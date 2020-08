Corona-Alltag: So gehen Friseure und Kunden mit den Einschränkungen um

Königs Wusterhausen

Über dem Salon Schnittkunst in Königs Wusterhausen hängt eine Wolke der Bedrohung – die Bedrohung einer zweiten Schließung durch zu viele Corona-Infektionen. Davor hat Friseur Eric Schauer große Angst. „Um meinen Laden, um meine Mädels“, sagt der 31-Jährige. Die Friseure hatte es wie viele andere Geschäfte Ende März hart getroffen. Von einen auf den anderen Tag mussten sie schließen – und das für über sechs Wochen. Am 4. Mai durfte Schauer seinen Salon wieder öffnen und versprüht seitdem vor allem zwei Dinge: Desinfektionsmittel und Optimismus.

„Sie sagen: ,Wir wollen nicht, dass unser Lieblingsfriseur wieder schließen muss'“: Eric Schauer vom Friseursalon Schnittkunst ist froh, dass die meisten Kunden Verständnis für die Hygienemaßnahmen haben. Quelle: Lisa Neugebauer

Anzeige

Der Friseurladen ist sehr leer an diesem Dienstagnachmittag. Nur eine Kundin sitzt auf einem der Plätze am Fenster und schaut auf ihr Handy. Die frische Farbe in ihren Haaren muss einwirken. Eine Zeitschrift bekommt sie nicht angeboten. Auch kein Getränk. Stattdessen muss sie während des ganzen Termins eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Ihre Friseurin desinfiziert währenddessen einen der Plätze. Nur noch vier gibt es – die Hälfte der üblichen Kapazität. „Es sind viele Einschränkungen, aber sie sind in den Alltag mit eingeflossen“, sagt Geschäftsführer Schauer.

Weitere MAZ+ Artikel

Nur unter bestimmten Auflagen durften die Friseure wieder öffnen. Abstand halten, Mund-Nase-Bedeckung tragen – das sind die Schwerpunkte. „Man gewöhnt sich an alles“, sagt Schauer. „Viele Kunden fragen mich: ,Wie hältst du das den ganzen Tag unter der Maske aus?’ Aber man muss eben damit umgehen lernen.“ Schönreden wolle er nichts. Durch das ständige Tragen sei seine Haut schlecht geworden und es werde schnell warm darunter. Aber für ihn ist es auch eine Einstellungsfrage: „Ich habe eine 90-jährige Oma und die möchte ich mit gutem Gewissen besuchen können“, sagt er.

Im Friseursalon haben die Mitarbeiter viel Platz geschaffen, um den Abstand von zwei Metern zwischen den Kunden, aber auch untereinander einzuhalten. Quelle: Lisa Neugebauer

„Es gibt genügend schwarze Schafe“

„Ich weiß auch von Kollegen, die die Masken ganz weglassen“, sagt Schauer. „Es gibt genügend schwarze Schafe, die das entspannt sehen.“ Das sei vor allem bei Geschäften so, wo nicht jeder von draußen reinschauen kann. „Da fühlt man sich dann vielleicht unbeobachteter.“ Gut findet Schauer das nicht. Darum ist er auch zu den Kunden streng.

95 Prozent seien aber ohnehin sehr verständnisvoll. „Am Waschbecken passiert es ihnen allerdings oft, dass sie ihre Maske aus Reflex abnehmen – so wie die Brille“, erzählt der Friseur. Über die Maske meckern tue auch fast jeder. „Sie sagen aber auch: ,Wir wollen nicht, dass unser Lieblingsfriseur wieder schließen muss'“, sagt Schauer. Es gebe natürlich auch Leute, die ohne Maske rein kämen und diskutieren wollten. „Aber da haben wir den Vorteil, dass die Leute etwas von uns wollen“, sagt der Friseur. Am Ende setze jeder seine Mund-Nase-Bedeckung auf.

