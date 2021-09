Dahme-Spreewald

16 Direktkandidaten treten im Wahlkreis 62 an, um am kommenden Sonntag direkt von den Wählern in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming in den Bundestag gewählt zu werden. Die MAZ hat die Kandidaten zu ihren politischen Positionen befragt. Diesmal lautete die Frage: Was muss gegen den Klimawandel getan werden? Das sind die Antworten. Anmerkung: Nicht alle Kandidaten waren erreichbar oder haben geantwortet.

Jana Schimke, CDU

Jana Schimke, CDU. Quelle: Britta Konrad

„Das Klima ist global. Statt nationaler Alleingänge und lebensfremden Verboten brauchen wir einen Interessenausgleich zwischen Klimaschutz-, Energie- und Wirtschaftspolitik. Der Staat kann nicht festlegen, in welche Zukunftstechnologien wir einsteigen. Vielmehr muss er einen klaren Ordnungsrahmen für Technologieoffenheit schaffen. Gute Klimapolitik ermöglicht Innovationen, sorgt für eine solide Finanzierung und achtet auf die dringend notwendige Akzeptanz der Menschen. So wird es gelingen, Klimaschutzziele zu erreichen und gleichzeitig den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken.“

Sylvia Lehmann, SPD

Sylvia Lehmann, SPD. Quelle: Karoline Wolf

„Klimaschutz wird das zentrale Thema der kommenden Jahrzehnte sein. Wir als SPD unterbreiten klare Lösungen, wie Deutschland bis 2045 klimaneutral werden kann. Spätestens bis 2038 werden wir den Kohle-Ausstieg bewältigen. Bis 2040 soll der Strombedarf vollständig mit erneuerbaren Energien gedeckt werden. Um den Einsatz erneuerbarer Energien zu unterstützen und den steigenden Bedarf zu decken, werden wir die Ausbauziele für erneuerbare Energien im ersten Jahr deutlich anheben. Damit dieser Wandel sozial verträglich ist, stehen wir für eine moderate CO2-Bepreisung und schaffen zur Senkung der Strompreise die EEG-Umlage in der bestehenden Form bis 2025 ab. Wir wollen unsere Wirtschaft zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft umbauen. Wir begreifen den Klimaschutz als Jobmotor, um unseren Wohlstand nachhaltig zu sichern.“

Steffen Kotré, AfD

Steffen Kotré, AfD. Quelle: privat

„Maßnahmen zur CO2-Reduktion sind auf nationaler Ebene wirkungslos und damit eines: teurer Populismus. Deutschland ist für lediglich zwei Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Die drei größten CO2-Emittenten des Jahres 2019 hingegen für ganze 50 Prozent (China 28 Prozent, USA 15 Prozent und Indien sieben Prozent). Während Deutschland seinen CO2-Ausstoß seit 1990 um 35 Prozent reduziert hat, hat er sich in China im selben Zeitraum verdreifacht. Die sogenannte Energiewende würde uns rund 2 Billionen Euro kosten. Darüber hinaus gibt es schon jetzt eine Deindustrialisierung im energieintensiven Bereich. Das bedeutet Wohlstandsverlust. Deutschland muss sich daher fit machen, um die Folgen des Klimawandels zu bewältigen. So sollten beispielsweise in der Land- und in der Forstwirtschaft widerstandsfähige Pflanzen und Bäume gegen die Trockenheit eingesetzt werden.“

Carsten Preuß, Linke

Carsten Preuß, Linke. Quelle: privat

„Wir möchten einen ökologischen Systemwandel, der sozialgerecht abläuft. Ziel ist es, bis 2035 Klimaneutralität zu erreichen und bis 2030 aus der Kohleverstromung auszusteigen.Zudem wollen wir den ÖPNV kostengünstiger und letztlich kostenfrei machen. Kurzstreckenflüge und Güterverkehr sollen auf die Schiene verlegt werden. Eine CO2-Bepreisung mit vollständiger Rückausschüttung an die Bevölkerung wäre sozial ausgleichend und gerecht. Wir brauchen aber auch das Ordnungsrecht und öffentliche Investitionen. Um Letztere finanzieren zu können setzten wir auf eine sozial gerechte Steuerreform, die kleine und mittlere Einkommensbezieher entlastet und Vermögende stärker belastet.“

