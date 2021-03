Königs Wusterhausen

Wasser ist ein sehr kostbares Gut, obwohl man eigentlich nur den Hahn aufdrehen muss und es steht jeder Zeit zur Verfügung. Doch wer sorgt dafür? Vor allem die 285 Mitarbeiter der Dahme-Nuthe Wasser- und Abwassergesellschaft (DNWAB), die als Betriebsführungsunternehmen von fünf Zweckverbänden insgesamt rund 250.000 Einwohner mit Trinkwasser versorgt, hauptsächlich in den Landkreisen Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald. Sascha Sander ist seit 1. Juli 2020 der Geschäftsführer des Unternehmens.

Wie ist Ihr beruflicher Werdegang verlaufen?

Sascha Sander: Nach der Schule habe ich eine Ausbildung als Tischler absolviert und anschließend meinen Meisterabschluss gemacht. Von 2004 bis 2009 habe ich nach dem Abi Bauingenieurwesen studiert. Ich wollte gern die Energiewende begleiten und begann bei einem Energiekonzern in Niedersachsen. Dort bin ich aber in der Wasserwirtschaft hängengeblieben, war Abteilungsleiter für betriebliche Anlagen und Prokurist.

Wie sind Sie zur DNWAB gekommen?

Nach elf Jahren suchte ich eine neue Herausforderung und bewarb mich auf die Ausschreibung. Ich bin in Berlin aufgewachsen, meine Frau ebenso, wir wollten mit unseren Kindern in die alte Heimat zurück. Es passte alles und Königs Wusterhausen ist einfach schön.

Welche Erfahrungen haben Sie nach neun Monaten als Geschäftsführer gemacht?

In Corona-Zeiten ist es extrem schwer, sich im Unternehmen zu orientieren. Ich kann nicht vor Ort sein, bin nicht am Puls. Wir sind ein Betriebsführungsunternehmen und leben von den Menschen. Ich suche Formate, die das kompensieren können.

DNWAB hat in der Corona-Pandemie 100 Mitarbeiter im Homeoffice

Wie sieht das konkret aus?

Organisatorisch und technisch muss vieles geändert werden. Wo früher Präsenzveranstaltungen waren, haben wir jetzt Videokonferenzen. Das ist für viele neu. Früher waren ein bis zwei Mitarbeiter im Homeoffice, heute sind es teilweise mehr als 100. Notebooks mussten angeschafft, Serverstrukturen und Telefonanlagen angepasst werden. Die IT hat wie alle Mitarbeitenden einen extrem guten Job gemacht. Neben organisatorischen Maßnahmen steht aber die Kommunikation miteinander im besonderen Fokus. Der Weg ist manchmal nicht einfach – ein Beispiel: Wir vertreten zwar eine dringend benötigte Infrastruktur und sind systemrelevant, aber gehören der Kategorie 3 beim Impfen an. Das heißt, dass beispielsweise Mitarbeiter von Obdachloseneinrichtungen vor uns geimpft werden. Die Kollegen fragen mich, warum das so sei. Was soll ich dann sagen?

Welche Aufgaben müssen Sie bewältigen?

Als Geschäftsführer steuere ich im Auftrag der Gesellschafter die DNWAB. 22 Wasserwerke, 16 Kläranlagen, Rohrnetze, Hydranten und vieles mehr gehören dazu – eben die kompletten wasserwirtschaftlichen Anlagen, die sich über vier Landkreise erstrecken. In den nächsten fünf bis zehn Jahren steht ein Generationswechsel an. Wir werden 50 Prozent unserer Mitarbeiter verabschieden. Wir müssen mehr junge Leute erreichen, für sie attraktiver und sichtbarer werden. Wir wollen ausbilden, aber es gehen immer weniger Bewerbungen ein. Wie, wo und wann werden wir in Zukunft arbeiten? Dies alles beschäftigt mich.

Und haben Sie schon Lösungswege gefunden?

Automatisierung und Digitalisierung sind und werden in unserer Branche immer wichtiger. Die Mitarbeitenden werden in der Zukunft in einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt eingebunden sein. Das fängt bei der Nutzung von augmented reality, also der Verbindung der realen mit der virtuellen Welt, geht über den Einsatz von Drohnen bis hin zur Nutzung von künstlicher Intelligenz für die Prozesssteuerung. Es ist ein langer Weg bis dahin. Aber wir müssen beginnen und uns als Wasserwirtschaft diesen Herausforderungen stellen. Ich überlege auch, was benötigen junge Menschen, wenn sie bei uns arbeiten. Stichwort: Familienfreundlichkeit, Unterbringung von Kindern, flexible Arbeitszeiten.

Tesla liegt nicht im Einzugsgebiet der DNWAB

Wie wirkt sich die wachsende Trockenheit oder der Bau der Tesla-Gigafactory in Grünheide auf die Wasserversorgung aus?

Mit langanhaltender Trockenheit kommen die Wasserwerke an ihre Spitzenauslastung, insbesondere im August. Nach Worten unserer Ingenieure dürfen nicht mehr so viele trockene Sommer kommen. Das heißt, wir müssen eventuell neue Grundwasserleiter erschließen. Tesla ist nicht in unserem Einzugsgebiet, da möchte ich mich nicht äußern. Das ist auch eher ein politisches, denn ein wirtschaftliches Thema.

Wenn Sie Anlagen mehr auf Volllast fahren müssen, verursacht das erhöhte Kosten?

Ja, zumindest in ferner Zukunft. Wasser ist eine endliche Ressource und muss als solche gesehen werden. Bei Auslastung der Wasserwerke, welche im wirtschaftlichen Sinne kurzfristig sogar erwünscht ist, nehmen jedoch die Wasserreserven ab und die technischen Anlagen werden mehr belastet.

Werden die Trinkwasserpreise steigen?

1000 Liter Trinkwasser kosten beispielsweise in Zeuthen 1,40 Euro. Es ist Aufgabe der Zweckverbände, Kostenstabilität herzustellen. Und sie haben das Ziel, Trinkwasser in guter Qualität und zu sozialen Entgelten zur Verfügung zu stellen. Ob es langfristig gelingt – ich denke, nicht. Trinkwasser ist ein kostbares Gut und man sollte es mehr schätzen lernen. Es sollte ins Bewusstsein rücken, wie viele Menschen tagtäglich dafür sorgen und welcher Aufwand dahintersteckt, damit sauberes Wasser aus dem Hahn kommt – und das nicht nur an heißen Tagen.

Von Heidrun Voigt