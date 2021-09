Dahme-Spreewald

Die in einem Wahlkreis direkt gewählten Abgeordneten des Bundestages sollen sich besonders für ihren Wahlkreis einsetzen. Deswegen haben wir die Kandidaten im Wahlkreis 62 gefragt, was sie im Bundestag für die Region erreichen möchten. Vier Kandidaten waren nicht erreichbar, hier sind die Antworten der anderen zwölf.

Jana Schimke, CDU

Jana Schimke, CDU Quelle: Britta Konrad

Die Kernaufgabe des Bundestages ist es, Gesetze für ganz Deutschland zu erlassen. Die regionale Komponente fließt immer dann mit ein, wenn es darum geht, Fördergelder des Bundes vor Ort auch ankommen zu lassen. Das geschieht in fast allen Bereichen unseres Lebens: beim Straßenbau, in Schulen und Kitas, Vereinen, Museen, der Forschung, Wirtschaft und vielem mehr. Die Menschen sollen aber auch wissen, wen sie mit mir als Abgeordneten im Bundestag haben. Ich treffe meine Entscheidungen im Parlament immer auch in Abwägung der Meinungsbilder hier vor Ort. Wenn man seinen Auftrag als Volksvertreter ernst nimmt, dann sollte man bereit sein, dies auch gegen Widerstände zu tun.

Sylvia Lehmann, SPD

Sylvia Lehmann, SPD Quelle: Karoline Wolf

Ich möchte den Wahlkreis 62 natürlich bundespolitisch hervorragend positionieren. Und zwar so, dass unter anderem Bundesprogramme für unsere regionalen Gegebenheiten passend gestaltet werden, dass möglichst viele Fördergelder in den Wahlkreis fließen und für regionale Bedürfnisse bereitgestellt werden können. Hierbei kann es sich um den Ausbau von Schiene, Straße und Radwegen zur Steigerung der Mobilität handeln sowie um Lärmschutz für Anwohner, oder um Fördermittel für Start-ups, Wirtschaft, Bildung und Wissenschaft, um den Ausbau digitaler und sozialer Infrastruktur sowie die Förderung von Kultur- und Denkmalschutz-Projekten.

Steffen Kotré, AfD

Steffen Kotré, AfD Quelle: privat

Ich möchte den öffentlichen Nahverkehr ausbauen und unsere digitale Infrastruktur ins 21. Jahrhundert bringen. Der öffentliche Nahverkehr ist deswegen besonders wichtig, damit unsere dörflichen Gemeinden für junge Menschen attraktiv bleiben. Dafür müssen wir den ländlichen Raum bestmöglich anbinden. Das geht Hand in Hand mit der Errichtung einer digitalen Infrastruktur, die international wettbewerbsfähig ist. Funklöcher und langsames Internet prägen noch immer den Alltag vieler Brandenburger, das möchte ich ändern.

Carsten Preuß, Linke

Carsten Preuß. Quelle: privat

Ich möchte die vielfältigen Ideen und Initiativen aus der Region unterstützen. Förderprojekte möchte ich begleiten. Wichtig ist mit der Ausbau des ÖPNV. Stillgelegte Schienenstrecken müssen reaktiviert und die Taktung der Züge verbessert werden. Geplante Ausbauprojekte (S-Bahn Rangsdorf, Bahnhof Königs Wusterhausen, Bahnquerungen Zossen) müssen beschleunigt werden. Zudem muss der Busverkehr lnsbesondere in den ländlichen Gebieten verdichtet werden.

Gerhard Kalinka, Grüne

Gerhard Kalinka, Grüne, Quelle: privat

Mobilität ist ein sehr wichtiger Schlüssel für die weitere Entwicklung Berlins und Brandenburg, einschließlich des ländlichen Raums. Aber: Öffentlicher Nahverkehr ist teuer. Das Land und die Landkreise sind hier überfordert, deshalb muss sich der Bund engagieren. Zweitens will ich die Aufstellung der Braunkohle-Region für die Zukunft. Mit Hilfe von Bund und EU sollen hier Innovationszentren und Tourismus-Magneten entstehen. Drittens will ich eine bessere Förderung von Solarenergie für den Eigenverbrauch inklusive der lokalen Energiespeicher.

Lars Hartfelder, FDP

Lars Hartfelder, FDP Quelle: privat

Zwei Punkte liegen mir besonders am Herzen: Zum einen die Digitalisierung weiter voranzutreiben und zum anderen die mittelständische Wirtschaft zu stärken, einschließlich des Tourismus. In unserer Region gibt es bei der Digitalisierung groß Defizite. Das wirkt sich in nahezu allen Bereichen aus, beispielsweise bei der Bildung, im Gesundheitswesen und beim Unternehmertum. Wenn Ämter dicke Aktenordner per Post hin und herschicken, kostet das nicht nur viel Zeit, es bremst Innovationen aus und verhindert das Entstehen neuer Arbeitsplätze. Eine Beschleunigung der Bau- und Genehmigungsverfahren ist so kaum möglich.

