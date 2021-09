Dahme-Spreewald/Teltow-Fläming

16 Politiker kandidieren im Wahlkreis 62 um den direkten Einzug in den Deutschen Bundestag. Die MAZ fragt sie im wöchentlichen Rhythmus nach persönlichen Einstellungen oder politischen Positionen. In dieser Woche haben wir von ihnen wissen wollen, welcher Ort im Wahlkreis ihnen am meisten bedeutet. Wir haben Längen vorgegeben, an die sich die Kandidaten gehalten haben. Allerdings haben nicht alle auf die Anfrage reagiert. Das sind die im original belassenen Antworten.

Jana Schimke (CDU)

Jana Schimke, CDU. Quelle: Britta Konrad

Fragen Sie mich, was mir unser Land bedeutet, und ich sage Ihnen – alles. Deshalb bin ich Bundespolitikerin. Die Bedeutsamkeit von Orten definiert sich durch die Menschen, die in ihnen leben. Bei meinen Reisen durch den Wahlkreis stelle ich immer wieder fest, dass die Menschen ihre Heimat lieben, egal ob sie dort geboren wurden oder nicht. Man widmet sich mit Leidenschaft der Ortsentwicklung oder engagiert sich in lokalen Vereinen. Dieses Identitäts- und Heimatgefühl möchte ich unterstützen und stärken, weil es die Grundlage für unseren Zusammenhalt ist.

Sylvia Lehmann (SPD)

Sylvia Lehmann, SPD. Quelle: Karoline Wolf

Es fällt mir schwer, einzelne Orte zu benennen. Dollgen in der Märkischen Heide ist mein Heimatort. Ich freue mich immer wieder, dahin zurückzukehren – sei es nach einer termingefüllten Sitzungswoche oder nach den unzähligen Veranstaltungen, die ich im Rahmen des Wahlkampfes wahrnehmen darf. Trotz meines langjährigen politischen Einsatzes für Südbrandenburg, stelle ich immer wieder fest, dass mich die Region unvermutet überraschen kann. Die Gegensätze zwischen dem Berliner Speckgürtel, dem ländlichen Raum und den zahlreichen Naturschutz- und Erholungsgebieten zeigen mir immer wieder, wie einmalig dieser große Wahlkreis ist, und was die Region alles zu bieten hat.

Steffen Kotré (AfD)

Steffen Kotré, AfD. Quelle: privat

Mein zeitweiliger Wohnort Mittenwalde hat einen mittelalterlichen Stadtkern und die gotische St.-Moritz-Kirche, in der Paul Gerhardt viele seiner Kirchenlieder schrieb. Die Häuser sind liebevoll restauriert. Eine Friedenseiche und das Denkmal Turnvater Jahns schmücken den historischen Salzmarkt. Nicht zu vergessen die Gaststätten mit ihren ursprünglichen Namen „Zur Post“ oder „Kutscherkneipe“. Es ist ein Ort, an dem ich mich heimisch fühle.

Carsten Preuß (Linke)

Carsten Preuß, Linke. Quelle: privat

Zunächst finde ich die Vielfalt, die der Wahlkreis zu bieten hat sehr schön. Wenn ich Orte erwähnen soll, die mir viel bedeuten, dann wären es mein alter Heimatort Niebendorf, in dem ich meine Kindheit und Jugend verbracht habe sowie der Weinberg in Zesch, den ich mit dem Weinberg Zesch e.V. 2013 reaktiviert habe. Seit 2015 können wir Wein aus der Region anbieten. Ein weiterer Ort ist der Boden-Geo-Pfad in der Gemeinde Am Mellensee. Den Lehrpfad in den Sperenberger Gipsbrüchen und Klausdorfer Tongruben habe ich als Mitarbeiter des Umweltamtes des Landkreises Teltow-Fläming konzipiert, umgesetzt und über viele Jahre unterhalten. Der Lehrpfad hat sich seither zu einer touristischen Attraktion in der Region entwickelt.

Gerhard Kalinka (Grüne)

Gerhard Kalinka, Grüne. Quelle: privat

So viele Orte im Wahlkreis sind schön, interessant und wertvoll! Mir persönlich ist die Diedersdorfer Heide besonders wichtig. Als unsere Kinder jünger waren, haben wir hier ausgiebige Radtouren unternommen, oft mit Halt im Spielhaus vom Schloss Diedersdorf. Und einem Eis zur Stärkung. Später war ich oft allein unterwegs, um Gedanken zu ordnen und einen klaren Kopf zu bekommen. Gerne gehe ich auch mit meiner betagten Mutter hier spazieren. Einige Zeit musste ich aus gesundheitlichen Gründen auf Spaziergänge verzichten. Aber heute, mit einer neuen Hüfte, bin ich beschwingter denn je unterwegs – und weiß erst recht den weiten Blick und die Bewegung an Luft und Licht zu schätzen.

