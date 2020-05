Christinendorf

Ein Ford fuhr in der Nacht zu Sonntag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Gadsdorf und Christinendorf, als ein Dachs die Fahrbahn überqueren wollte. Es kam zu einer Kollision zwischen dem Ford und dem Tier. Dabei wurde der Dachs so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verendete. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Die Polizei nahm den Unfall auf.

Von MAZonline