Guido Körber, Piraten

Guido Körber, Piratenpartei. Quelle: privat

Der Bundestag befasst sich mit Themen die für das gesamte Land Gültigkeit haben, von da her ist es schwierig auf dieser Ebene etwas gezielt für die Region zu tun. Was aber Auswirkungen haben wird ist der Wandel im Energiesektor. Der beschlossene Kohleausstieg ist viel zu zaghaft und die Maßnahmen für den Strukturwandel sind nicht mal halbherzig. Hier möchte ich erheblich größere Schritte machen. Unsere Region würde von dem allgemeinen Wandel zu dezentraler Energiegewinnung und der Ansiedlung neuer, zukunftsfähiger Wirtschaft profitieren.

Uwe Tanneberger, Freie Wähler

Uwe Tanneberger, Freie Wähler Quelle: privat

Keinesfalls: Fern der Heimat/meines Wahlkreises unerreichbar in einem schicken Regierungsgebäude sitzen. Sondern: regional präsent sein und bleiben, sowie den Kontakt zu den Wählern nicht abreißen lassen. Konkret: Gemeinde- und Regionalpolitik vor Ort stärken, Förder- und Hilfsoptionen für verschuldete Gemeinden suchen, den ÖPNV-Ausbau vorantreiben, für den regionalen Waldschutz und -umbau maximal werben und diesen begleiten. Und vor allem: Für eines unserer wichtigsten Themen regionale Partner und Einrichtungen suchen. Für den Neuaufbau eines verpflichtenden Sozialjahres der Jugendlichen nach der 10. oder 12. Klasse.

Ralf Nobel, ÖDP

Ralf Nobel, ÖDP Quelle: Britta Konrad

Mehr direkte Demokratie durch Volksabstimmungen, transparente und firmenspendenfreie Parlamentsarbeit, eine Region mit mehr Lebensqualität, sozial verträgliches und konsequentes Fördern von Klimaschutzmaßnahmen, Umlenken fehlplatzierter Subventionen in nachhaltiges Wirtschaften, Förderung von ökologischer Landwirtschaft, Stärkung der inneren Sicherheit, Alternativen zum motorisierten Individualverkehr aufbauen, Privatisierung von systemrelevanten Institutionen stoppen und rückgängig machen, Wohnen muss bezahlbar sein, Tierwohl dauerhaft verbessern, kleine und mittlere Betriebe entlasten und damit wichtige und attraktive Arbeitsplätze schaffen und Innovationen fördern.

Michael Gabler, Einzelkandidat

Der unabhängige Bundestagskandidat Michael Gabler mit und ohne Foto seines entlaufenen Katers Bobby. Quelle: Hartmut F. Reck

Wenn Politiker vor einer Wahl stehen, versprechen sie ihren Wählern gern das blaue vom Himmel. Dass sie die Steuern senken oder zumindest nicht erhöhen werden, dass sie mit dieser oder jener Partei nicht regieren werden, und so weiter. Ich werde jetzt auch ein Wahlversprechen geben: Ich werde in meinem Wahlkreis ein Büro einrichten, wo die Bürgerinnen und Bürger von Montag bis Freitags mit ihren Fragen und Sorgen zu meinen Mitarbeitern ins Büro kommen können. So erfahren ich und meine Mitarbeiter, was sich die Menschen in meiner Region wünschen und wofür sich die Politik im Bundestag einsetzen soll.

Roald Hitzer, Einzelkandidat

Roald Hitzer. Einzelkandidat. Quelle: privat

Ich möchte mit wahrer Bürgernähe, an die Menschen herantreten, ihnen zeigen, sie fühlen lassen, dass sie jemanden ihre Stimme geliehen, „nicht abgegeben haben“, der neben ihnen steht, ihre Wünsche, Probleme, Nöte sieht, versteht und achtet! In ihrem und nur in ihrem Interesse denk, spricht und handelt! Genau das vermissen die Menschen in der Region, in gesamt Deutschland. Wir sehen nur noch von der Basis entkoppelte Politiker im Denke, im Reden, im Handeln. Politiker, welche sogar die Menschen, ihre Wähler öffentlich beleidigen! Wie sonst ist/sind diese, nicht nur anhaltende, sondern ansteigende Politik- & Wahlverdrossenheit & daraus resultierende Wahlergebnisse zu erklären!?

Andreas Beer, Einzelkandidat

Andreas Beer, Familienpartei Adreas Beer Familienpartei Quelle: privat

Für den Wahlkreis 62 möchte ich bezahlbaren Wohnraum schaffen, sodass jung und alt in unserer schönen Region im Landkreis Dahme-Spreewald, Teltow Fläming und Oberspreewald Lausitz leben, arbeiten und alt werden können. Das ist in unserer Region von großer Bedeutung und muss jetzt angegangen werden.

Von Oliver Fischer