Gerhard Kalinka, Grüne

Gerhard Kalinka, Grüne, Quelle: privat

„Wir sind die letzte Generation, die den Klimawandel noch auf einer moderaten Stufe aufhalten kann. Aber dazu muss endlich geklotzt, nicht gekleckert werden! Deutschland steht nicht alleine, sondern ist Teil des Pariser Klimaabkommens (195 Staaten). Weil vor allem das durch den Menschen freigesetzte CO2 zum Treibhauseffekt führt, wollen wir den Kohleausstieg vorziehen und überhaupt die Freisetzung von CO2 direkt besteuern. So gibt es Anreize für die Entwicklung CO2-armer Technologien. An kleine und mittlere Einkommen geben wir die Steuer als „Energiegeld“ zurück. Wir wollen parallel die Energiespeicherung und die CO2-freie Energiegewinnung durch Windkraft, Solarenergie, Geothermie und Gezeitenkraftwerke deutlich beschleunigen. Über ein verbessertes EEG fördern wir die Selbstversorgung mit Solarstrom und die Speicherung für die Nacht. Da auch der Verkehr bisher an der fossilen Verbrennung hängt, wollen wir eine Elektro-Mobilität mit “grünem” Strom und mit grüner Wasserstofftechnologie.“

Lars Hartfelder, FDP

Lars Hartfelder, FDP. Quelle: privat

„Im Mittelpunkt unserer Klimapolitik steht ein striktes und jährlich sinkendes CO2-Limit. Dabei legen wir fest, wie viel Treibausgase jedes Jahr insgesamt ausgestoßen werden dürfen. Der Markt entscheidet dann durch den Handel mit den begrenzt verfügbaren Emissionsberechtigungen selbst, an welcher Stelle die Emissionen zuerst reduziert werden. Dafür wollen wir den EU-Emissionshandel in ganz Europa auf alle Verursacher von Treibhausgasen ausweiten und perspektivisch auf ein globales Emissionshandelssystem hinwirken. Anstatt pauschale Verbote, wie etwa die Abschaffung des Verbrenners, wollen wir die Innovationskraft fördern und die Entscheidung über das beste Konzept dem Markt überlassen.“

Uwe Tanneberger, Freie Wähler

Uwe Tanneberger, Freie Wähler. Quelle: privat

„Vielen Wählerinnen und Wählern scheint noch nicht klar zu sein, welche gewaltigen, unumkehrbaren Folgen für das Klima und vor allem das (Über)Leben der gesamten Menschheit ein ungebremstes „Weiter so“ hat. CO2-Reduzierung muss jeden einzelnen angehen und sich bei jedem finanziell bemerkbar machen. Neben allen bekannten Maßnahmen sehe ich im Bereich Forst/Wald überdurchschnittlichen Handlungsbedarf. Hier muss es zu einem Waldumbau- und Aufforstungsprogramm kommen, welches alles bisherige in den Schatten stellt. Eine jährliche Klimaschutzprämie für Waldbesitzer für deren Ökosystem- und Klimaschutzleistungen muss dabei das wichtigste Werkzeug sein.“

Guido Körber, Piraten

Guido Körber, Piratenpartei. Quelle: privat

„Der Klimawandel ist das wahrscheinlich drängendste Problem weltweit. Der Wandel unserer Wirtschaft ist aber nicht nur aus Umweltgründen, sondern auch rein wirtschaftlich notwendig. Wir sind in unserer Region durch die Braunkohle sehr direkt betroffen. In einem fairen Markt wäre Kohle nicht mehr konkurrenzfähig, der Markt wird aber durch Gesetze verzerrt. Es muss endlich ehrlich gesagt werden, dass die Kohle keine Zukunft mehr hat und wir mit Hochdruck an einem echten Strukturwandel arbeiten müssen, damit nicht die ganze Region vor einem Scherbenhaufen steht. Wir Piraten sehen vor den Energiemarkt so aufzustellen, dass die tatsächlichen Kosten zu bezahlen sind und gleichzeitig alle bürokratischen Hürden für eine nachhaltige Energieversorgung abzubauen. Gleichzeitig wollen wir die Ansiedlung nachhaltiger neuer Technologien fördern. Unser Ziel ist Klimaneutralität bis 2035 nicht nur als Umwelt- sondern auch als Konjunkturprogramm.“

