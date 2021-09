Dahme-Spreewald/Teltow-Fläming

Nach langer Verzögerung hat der BER im vergangenen Oktober eröffnet. Vor allem die Flugrouten beschäftigen viele Menschen in der Region. Wir haben deswegen die Direktkandidaten für den Bundestag im Wahlkreis 62 gefragt, welches nach ihrer Meinung die drängendsten Aufgaben am BER sind. Vier Kandidaten waren nicht erreichbar, hier sind die Antworten der anderen zwölf.

Jana Schimke, CDU

Jana Schimke, CDU Quelle: Britta Konrad

Die Aufgaben sind klar und unmissverständlich: Die Belastungen für die Anwohner müssen auf ein Mindestmaß begrenzt werden. Dazu zählt auch die Einhaltung von Flugrouten. Nach dem ersten fachlichen Austausch mit Bürgermeistern, Gemeindevertretern und Vertretern des Flughafens möchten wir im Oktober mit den staatlichen Aufsichtsbehörden sowie den Fluggesellschaften sprechen. Das BMVI prüft aktuell die bestehenden Flugrouten und die Argumentation der Fluggesellschaften. Hier soll es eine zeitnahe Lösung geben. Aber auch die Bewältigung des Verkehrsaufkommens auf der Straße durch Flugpassagiere und Pendler ist eine große Aufgabe. Deshalb ist ein direkter Anschluss an das Berliner U-Bahnnetz unabdingbar. Das BMVI hat uns hier seine Bereitschaft erklärt, die Verlängerung der U7 nach Schönefeld finanziell zu unterstützen. Diesen Planungsprozess zwischen dem Bund, den Ländern Brandenburg und Berlin sowie den beteiligten Kommunen begleiten wir jetzt weiter.

Sylvia Lehmann, SPD

Sylvia Lehmann, SPD Quelle: Karoline Wolf

Erstens sind die vereinbarten Flugrouten (sprich die Hoffmann-Kurve) unbedingt von allen am BER verkehrenden Airlines einzuhalten. Der Verkehr rund um den BER wird stark ansteigen. Um einem Verkehrschaos entgegenzuwirken, ist die Verlängerung der U7 von Berlin Neukölln nach Schönefeld dringend erforderlich. Während die Planungshoheit der Gemeinden zu respektieren ist, sollte es eine koordinierte Entwicklung des Flughafenumfeldes geben, um die Ansiedlung von anspruchsvollen Wirtschaftsbranchen mit hochqualifizierten und entsprechend bezahlten Arbeitsplätzen zu begünstigen

Steffen Kotré, AfD

Steffen Kotré, AfD Quelle: privat

Der Schallschutz für die Anwohner ist eines der drängendsten Probleme. Dieser ist noch immer nicht fertiggestellt. Die sogenannte „Hoffmann-Kurve“, welche eigentlich geflogen werden soll, um die Lärmbelastung zu reduzieren, ist für viele Piloten zu steil. Deswegen wird zumeist eine andere Route geflogen. Daneben gibt es noch immer eine Vielzahl ungeklärter Fragen. Wie konnte eine Teuerung von rund 5 Mrd. Euro zustanden kommen? Wie konnte sich die Bauzeit derart in die Länge ziehen? Warum sind noch immer nicht alle Mängel beseitigt? Zu all diesen Fragen wird es auf Drängen der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg Untersuchungen geben, die ich nach Kräften unterstütze.

Carsten Preuß, Linke

Carsten Preuß. Quelle: privat

Wichtig sind mir die Ausweitung des Nachtflugverbotes, die Verhinderung einer dritten Start- und Landebahn und eine Ausdehnung der Schallschutzmaßnahmen. Zudem gilt es die Anbindung des Flughafens zu verbessern (z. B. mit der Verlängerung der U7).

Gerhard Kalinka, Grüne

Gerhard Kalinka, Grüne, Quelle: privat

Flugverkehr wird an vielen Stellen verdeckt subventioniert. Ich will eine Besteuerung des Kerosins, die Aufhebung der Umsatzsteuerbefreiung und einen ambitionierten Zeitplan bis zum CO2-freien Fliegen. Wenn das Fliegen seine (Folge-)Kosten selber tragen muss, ist die Bahn auf Kurz- und Mittelstrecke automatisch im Wettbewerbsvorteil. Für den BER will ich volle Kostentransparenz, ein Nachtflugverbot, ein Gesundheitsmonitoring, eine großzügige Umsetzung des passiven Schallschutzprogramms und die Einhaltung der Vereinbarungen zum aktiven Schallschutz (Hoffmannkurve).

