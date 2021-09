Teltow-Fläming/Dahme-Spreewald

Die Stimmen sind ausgezählt: Sylvia Lehmann hat für die SPD das Direktmandat im Wahlkreis 62 geholt. Große Freude auch am Morgen nach der Wahlnacht: „Natürlich ist es schön, wenn man als Gewinnerin hervorgeht“, sagt die 67-Jährige der MAZ. „Wir haben uns alle sehr gefreut über das Ergebnis der SPD, auch der Bundes-SPD“, so Lehmann.

Gemeinsam mit Parteifreunden hatte sie die Hochrechnungen in ihrem Lübbener Wahlkreisbüro verfolgt. Etwa gegen 21 Uhr – es fehlten nur noch die Stimmen aus wenigen Gemeinden – stand so gut wie fest: Sylvia Lehmann würde sich das Direktmandat sichern. „Der Wahlkreis 62 ist wieder rot“, sagte sie wenig später, als ihr der Sieg sicher war.

Lehmann seit 1990 in der SPD

Sylvia Lehmann ist kein neues Gesicht im Bundestag: Bereits 2019 zog sie über die Landesliste der Partei in den Bundestag ein. Sie war damals für Manja Schüle nachgerückt, die in Brandenburg Ministerin wurde. Lehmann lebt mit ihrer Familie in Dollgen (Märkische Heide) und ist seit 1990 SPD-Mitglied.

Wahlhelfer beginnen am Wahslonntag in Großbeeren mit der Auszählung der Briefwahlumschläge. Im Wahlkreis 62 war die Wahlbeteiligung etwas höher als noch 2017. Quelle: Lisa Neugebauer

Nun gehe es für die SPD darum, zügig in Koalitionsverhandlungen zu treten, sagte Lehmann am Montagmorgen. Die Sozialdemokraten könnten in einer kommenden Koalition zwar wahrscheinlich nicht alle Punkte ihres „Zukunftsprogramms“ umsetzen, so die SPD-Politikerin – aber sicherlich die wichtigsten.

Was Sylvia Lehmann im Bundestag vorhat

Sie selbst will künftig auch weiter im Innenausschuss des Bundestags aktiv sein – außerdem will sie sich nun verstärkt der Agrarpolitik widmen. Womöglich sogar als agrarpolitische Sprecherin, sagte Lehmann, die nach ihrem Studium der Ingenieurökonomie zunächst im landwirtschaftlichen Bereich aktiv war.

Dass sie sich nun das Direktmandat sichern konnte, führt sie auf den „professionellen“ Wahlkampf der SPD und auf ihre Präsenz im Wahlkreis zurück.

Jana Schimke (CDU): „Herber Schlag“

Enttäuschung hingegen bei Jana Schimke: Die Rangsdorferin konnte für die CDU nicht erneut das Direktmandat sichern, das sie seit 2013 zweimal geholt hatte. Noch am Wahlabend sprach sie von einem „herben Schlag für uns alle“. Und auch am Morgen danach herrscht Ernüchterung. „Was wir erlebt haben, nicht nur in Brandenburg, sondern in ganz Ostdeutschland, kommt für meine Partei einem Kahlschlag gleich“, sagte sie der MAZ. Normalerweise habe es in ihrem Wahlkreis einen „erheblichen Vorsprung“ für die CDU gegeben – die Wahlen hätten nun allerdings einmal mehr gezeigt, dass man auf einen solchen Vorsprung nicht setzen könne. Und weiter: Das Ergebnis habe vor Augen geführt, dass es einen „großen Vertrauensverlust“ gebe – nun müsse es „sicherlich“ auch eine personelle Erneuerung geben.

Die 42-Jährige wird allerdings auch weiterhin im Bundestag sitzen – zwar nicht per Direktmandat, aber über Platz drei der Landesliste. Dort wolle sie sich nun auch weiter der Mittelstands- und Wirtschaftspolitik widmen, sagte sie – und auch weiterhin nah an den Menschen im Wahlkreis 62 bleiben.

Höhere Wahlbeteiligung als 2017

76,9 Prozent der Wahlberechtigten haben am Sonntag ihre Stimme im Wahlkreis 62 abgegeben. Das ist ein kleiner Anstieg im Vergleich zu 2017: Bei der vergangenen Bundestagswahl hatte die Wahlbeteiligung noch bei 75,4 Prozent gelegen. Es war ein ruhiger Wahltag, so die Bilanz von Daniela Pernack, Leiterin des Kreiswahlbüros im Landkreis Dahme-Spreewald. Die letzten Stimmen seien nach 23 Uhr ausgezählt worden – trotz des hohen Anteils an Briefwählern sei das noch „völlig in der Zeit“. Da sich bereits abgezeichnet hatte, dass die Wahlhelfer viele Briefwahlumschläge würden auszählen müssen, sei entsprechend vorgeplant worden, so Pernack.

Besondere Vorkommnisse gab es ihren Angaben nach übrigens keine: Zwar habe den ganzen Tag über immer wieder das Telefon geklingelt – allerdings sei es dabei eher um Bürgerfragen rund um Wahlscheine oder das Wählerverzeichnis gegangen. Was die erstmals bei dieser Wahl umgesetzten Corona-Regeln betreffe, habe es hingegen „keine Auffälligkeiten“ im Wahlkreis 62 gegeben, bilanziert Pernack. Die Wahlhelfer mussten nirgends wegen Maskenverweigerung oder anderen Regelverstößen einschreiten.

Von Johanna Apel