum Wahlkreis 61?

Der Wahlkreis 61 umfasst die kreisfreie Stadt Potsdam sowie Teil der Landkreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming.

Von Potsdam-Mittelmark sind das die Gemeinden Kleinmachnow, Michendorf, Nuthetal, Schwielowsee und Stahnsdorf sowie die Stadt Teltow.

Von Teltow-Fläming ist das die Stadt Ludwigsfelde.

Wie erfahre ich die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 61?

Hier berichten wir am Wahlabend über die Ergebnisse im Wahlkreis 61 (Potsdam, Potsdam-Mittelmark II, Teltow-Fläming II):

Welche Kandidaten kann ich im Wahlkreis 61 bei der Bundestagswahl 2021 mit der Erststimme wählen?

Saskia Ludwig (CDU)

Tim Krause (AfD)

Olaf Scholz (SPD)

Norbert Müller (Linke)

Linda Teuteberg (FDP)

Annalena Baerbock (Grüne)

Orson Baecker (Die Partei)

Andreas Menzel (Freie Wähler)

Frank Ehrhardt (DKP)

Daniel Margraf (ÖDP)

Dorit Rust (Die Basis)

Lukas Minogue (Die Humanisten)

Benjamin Körner (Volt)

Einzelbewerberin Lu Yen Roloff

Einzelbewerber Edmund Müller

Antje Grütte (Internationalistisches Bündnis)

Einzelbewerber Ingo Charnow

Wie haben die Abgeordneten aus dem Wahlkreis 61 bei der letzten Bundestagswahl 2017 abgeschnitten?

Die meisten Erststimmen bekam Manja Schüle von der SPD (26,1 Prozent), die das einzige Direktmandat der Sozialdemokraten im gesamten Land Brandenburg holte. Sie setzte sich CDU-Kandidatin Saskia Ludwig (24,9 Prozent) durch. Auf Platz 3 folgte Norbert Müller (Linke) mit 16,5 Prozent. Annalena Baerbock (Grüne) kam auf 8,0 Prozent, Linda Teuteberg (FDP) auf 7,5 Prozent.

Wie haben die Parteien im Wahlkreis 61 bei der letzten Bundestagswahl 2017 abgeschnitten?

Die meisten Zweitstimmen erhielt die CDU (24,8 Prozent), die die SPD (18,5 Prozent) deutlich hinter sich ließ. Es folgten Linke mit 18,1 Prozent, AfD mit 13,5 Prozent, Grüne mit 9,8 Prozent und FDP mit 9,2 Prozent.

Wie hoch war die Wahlbeteiligung bei der letzten Bundestagswahl im Wahlkreis 61?

Die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2017 im Wahlkreis 61 betrug 79,1 Prozent – das war der höchste Wert im gesamten Land Brandenburg. Im Schnitt lag die Wahlbeteiligung in den zehn Wahlkreisen bei 73,7 Prozent.

Ich möchte Briefwahlunterlagen im Wahlkreis 61 beantragen - wie geht das?

Alle Informationen zur Briefwahl in Brandenburg finden Sie hier.

Welche Parteien kann ich bei der Bundestagswahl im Wahlkreis 61 wählen?

Sie können Ihre Zweitstimme abgeben für:

CDU

AfD

SPD

Die Linke

FDP

Bündnis 90/Die Grünen

Tierschutzpartei

Die Partei

Freie Wähler

NPD

DKP

ÖDP

MLPD

dieBasis

Die Humanisten

Piraten

Team Todenhöfer

Unabhängige

Volt

