Dahme-Spreewald/Teltow-Fläming

16 Direktkandidaten treten im Wahlkreis 62 bei der Wahl zum Deutschen Bundestag an. Alle haben eigene Schwerpunkte und eigene Programme, die auf unterschiedlichen Kanälen kommuniziert werden. Wir haben die Kandidaten daher nach ihrem wichtigsten Thema im Bundestag gefragt. Vier der Kandidaten sind nicht erreichbar. Hier sind die Antworten der anderen zwölf.

Jana Schimke, CDU

Jana Schimke, CDU. Quelle: Britta Konrad

„Ich bin Wirtschafts- und Sozialpolitikerin. Meine politischen Entscheidungen folgen daher immer dem Grundsatz, dass ein funktionierender Sozialstaat eine gesunde Wirtschaft voraussetzt. Ohne jene Menschen, die täglich zur Arbeit gehen und Sozialbeiträge zahlen, gäbe es kein Renten- und Krankenversicherungssystem. Nicht erst jetzt im Wahlkampf spüren wir deutlich, dass die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft keine Selbstverständlichkeit ist. Der Bürokratieabbau und die Digitalisierung müssen weiter vorangetrieben werden. Auch wenn es noch nicht überall ankommt: Wir haben schon viel erreicht und arbeiten hart an diesen Themen.“

Sylvia Lehmann, SPD

Sylvia Lehmann, SPD. Quelle: Karoline Wolf

„Das neue Jahrzehnt stellt uns vor die größten Herausforderungen seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland: Zum einen sind die Folgen der Pandemie zu überwinden. Andererseits gilt es, den Klimawandel und die Digitalisierung zu bewältigen. Neben jungen Impulsen braucht es hierfür auch Lebens- und Berufserfahrung. Ich möchte unserem Wahlkreis im Bundestag eine „Hausnummer“ geben und ihn würdig wie bürgernah vertreten.“

Steffen Kotré, AfD

Steffen Kotré, AfD. Quelle: privat

„Wir müssen die weitere Massenmigration in die Sozialsysteme verhindern und so unseren Sozialstaat sichern. Die unkontrollierte Zuwanderung verstärkt Parallelgesellschaften, Kriminalität und den Abbau des Sozialstaates. Jeder Migrant kostet uns 450.000 Euro (Prof. Hans-Werner Sinn, ifo), die zur Bekämpfung von Kinder- und Altersarmut nicht zur Verfügung stehen. Deshalb müssen Menschen ohne Aufenthaltsrecht unser Land verlassen. Unser Rentensystem wird nur noch durch massive Steuersubventionierung aufrechterhalten, das Rentenniveau ist unterdurchschnittlich im europäischen Vergleich. Fast überall in Westeuropa haben die Menschen mehr in der Tasche. Wir müssen wieder die Interessen der eigenen Bürger vertreten, und nicht die der anderen EU-Staaten.“

Gerhard Kalinka, Grüne

Gerhard Kalinka, Grüne. Quelle: privat

„Mein wichtigstes Thema ist der Erhalt unserer Lebensgrundlagen. Ich beobachte schon lange mit Sorge, wie wir Rohstoffe ausbeuten, Produkte massenhaft herstellen und Abfälle und Nebenprodukte – wie Plastik, Kohlendioxid und andere – in die Umwelt abgeben. Mit dieser „Einweg-Wirtschaft” war es nur eine Frage der Zeit, ob wir zuerst einen Rohstoffmangel oder eine Klimakrise erleben. Vor diesem Hintergrund ist es lächerlich, sich in diesem Wahlkampf auf Mängel von Kanzlerkandidat*innen zu konzentrieren. Wir haben ganz andere Sorgen! Noch können wir das Ruder herumreißen, darüber sollten wir reden! Ich engagiere mich für eine konsequente, CO2-arme Kreislaufwirtschaft.“

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Carsten Preuß, Linke

Carsten Preuß, Linke. Quelle: privat

„Mein wichtigstes Thema ist der sozial-ökologische Umbau der Gesellschaft. Das Wirtschaftswachstum nach heutigem Muster gefährdet das Leben und Überleben der Menschheit. Dieses Modell hat keine Zukunft. Wir brauchen ein entschlossenes Umsteuern der Politik, um unter anderem das 1,5-Grad-Klimaziel zu erreichen, sowie flankierende Maßnahmen für soziale Sicherheit und die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Natur- und Umweltschutz und eine echte sozial-ökologische Wende funktionieren nur dann, wenn alle Menschen mitgenommen werden und niemand zurückgelassen wird. Hier kommen enorme Anstrengungen und eine gerechte Umverteilung auf uns zu, die es zu stemmen gilt. Es wäre fatal, wenn Umweltschutz- gegen Sozialpolitik ausgespielt werden.“

Lars Hartfelder, FDP

Lars Hartfelder, FDP. Quelle: privat

„Mein wichtigstes Thema ist der Mittelstand mit seinen vielen tollen kleinen und mittleren Unternehmen, Freiberuflern und Selbstständigen. Denn die Unterstützung der lokalen Wirtschaft ist für nahezu alle Brandenburger existenziell. Es gibt viel zu tun – in allen Bereichen! Dazu zählen unter anderem der dringend notwendige Abbau von Bürokratie, eine Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, um Investitions- und Erfindergeist voranzubringen sowie eine Vereinfachung der Steuererklärung. Die Stärkung des Tourismus ist mir als Südbrandenburger zudem ein besonderes Anliegen.“