Lars Hartfelder (FDP)

Lars Hartfelder, FDP. Quelle: privat

Luckau liegt mir sehr am Herzen, weil es meine Heimatstadt ist. Hier bin ich aufgewachsen und lebe ich bis heute. Meine Familie und viele Freunde sind hier ebenfalls zu Hause.

Uwe Tanneberger (Freie Wähler)

Uwe Tanneberger, Freie Wähler. Quelle: privat

Mein Geburtsort Luckau liegt im Wahlkreis. In Luckau und Lübben bin ich zur Schule gegangen, in Dahme und Golßen war ich Lehrling, und bis zur Nachwendezeit war ich dann in Dahme wieder als Elektriker tätig. Ich bin also im Wahlkreis tief verwurzelt, kenne viele Bürger hier, von denen mich auch einige im Wahlkampf unterstützt haben. Eigentlich ergibt sich damit ein bunter Strauß an Gemeinden, Städten und Wirkungsstätten, die mir und unserer Familie viel bedeuten. Eine Stadt oder einen Ort besonders herauszustellen, würde der Frage nicht gerecht werden. Vielmehr liegt mir eine ganze Region – Mittel- und Südbrandenburg – am Herzen.

Ralf Nobel (ÖDP)

Ralf Nobel, ÖDP Quelle: Britta Konrad

Ich bin gebürtiger Berliner und mag diese einzigartige Stadt. In Brandenburg, meiner Wahlheimat, genieße ich insbesondere die Erholungs- und Naturschutzgebiete. Ebenso gerne bin ich aber auch in den kleinen Städten und Dörfern in Brandenburg, in denen weniger hektisch und mit Liebe zu Traditionen gelebt wird. Diese Landschaft, die Naturschätze, kulturelle Traditionen und das um Nachwuchs ringende Handwerk müssen wir uns gut erhalten.

Christiane Müller-Schmolt (Tierschutzpartei)

Christiane Müller-Schmolt, Tierschutzpartei. Quelle: privat

Die Entscheidung meines Lieblingsortes ist sehr schwer zu fällen: Ich bin sehr gerne in Zossen, weil es ein mit sehr viel Engagement und Herzblut geführtes Tierheim hat. Wenn man sich als Ehrenamtlerin mit um die Tiere kümmern und Ihnen ein wenig mehr Lebensfreude und Spaß vermitteln kann, verleiht es einem selbst auch ein sehr gutes Gefühl. Man versucht etwas an den Tieren gutzumachen, was die Gesellschaft zu verantworten hat und es geht einem das Herz auf, wenn man schon freudig begrüßt wird. Ansonsten ist für mich natürlich die Natur Brandenburgs der schönste Ort. Hier kann man herrlich entspannen und die Wildtiere beobachten, sofern sie trotz der massiven Jagd vorhanden sind.

Guido Körber (Piraten)

Guido Körber, Piratenpartei. Quelle: privat

Besonders viel bedeutet mir natürlich mein Heimatort Schönefeld, weil hier mein direktes Umfeld ist. Aber in unserem nicht gerade kleinen Wahlkreis gibt es viele sehr schöne Orte mit eigenem Charakter, wo man sich wohlfühlen kann.

Michael Gabler (Einzelkandidat)

Michael Gabler, Einzelkandidat. Quelle: Hartmut F. Reck

Lichterfelde ist ein kleiner Ort in niederer Fläming. Hier habe ich laufen gelernt, habe mit Freunden meine Kindheit verbracht, bin mit ihnen übers Stoppelfeld zum Schwimmen im Nachbarort gelaufen. Was ich sagen möchte: Ich bin ein sehr ortsverbundener Mensch.

Andreas Beer (Einzelkandidat)

Andreas Beer, Familienpartei. Quelle: privat

Wenn ich als Direktkandidat in den Bundestag gewählt werde, kann ich mich nicht nur für einen Ort einsetzen! Als gewählter Abgeordneter sollte man sich für alle Belange in seinem Wahlkreis einsetzen. Für mich ist es wichtig, dass ich für alle Einwohner persönlich ansprechbar bin und bei Problemen mit Rat und Tat zur Seite stehen werde. Leider sieht man die meisten Abgeordneten vom Deutschen Bundestag immer nur im Jahr vor der nächsten Wahl, wie Sie sich massiv in lokalen Medien oder im Internet präsentieren. Dazu werden medienwirksam Hilfsorganisationen, Firmen, Vereine und Feste genutzt, um zu zeigen: Ich bin für euch da. Nach der Wahl sieht man die wenigsten so aktiv.

Von Oliver Fischer