Ralf Nobel, ÖDP

Ralf Nobel, ÖDP. Quelle: Britta Konrad

„Es ist ein Irrglaube, alleine mit Technologien, erneuerbaren Energien und Elektroautos den Klimawandel bremsen zu können. Es muss wesentlich mehr getan werden. Dazu gibt es von namenhaften Instituten und Wissenschaftlern bereits sehr genaue Modelle und Maßnahmenvorschläge. Diese sind in allen Lebenslagen zu finden. Klimaschonendes Handeln muss gefördert und -schädigendes entsprechend besteuert werden. Versuche haben gezeigt, dass unser Leben dadurch nicht teurer oder unbequemer wird. Ganz im Gegenteil, wird die Lebensqualität sogar steigen. Es fehlt eben nur einigen der Mut zur Veränderung. Doch: Die natürlichen Ressourcen der Erde sind begrenzt. Dementsprechend sollten wir sie sparsam und im Kreislauf haltend nutzen. Den Nutzen tragen wir alle.“

Michael Gabler, Einzelkandidat

Michael Gabler, Einzelkandidat. Quelle: Hartmut F. Reck

„Immer wieder behaupten Menschen das ist eigentlich nichts bringen würde, wenn Deutschland sich zu Klimaschutz und der Reduktion von CO2 verpflichtet. Denn die Emissionen die in Deutschland entstehen, seien auf einer globalen Skala so gering, dass es eigentlich keinen Unterschied mache. Ja es stimmt, global gesehen machen die CO2-Emissionen in Deutschland nur rund 2,5 Prozent aus, das klingt erstmal vergleichsweise wenig. Nimmt man aber die 27 EU-Staaten zusammen, wären sie bei den Gesamtemissionen weltweit auf Platz drei hinter China und den USA. Wir haben einige Umweltprobleme gelöst, das Ozonloch wurde erfolgreich bekämpft, indem eine spezifische Chemikalie verboten wurde. Beim Klimawandel geht es allerdings um CO2. Deutschland kann sich nicht auf dem kurzfristigen Emissionsrückgang ausruhen, ob sich der Trend fortsetzt, muss sich erst zeigen. Klar ist: Werden die Ziele nicht erreicht, kann es teuer werden. Strafzahlungen in Höhe von drei bis sechs Milliarden Euro wären dann fällig.“

Roald Hitzer, Einzelkandidat

Roald Hitzer, Einzelkandidat. Quelle: privat

„Den derzeitig eingeschlagene Weg, die Motivation der Treiber, sehe ich als grundsätzlich falsch an! Es muss dringend etwas geschehen, aus dem Bewusstsein jedes einzelnen Menschen! Druck und Zwang trägt keine Nachhaltigkeit und erwirkt nur eine negative Gegenreaktion. Wenn man aufmerksam hinschaut, hinterfragt, erkennt man hier ein neues Geschäftsmodel derer, welche über Jahrzehnte die bis jetzt anhaltende Wegwerfgesellschaft favorisiert und massivst vorrangetrieben haben. Interessenbegleitet von den lobby-finanzierten-geführten Moral/in-Parteien! Die heutigen Umwelt-Retter sind die alten und immer noch aktiven Umweltzerstörer von gestern! Alle derzeitig nach vorn getriebenen Neuerungen ziehen eine noch nicht durchdachte, parate Recyclingwirtschaft nach sich! Was passiert etwa mit den Rotorblättern?“

Andreas Beer, Einzelkandidat

Andreas Beer, Einzelkandidat (unterstützt von der Familienpartei). Quelle: privat

„Klimaschutz kann nur funktionieren wenn global alle Akteure an einem Strang ziehen. Deutschland allein kann den weltweiten Wandel nicht allein herbeiführen. Daher sehe ich zum Beispiel die CO2-Steuer als ein sehr fragwürdiges Mittel im Kampf gegen den Klimawandel. Diese schwächt in erster Linie unsere Unternehmen in ihrer Ertragskraft und belastet die privaten Haushalte zunehmend finanziell, reduziert aber nicht nachhaltig unseren CO2-Ausstoß.“

