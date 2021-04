Teltow-Fläming

Die Arztpraxen der Region, die seit gut drei Wochen ihre Patienten im Rahmen eines Pilotprojekts gegen Corona impfen, sind verärgert. Grund dafür ist die überraschende Ankündigung des Brandenburger Innenministeriums, den Praxen statt – wie bisher – den Corona-Impfstoff des Herstellers Biontech nun den des Herstellers Astra-Zeneca zu liefern. Betroffen sind alle 100 Pilotpraxen in Brandenburg, zehn davon in Teltow-Fläming.

„Das wurde nicht richtig zu Ende gedacht“

Die Praxis von Tatjana Karl, Fachärztin für Innere Medizin, Palliativmedizin und Akupunktur in Am Mellensee, ist eine von ihnen. „Wir sind extrem frustriert“, sagt die Medizinerin gegenüber der MAZ. Kurz vor Ostern – am Dienstag vergangener Woche – sei die informiert worden, dass es in dieser Woche zu einem Wechsel des Impfstoff-Herstellers komme. „Für mich ist das eine Schnellschuss-Entscheidung, das wurde nicht richtig zu Ende gedacht“, sagt Karl. „Niemand hat überlegt, was das für die Praxen bedeutet.“

Denn die kurzfristige Umstellung hatte weitreichende Folgen, die Karl in einem offenen Brief an die Entscheidungsträger erläutert: „Die Patienten für die kommende Woche waren zu diesem Zeitpunkt bereits priorisiert, telefonisch informiert, hatten ihre Aufklärungsbögen für den mRNA-Impfstoff und teilweise bereits ein Aufklärungsgespräch erhalten“, beschreibt sie. Die rund zehn Stunden Vorbereitungszeit, seien „alle umsonst“ gewesen, so die Ärztin gegenüber der MAZ. „Meine Arzthelferinnen machen so schon viele Überstunden – aber so etwas demotiviert noch einmal zusätzlich.“

Impf-Patienten werden immer jünger

Denn den eingeladenen Patienten einfach statt Biontech Astra-Zeneca geben, das geht nicht. Seit vergangener Woche wird empfohlen, den Impfstoff von Astra-Zeneca nur an über-60-Jährige zu verimpfen. Im Moment dürfen in Brandenburg aber nur Menschen über 70 Jahren und jene mit schweren Krankheiten geimpft werden. „Der Durchimpfungsgrad der über 80-jährigen und über 70-jährigen ist in meiner Pilotpraxis weit fortgeschritten“, sagt Karl.

Von den 80 Personen, die die Praxis in dieser Woche impfen wollte, seinen daher gut 50 Menschen durch die Umstellung auf Astra-Zeneca plötzlich nicht mehr in Frage gekommen, sagt Karl. „Darunter sind unter anderem jüngere Frauen mit Brustkrebs zwischen zwei Chemotherapien, behinderte Menschen, schwer Nierenkranke und medizinisches Personal eines Seniorenheimes.“ Etwa 20 weitere hatten von sich aus die Astra-Zeneca-Impfung abgelehnt. Lediglich zehn Menschen seien am Ende von den zunächst eingeladenen übrig geblieben, sagt die Ärztin. Ob sie schnell weitere Impfwillige für die 100 Astra-Zeneca-Dosen findet, bezweifelt sie.

Zudem befürchtet die Ärztin, dass die Patienten, die erst eine Zusage, dann eine Absage bekommen haben, das Vertrauen in die Arztpraxen verlieren. Zumal alle Patienten, die sich im Impfzentrum für eine Astra-Zeneca-Impfung gemeldet hatten, nun ohne Verzögerung Biontech erhalten sollen – ebenso wie die Hausarztpraxen, die nun in das Impfen einsteigen. „Das Hausärzte und Pilotpraxen unterschiedlich beliefert werden, interessiert diese Patienten nicht, und ich kann es auch nicht jedem Patienten zehn Minuten lang erklären“, sagt Karl.

Entscheidung zu spät bei Praxen angekommen?

Das Innenministerium begründet die Entscheidung des Impflogistik-Stabs mit dem Wunsch der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB), in den Praxen den Impfstoff von Astra-Zeneca einsetzen zu wollen, da dieser einfacher zu kühlen und besser zu lagern sei. Die Entscheidung über die Belieferung der Modellpraxen mit Astra-Zeneca sei bereits am 23. März gefallen, so ein Ministeriumssprecher – also 14 Tage vor den heutigen Impfterminen.

Das Land habe die Folgen von Impfstoffänderungen jeweils unverzüglich mit der KVBB abgesprochen, hieß es. „Nach hiesiger Kenntnis wurden darüber auch die Hausarztpraxen von der KVBB informiert.“ Diese zeigte sich auf MAZ-Anfrage jedoch überrascht über Wirrwarr in den Praxen und verwies auf den Impflogistik-Stab des Innenministeriums als Entscheidungsträger.

Ärztin will über 60-Jährige impfen

Ärztin Karl hätte sich gewünscht, dass die Entscheidung mit den Praxen abgesprochen, und diese mit mehr Vorlauf informiert worden wären. Außerdem sei es sinnvoller gewesen, nicht nur Astra-Zeneca zu liefern, sondern daneben auch Biontech, um weniger Termine absagen zu müssen, schreibt Karl in ihrem Brief.

Dazu kommt von ihr die „dringende Bitte“ an das Land Brandenburg, die Impfungen auch für die Gruppe der 60- bis 69-Jährigen zu starten. „Dann haben Impfzentren, Pilot- und Hausarztpraxen die Möglichkeit, sich meldende Impfwillige schnell und unkompliziert zu impfen und müssen keine lange Überzeugungsarbeit leisten. Dies würde auch meine Praxis gerne so umsetzen.“

