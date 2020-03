Seelsorge trotz Sorge um den Virus

Luckenwalde/Jüterbog

Ausgerechnet in der diesjährigen Passions- und Osterzeit sind Gottesdienste mehr oder weniger verboten. Was sich anhört wie aus einer üblen Diktatur, in der keine Religionsfreiheit herrscht, ist den Umständen der Corona-Pandemie geschuldet. Zwar lasse es das Land Brandenburg zu, „in einem Korridor Gottesdienste zu feiern“, schreibt Landesbischof Christian Stäblein, aber: „Wir bitten dringend, keine Gottesdienste zu halten.“

Und ausgerechnet die Kirche, die für ihre Gläubigen gerade in Zeiten tiefster Finsternis immer das Licht des Herrn verspricht und Zuversicht vermittelt, soll nun das Licht in den Gotteshäusern ausknipsen?

Suche nach Alternativen

Natürlich werden auch die hiesigen Kirchengemeinden darauf verzichten, ihren gewohnten Gottesdienst zu halten. Gleichzeitig wird über Alternativen nachgedacht, nach neuen Wegen, Formen und Orten gesucht, denn irgendwie will man ja doch nicht darauf verzichten. Der Kirchraum scheint unter diesen Umständen aber nicht dafür geeignet zu sein. Auch wenn heutzutage die Gottesdienste meistens keine Massenveranstaltungen sind, so soll gegenwärtig möglichst jeder soziale Kontakt vermieden werden.

Die Jakobikirche in Luckenwalde (Bild) wie auch die Johanniskirche sind täglich von 11 bis 15 Uhr für stille Gebete geöffnet. Quelle: Rudolf Haase

In Luckenwalde wollen die Pfarrer Julia Daser und Jonathan Berchner die Kirchen Jakobi und Johannis täglich von 11 bis 15 Uhr zum stillen Gebet geöffnet halten. Dabei sollen sich die Gläubigen aber nicht zu nahe kommen und nicht mit Handschlag begrüßen und ungeschütztes Niesen und Husten vermeiden.

In Jüterbog bleiben die Kirchen verschlossen wie auch der Gemeinderaum, der sonst als Winterkirche dient. Ein Ausweichen in den benachbarten Abtshof, wo etwas mehr Platz ist, um voneinander Abstand zu wahren, steht nicht zur Verfügung, weil die Johanniter den Zugang zu ihrem Altenheim samt Abtshof jetzt streng reglementieren.

Glocken läuten von allen Kirchen

Dafür sollen sowohl in Luckenwalde als auch in Jüterbog in den kommenden Wochen jeweils um 10 Uhr für fünf Minuten von allen Kirchen die Glocken läuten, „um dazu einzuladen“, so Jüterbogs Pfarrer Tileman Wiarda, „zuhause eine kurze Andacht zu halten, ein Vaterunser zu beten oder einen Psalm zu lesen.“ Außerdem lade der Kirchenkreis Zossen-Fläming alle Kirchenglieder dazu ein, um 10 Uhr eine brennende Kerze ins Fenster zu stellen, um so die Verbundenheit in der Andacht zu zeigen.

Kanzel und Kirchenbänke bleiben an den kommenden Sonntagen leer wie hier in der Nikolaikirche in Jüterbog. Quelle: Hartmut F. Reck

Es ist auch nicht so, dass die Pfarrer nun angesichts der geschlossenen Gotteshäuser die Hände in den Schoß legen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen können. Wer eine Andacht mit Worten zum jeweiligen Sonntag wünsche, so Wiarda, könne sich bei ihm melden. „Ich werde Ihnen jeweils am Samstagabend gern eine Andacht für Sonntag zukommen lassen.“ Der Mann schreibt also weiterhin seine Predigten.

Andacht per Twitter

Diese zu verbreiten, geht mit Hilfe moderner und auch in anderen Kreisen sehr beliebten Kommunikationsformen. So bereitet Pfarrer Wiarda gemeinsam mit Kantor Michael Seifried eine erste Andacht vor, die die beiden dann bei Twitter online stellen. So kann man am Sonntag um 10 Uhr auf dem Twitterkanal „EvNikolai“ eine etwa 15-minütige Andacht mit Musik und Ansprache verfolgen. „Dazu schlage ich vor“, so schreibt Wiarda an seine Gemeindeglieder, „dass Sie sich in Ihrer Familie oder Ihrem Haus zu kleinen Hausgemeinden zusammenfinden, die miteinander in diesen Tagen und Wochen die Zeit verbringen. Bitte achten Sie aber darauf, dass auch in diesen Fällen die Einschränkung der sozialen Kontakte soweit wie möglich aufrechterhalten bleibt.“

Telefonische Seelsorge

Mit Hilfe elektronischer Mittel soll nun auch die Seelsorge gesichert werden. Dafür stehe man selbstverständlich weiterhin zur Verfügung, bekunden die beiden Luckenwalder Seelsorger und bitten dafür ihre Gemeindeglieder, die das Bedürfnis nach persönlichen Gesprächen verspüren, sich telefonisch oder per E-Mail an sie zu wenden. Schließlich kann die verordnete Einschränkung sozialer Kontakte zur Vereinsamung führen.

Daher macht Pfarrer Wiarda seiner Gemeinde den Vorschlag, dass sich Freiwillige telefonisch regelmäßig über das Befinden anderer informieren, ihnen Mut zusprechen und damit die Einsamkeit lindern. Wer dazu bereit ist, andere anzurufen, beziehungsweise wer gern angerufen werden möchte, solle sich an das Gemeindebüro wenden.

Von Hartmut F. Reck