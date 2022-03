Zossen

Zweieinhalb Tonnen liegen zwischen der Außenwelt und dem Inneren des Bunkers Zeppelin im Zossener Ortsteil Wünsdorf. Um die schwere Panzertür zu öffnen, braucht Sylvia Rademacher, eine Kurbel.

In kyrillischen Buchstaben stehen dort die russischen Worte für „offen“ und „zu“. Die Bunkeranlage ist aber älter als die sowjetischen Spuren vermuten lassen. Errichtet wurde sie in den 30er-Jahren im Auftrag des Oberkommandos des Heeres. Die Nazis organisierten später von dort den Überfall auf Polen. Zeppelin blieb während des gesamten Zweiten Weltkriegs der wichtigste Fernmeldeknoten der Wehrmacht. „Es ist ein mahnender Ort“, betont Sylvia Rademacher.

Rademacher ist Geschäftsführerin der Bücherstadt Wünsdorf und bietet seit vielen Jahren Führungen durch die dortigen Militäranlagen an. Auf etwa 54 Hektar stehen zwölf gesprengte Maybach-Bunkerhäuser, der Zeppelin, zwei russische Bunker und zwei nicht vollendete russische Shelter. „Es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, was hier passiert ist“, sagt Rademacher. Immerhin sei von diesem Ort der Zweite Weltkrieg geplant worden.

Eine Treppe führt tief hinunter. Der gesamte Komplex erstreckt sich auf drei Etagen bis zu 20 Meter tief unter die Erde.

Ein Sprengloch inmitten des Bunkers gibt Aufschluss über seine Beschaffenheit. Quelle: Franziska von Werder

Allein die Bunkerdecke besteht aus drei Meter Stahlbeton. Darauf folgen noch einmal zweieinhalb Meter Kies, etwa 80 Zentimeter Betonzerschellschutz, dann wieder Kies und acht bis zehn Meter Waldboden. Damals war das bombensicher, bei der heutigen Waffentechniken wäre diese Schicht allerdings nicht mehr ausreichend – zumal der Bunker von den Allierten im Zuge der Entmilitarisierung 1948 unbrauchbar gemacht wurde.

Arbeiter bekamen ein Monatsgehalt von 400 Reichsmark

Als die Anlagen in den 1930er Jahren erbaut wurden, brauchten die Arbeiter nur etwa zweieinhalb Jahre. „Sie durften auch nur vier Monate am Stück hier arbeiten. Sie sollten keinen Überblick darüber bekommen, was auf der Anlage passieren sollte“, berichtet Rademacher.

Aber sie verdienten gutes Geld. In der Baubranche lag der Monatslohn bei bis zu 400 Reichsmark. Ein Fahrrad kostete damals etwa 9 Reichsmarkt. Für einen VW Käfer zahlte man wenig später 999 Reichsmarkt. „Ein Monatsgehalt, das die Hälfte eines Kleinwagens finanziert, rentierte sich“, so Rademacher.

Bis zu 10.000 Gespräche am Tag

Um den Überfall auf Polen vorzubereiten, wurden in Wünsdorf alle nötigen Fernmeldeverbindungen auf die Nachrichtenzentrale aufgeschaltet. Reste der Telefonanlage, bei der Verbindungen mit der Hand gestöpselt werden mussten, sind noch erhalten. Im Bunker steht auch noch eine etwas modernere Anlage mit Selbstwählverfahren. „Die war für 10.000 Gespräche am Tag ausgelegt“, so Rademacher.

Zufallsfunde tragen zur Geschichte des Bunkers bei

Geschichten aus dieser Zeit interessieren Sylvia Rademacher besonders. Manchmal erfährt sie noch Neues von Besuchern, manchmal bringen Besucher sogar relevante Stücke oder Fotografien aus Nachlässen mit. „Das sind oft Zufallsfunde. Etwas, das im ersten Moment nicht interessant scheint und dann doch etwas beisteuert.“

Friedenswoche bringt Jung und Alt zusammen

Sylvia Rademacher will mit ihrer Arbeit dafür sorgen, dass die Geschichte bewahrt wird. Deshalb setzt sie schon bei den Jüngsten an. Zum Weltfriedenstag 2019 initiierte sie etwa ein Projekt, das Kinder und Ältere zusammenbrachte. „Die Damen aus dem Dorf haben Teile der Bunker bestrickt, die Kinder haben Bilder zum Thema Krieg und Frieden gestaltet“, erzählt sie. Später sei einer der Erstklässler zu ihr gekommen und habe gesagt: „Frau Rademacher, ich habe ganz viel Frieden gemacht.“

Rademacher bedauert, dass Geschichte in der Schule an Bedeutung verliert

Mit ihrer Arbeit will sie auch Geschichte erlebbar machen, um so vielleicht zu mehr Frieden beizusteuern. Schülern, die in den Pausen „Schießen“ spielen, zeigt sie schon mal, dass Krieg weit mehr bedeutet als das. Einmal etwa brachte sie historische Kochbücher mit Not-Rezepten in die Schule und kochte sie mit den Kindern nach.

Der Bunker Zeppelin wurde nach Kriegsende von den sowjetischen Truppen genutzt. Quelle: Detlev Scheerbarth

Natürlich sei es herausfordernd mit Kindern über Krieg zu sprechen. „Man muss ihnen auf einer Ebene begegnen, die sie verstehen“, sagt sie. Dann sei es aber oft sogar einfacher als mit Erwachsenen.

Ab Mai einstündige Zusatztour durch die Maybach-I-Anlage

Es gibt verschiedene Touren durch die Bunkeranlagen. Eine führt durch die Anlagen Maybach I. Eine heißt „Auf den Spuren der Russen”, dabei werden Bunker und Militäranlagen des Oberkommandos der Westgruppe und der 16. Sowjetischen Luftarmee vorgestellt. Ab Mai gibt es zu den regulären Führungszeiten an Wochenenden und an Feiertagen noch eine zusätzliche Tour. Buchbar sind alle per Telefon unter 033 702 96 00. Wer sich für einen Ausflug in die Bücherstadt entscheidet, sollte unbedingt auch den Museen und wechselnden Galerien einen Besuch abstatten.

Von Franziska von Werder