Uwe Tanneberger, Freie Wähler

Uwe Tanneberger, Freie Wähler. Quelle: privat

„Aus der Vielzahl der anstehenden, gravierenden gesamtgesellschaftlichen Probleme, die geradezu auf Veränderung drängen, eines herauszupicken, ist sehr schwierig. Eine Vielzahl der über Jahre vernachlässigten gesellschaftlichen und finanziellen Probleme mahnen grundlegende – und nicht nur oberflächliche/kosmetische – Veränderungen an. Eines steht jedoch außer Frage: Neben der Kinder- und Familienpolitik sind die sich anbahnenden existenziellen Probleme der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung grundlegend und mit Nachdruck anzugehen. Hier sind wirkliche Weichenstellungen in Form einer Bürgerversicherung, das heißt hin zu einer Versicherungspflicht für alle Bürgerinnen und Bürger notwendig.“

Guido Körber, Piraten

Guido Körber, Piratenpartei. Quelle: privat

„Energiepolitik ist mein wichtigstes Thema, denn an der Verfügbarkeit von Energie hängt unsere Wirtschaft und unsere Zivilisation. Gleichzeitig bedroht die aktuelle Art der Energieversorgung aber unsere Zukunft. Eine nachhaltige Energiewirtschaft ist der größte Baustein für die Klimaneutralität aber gleichzeitig auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Denn die erneuerbaren Energien sind mittlerweile billiger als alle fossilen Optionen. Setzen wir weiter auf alte Technologie, dann werden wir international abgehängt, technologisch und bei den Kosten.“

Christiane Müller-Schmolt, Tierschutzpartei

Christiane Müller-Schmolt, Tierschutzpartei. Quelle: privat

„Das wichtigste Thema ist für mich der Tier-, Arten- und Umweltschutz, weil diese Themen nur stiefmütterlich behandelt und allen anderen Themen untergeordnet werden. Das sieht man allein daran, dass bei der EU-Kommission zahlreiche Strafverletzungsverfahren gegen Deutschland laufen. Unsere Art der Tierhaltung wird auch vom Ethikrat angeprangert. Was ändert sich? Nichts! Wir hören täglich von Skandalen in Schlachthöfen und Tierhaltungsanlagen, seit 2003 fordert der Bundesrat die Bundesregierung auf, Wildtiere in Zirkussen zu verbieten, was Frau Klöckner wieder mit einem desaströsen Gesetzesentwurf verhindert hat. Die Wildschweine werden gnadenlos gejagt aus Furcht vor der ASP in den Ställen – kein Wildschwein geht freiwillig in eine Schweinemastanlage. Der Welpenhandel wird nicht unterbunden, ebenso die grausamen Tiertransporte in Drittländer – man versteckt sich immer hinter der EU, viele Bundeländer verbieten sie, warum Brandenburg nicht? Viele weitere zahllose Themen werden verschleppt, vertagt und ausgesessen. Wir haben eine moralische und ethische Verantwortung gegenüber den Mitlebewesen.“

Ralf Nobel, ÖDP

Ralf Nobel, ÖDP. Quelle: Britta Konrad

„Das sind in erster Linie konsequente und sozial verträgliche Klimaschutzmaßnahmen, da es höchste Zeit ist, das Thema anzupacken. Die ÖDP hat dazu das beste Konzept. Aber es gibt noch viele weitere Themen mit dem Ziel, das Gemeinwohl zu stärken.“

Michael Gabler, Einzelkandidat

Michael Gabler, Einzelkandidat. Quelle: Hartmut F. Reck

„Ich möchte mich für die ländliche Regionen stark machen, um dort die Lebensqualität zu sichern. Die Menschen haben auf dem Land mit weniger Einkaufsmöglichkeiten, weiteren Wegen zum Arzt, schlechter Anbindung an den ÖPNV oder langsamem Internet zu kämpfen. Die Infrastruktur der Daseinsversorge zu sichern kann in strukturschwachen ländlichen Regionen nur noch im regionalen Verbund gelingen: Hier die Schule, dort die Kita, dort ein Hausarzt und wieder in einem anderen Ortsteil eine Einkaufsmöglichkeit. Geringe Kriminalität, gute Infrastruktur und ein gut ausgebautes LTE-Netz halten Firmen und die Menschen in ländlichen Gebieten. Für mich ganz wichtig: Die Lebensqualität und die Sicherheit im Ort darf nicht durch staatliche Humanzuweisung gefährdet werden.“

Roald Hitzer, Einzelkandidat

Roald Hitzer, Einzelkandidat. Quelle: privat

Mein wichtigstes Thema ist der Schutz der Kinder, die soziale Gerechtigkeit, diagonal durch die Gesellschaft, bis zu denen die hier am längsten geleistet haben, unseren Senioren! Ich sage nur Kinder- und Altersarmut! Warum müssen Kinder hungrig durch den Schultag und Rentner Minijobs leisten oder gar Flaschen sammeln? Das zeigt den schändlichen Zustand unserer Gesellschaft!

Andras Beer, Einzelkandidat (Familienpartei)

Andreas Beer, Einzelkandidat, unterstützt von der Familienpartei. Quelle: privat

„Für mich gibt es zwei wichtige Themen, nicht nur eins. Bezahlbaren Wohnraum oder Bauland zu finden ist besonders im Wahlkreis 62 ein großes Thema, das alle Altersgruppen betrifft. Hier muss etwas passieren, und es benötigt sofortigen Handlungsbedarf der Bundespolitik. Ich möchte mich für die Abschaffung der Kita- und Hortgebühren im Land Brandenburg einsetzen. Seit Jahren wird es uns von der Landesregierung versprochen und nichts passiert. Handeln, machen und nicht nur reden, das ist jetzt wichtig!“

Von Oliver Fischer