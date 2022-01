Ludwigsfelde

So eindeutig, wie Christdemokraten unter den drei Männern aus Nordrhein-Westfalen für einen neuen CDU-Parteivorsitzenden gestimmt haben, so eindeutig fällt auch das Votum der CDU-Mitglieder hier im Kreis für Friedrich Merz aus. Das sagte auf MAZ-Nachfrage Danny Eichelbaum, der Kreistagsvorsitzende Teltow-Fläming, Stadtverordnete in Jüterbog und stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag Brandenburg.

Er sagte, es gebe zwar keine statistischen Angaben, „wie viele Mitglieder aus unserem Kreisverband sich an der erstmaligen Mitgliederbefragung unserer Partei zum CDU-Bundesvorsitzenden beteiligt haben“. Aber aus den Gesprächen mit den hiesigen Mitgliedern wisse er, „dass es sehr viele gewesen sein müssen, die an der Befragung teilgenommen haben“, so Eichelbaum. Und er sagt, wer hier im Kreis der Favorit war: „Ganz klar: Friedrich Merz.“ Er habe auch die Mitglieder der CDU in Teltow-Fläming „mit seiner Teamfähigkeit, seiner Fachkompetenz und Führungskraft sowie der Einbindung des sozialen, des liberalen und konservativen Flügels der CDU überzeugt“.

Eichelbaum kennt Merz seit seiner Junge-Union-Zeit

Eichelbaum verrät auch, dass er Friedrich Merz bereits seit Anfang der 1990er Jahre kenne: „Da war ich noch Vorsitzender der Jungen Union Teltow-Fläming und Friedrich Merz CDU-Europa-Abgeordneter.“ Schon damals sei Merz Gast von Wahlveranstaltungen der CDU im Landkreis gewesen. „Außerdem hat er auch familiäre Wurzeln im Süden des Landkreises“, so der hiesige Politiker. Wie genau diese Wurzeln aussehen, das falle denn doch in den Privatbereich des prominenten CDU-Mannes, die er denn doch nicht preisgeben wolle, erklärt Eichelbaum.

Über die CDU-Kreisvorsitzenden-Konferenz sei er auch in wichtige Entscheidungen der Bundes-CDU eingebunden, so Eichelbaum. „Ich darf daran erinnern, dass es die CDU-Kreisvorsitzenden waren, die auf ihrer Konferenz in Berlin am 30. Oktober beim Thema Wahl des neuen CDU-Bundesvorsitzenden die Befragung unserer CDU-Basis erfolgreich eingefordert haben.“

Merz wohl noch oft im Regio zwischen Berlin und Trebbin sitzen

Auf diesem für die Christdemokraten neuen Weg hätte jetzt bis 14. Januar der zweite Wahlgang angestanden, wenn sich Merz nicht auf Anhieb gegen seine Mitbewerber Helge Braun und Norbert Röttgen durchgesetzt hätte. Es gilt als Formsache, dass die Delegierten dem Votum der Basis folgen und Friedrich Merz auf dem Bundesparteitag der CDU am 21. und 22. Januar in Hannover zum Vorsitzenden der Oppositionspartei wählen.

Private Kleinflugzeuge auf dem Flugplatz Schönhagen (Stadt Trebbin/Landkreis Teltow-Fläming) Quelle: Jutta Abromeit

Bis dahin wird der Politpromi sicher noch das eine oder andere Mal im Regionalzug zwischen Trebbin und Berlin zu sehen sein: Merz fliegt selbst einen Regionaljet und hat eine zweite Maschine gemietet. Damit startet er vom beziehungsweise landet auf dem Flugplatz Schönhagen.

Von Jutta Abromeit