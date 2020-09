Gräfendorf

„Jeder Mensch hat eine eigene Ebene, um zu Gott zu finden. Eine gute Voraussetzung dafür ist, dass man vorher den Weg zu seinem eigenen Ich sucht und so frei wird, auch anderem, zum Beispiel Gott, zu begegnen“, sagt Pfarrerin Lý Dang. Seit Anfang des Jahres ist die Berlinerin in die Region Dahme –Niederer Fläming als Pfarrerin entsandt um nach neuen Möglichkeiten zu suchen, das Gemeindeleben in den immer kleiner werdenden, kirchlichen Landgemeinden mit frischen Inhalten zu bereichern.

Pfarrerin Lý Dang hat den Yoga-Kurs in Gräfendorf initiiert. Quelle: Uwe Klemens

Schwer zu schaffen machte ihr beim Start die Coronakrise, die den Aufbau von Kontakten zu den Gemeinden vor Ort erschwerten. Auf der Suche nach Ideen für Online-Angebote fiel ihr die Begegnung mit einer Yoga-Lehrerin ein, die auf einer Kirchentagung über die Möglichkeit gesprochen hatte, über Yoga zu innerer Ruhe zu gelangen und so den Weg zu einem stärkerem Glauben zu finden.

Zwischen Skepsis und Begeisterung

„Die Reaktion in den beiden Gemeinden, in denen ich meine Idee eines christlichen Yoga-Kurses vorgestellt habe, hätten unterschiedlicher nicht sein können“, erzählt Dank. Sie besucht selbst seit vielen Jahren regelmäßig Yoga-Seminare und weiß von der wohltuenden körperlichen und seelischen Wirkung. „In Rosenthal bei Dahme gab es Vorbehalte, weil Yoga aus dem Buddhismus kommt“, sagt sie. Man wollte deshalb eine andere Überschrift für die Zusammenkünfte. „In Gräfendorf hingegen war man sofort davon begeistert, wahrscheinlich auch deshalb, weil dort einige Frauen bereits vorher gute Erfahrungen mit Yoga gemacht hatten“, blickt Dang auf den unerwartet holprigen Start der gemeinsamen Übungsstunden zurück. Auch der Zuspruch von Landesbischof Christian Stäblein, der von der Projekt-Idee begeistert war, gab ihr Rückenwind.

Seit zwei Wochen trifft sich derzeit aus etwa zehn Frauen bestehende Gruppe jeden Donnerstagabend in der Alten Brennerei in Gräfendorf, deren Räume groß genug sind, um den Corona-Abstand zu wahren. Auch die anfängliche Idee, dass Interessierte per Livestream an den 90-Minütigen Übungsstunden teilnehmen können, wurde beibehalten und wird von etwa der Hälfte der Frauen genutzt, die sich dann von zu Hause dazuschalten.

Weitere Interessierte, gerne auch Männer, sind jederzeit willkommen und können sich bei Lý Dang unter der Telefonnummer 0170/ 939 4195 oder per E-Mail an ly.dank@kkzf.de für den Kurs anmelden.

Von Uwe Klemens