Lars Hartfelder, FDP

Lars Hartfelder, FDP Quelle: privat

Absolut drängend ist die Verkehrsentflechtung im Norden, die vor allem bei Volllast des BER von erheblicher Bedeutung ist. Denn aktuell hat der BER noch eine eher geringe Auslastung, trotzdem stößt die gesamte Infrastruktur um den Flughafen schon jetzt an ihre Grenzen. Hier muss dringend etwas passieren, insbesondere die schnelle Realisierung der Autobahn-Anschlussstelle Kiekebusch, aber auch der Ausbau der U7. Außerdem sind die Flugrouten zu beachten, speziell auf die Einhaltung der Hoffmann-Kurve. Wenn es weiterhin dauerhaft Abweichungen gibt, muss hier dringend über eine Verbesserung des Lärmschutzes nachgedacht werden.

Uwe Tanneberger, Freie Wähler

Uwe Tanneberger, Freie Wähler Quelle: privat

Der BER braucht jetzt Vertrauen, einen Schuldenschnitt, einen U-Bahn-Anschluss und eine ICE-Einbindung. Und vor allem keine überstürzte Privatisierung.

Guido Körber, Piraten

Guido Körber, Piratenpartei. Quelle: privat

Ich hätte den BER an anderer Stelle und anders gebaut. Vorerst werden wir aber mit dem Standort leben müssen, da hier Fakten geschaffen wurden, die sich nur im Maßstab von Jahrzehnten korrigieren lassen. Vordringlich ist der Lärmschutz für die betroffenen Anwohner, dazu muss auch die Lärmschutzklasse der Flugzeuge angehoben werden, damit nur noch leisere Flugzeuge den Flughafen anfliegen dürfen. Die zweite große Baustelle ist der Verkehr im Großraum des Flughafens. Der ÖPNV muss mit Hochdruck ausgebaut werden, um den Individualverkehr von und zum Flughafen zu reduzieren und die Straßenstruktur muss optimiert werden.

Ralf Nobel, ÖDP

Ralf Nobel, ÖDP Quelle: Britta Konrad

Im Sinne des Klimaschutzes unnötige Flüge vermeiden und weiter an umweltfreundlichen Antrieben forschen. Die Lärmbelastung für die Anwohner ist deutlich zu begrenzen. Zu prüfen wäre, ob die weitläufigen Flächen neben den Startbahnen, die heutzutage völlig ungenutzt sind, mit Photovoltaikanlagen versehen werden können. Eine mögliche Verlängerung der U-Bahnlinie U7 sollte aus Kostengründen größtenteils oberirdisch erfolgen. Kerosin muss endlich besteuert werden, auch um den Wettbewerb mit der Bahn nicht zu verzerren.

Michael Gabler, Einzelkandidat

Der unabhängige Bundestagskandidat Michael Gabler mit und ohne Foto seines entlaufenen Katers Bobby. Quelle: Hartmut F. Reck

Der Berliner Flughafen BER ging nach neun Jahren Verspätung an den Start, nachdem über Jahre hinweg Chaos geherrscht hatte. Der Untersuchungsausschuss kam zu folgendem Ergebnis: Er empfiehlt, in Zukunft keine Politiker mehr für Aufsichtsgremien. In Zukunft sollten Baufachleute Großprojekte überwachen und keine Politiker. Jetzt habe ich auch eine Frage: Wann gibt es endlich eine Haftung für Politiker bei falschen Handeln?

Roald Hitzer, Einzelkandidat

Roald Hitzer. Einzelkandidat. Quelle: privat

Hier ist bekanntermaßen von Beginn an so vieles falsch gemacht worden! Bürgerwillen missachtet, ignoriert, übergangen, Vertrauen missbraucht worden! Ein einziges kommunal-, landes-, bundespolitisches Versagen! Seit August leider wiederkehrend & offen zu Tage tretend, in der Flut Region Eifel massivst zu erkennen! Ich habe mit einem Team von Menschen einen Hilfs-Konvoi, & -Leistung organisiert & dokumentiert, auch vor Ort mit A. Laschet zur Rede gestellt! Zum BER ist nur noch mit absoluter Transparens & direkter Abstimmung mit den anwohnenden Menschen eine vielleicht akzeptable Lösung zu finden! Mit den Menschen, nicht gegen die Menschen!

Andreas Beer, Einzelkandidat

Andreas Beer, Familienpartei Adreas Beer Familienpartei Quelle: privat

Der Flughafen BER ist nach gut 14 Jahren fertig gebaut und eröffnet worden. In der aktuellen Situation ist es besonders wichtig, dass für die betroffenen Regionen wie Blankenfelde-Mahlow, Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen oder auch Schönefeld die vorgesehenen Flugrouten eingehalten werden. Zusätzlich sollte das Programm zum Schallschutz in der Region weiter ausgebaut werden, da doch mehr Haushalte von dem Fluglärm betroffen sind als vor Jahren festgelegt.

Von Oliver Fischer