Durch Corona müssen Friseure einige Hürden meistern

Durch „den Luxus eines großen Salons“ könnten alle gut Abstand zueinander halten, sagt Schauer. So könne er sogar alle seine vier Angestellten beschäftigen. „Wir müssen dann nur aufpassen, dass es nicht zu viele Kunden werden.“ Wie vor Corona während die Farbe bei der einen Kundin einwirkt, schnell noch einen anderen Kunden bedienen – das ginge nun nicht mehr. „Wir müssen ja auch nach jedem desinfizieren“, sagt Schauer. „Manchmal vergisst man, dass man diese Zeit auch einplanen muss. Dann wird es stressig.“

Der Salon versucht, so gut es geht, die Anordnungen umzusetzen. Dazu gehört, dass die Kunden eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und sich die Hände desinfizieren. Quelle: Lisa Neugebauer

Die Hürden im Corona-Alltag sind vielfältig: Kunden sind angehalten, die Termine übers Telefon zu vereinbaren, was viele auch tun. „Es gibt aber auch Dinge, die kann ich nicht am Telefon machen“, sagt Schauer. Preisauskünfte etwa seien schwierig. „Wenn eine Kundin sagt, sie habe kurzes Haar, meint sie vielleicht, dass die Haare schulterlang sind. Für sie ist das dann kurz, für uns ist das dann lang.“ Und auch Typberatungen seien mit Maske schwierig. „Da geht man mit der Kundin dann lieber mal vor die Tür.“

Viele Kunden sind gegen die Maske

Auch für Salih Erdal und seinen Sohn Muhammed von Königs Barber ist die Maske vor allem für sie selbst eine große Belastung. „Wenn wir sie jeden Tag acht Stunden tragen, bekommen wir Atemprobleme“, sagt der 18-jährige Muhammed Erdal. „Auch viele Kunden sind dagegen, aber ohne Maske schneiden wir ihre Haare nicht.“ Beim Rasieren von Bärten setze das Team außerdem eine FFP-2-Maske und ein Visier auf, weil sie dann den Kunden sehr nahe kommen.

Salih (links) und Muhammed Erdal von Königs Barber wollen durch Werbung im Internet Kunden zurückgewinnen, die sie in der Corona-Krise verloren haben. Quelle: Lisa Neugebauer

Die Folgen der coronabedingten Schließung spüren die Friseure von Königs Barber deutlich. „Es kommen weniger Kunden“, sagt der 51-jährige Salih Erdal. Es habe einige gegeben, die privat die Haare geschnitten hätten. „Viele sind auch ängstlicher und vorsichtiger als vor Corona“, sagt Muhammed Erdal. „Sie lassen sich dann lieber von dem Partner zu Hause die Haare schneiden.“ Der Salon versucht nun, im Internet und auf Social-Media-Plattformen Werbung für sich zu machen. Eine zweite Schließung wär auch für Königs Barber eine finanzielle Katastrophe. „Dann kommen die Kunden gar nicht mehr“, sagt Salih Erdal.

„Die Einschränkungen gehören zum Alltag“

Dass die Kunden aufgrund der Corona-Gefahr zurückhaltend wären – davon spürt Schauer in seinem Salon Schnittkunst nichts. „Ich weiß aber, dass es von Salon zu Salon sehr unterschiedlich ist“, sagt er. Bei ihm sei der Ansturm der ersten Wochen nicht abgerissen. Seine Kunden arrangieren sich mit der Situation. „Die Einschränkungen gehören zum Alltag – das wird auch noch so bleiben“, sagt Schauer. Und solange sie eine zweite Welle und eine erneute Schließung verhindern, nimmt der Friseur sie auch so lange wie nötig in Kauf.

Zur Galerie In der Corona-Pandemie haben Friseursalons strenge Auflagen bekommen, unter denen sie öffnen dürfen. Dazu zählt unter anderem, dass Kunden eine Maske tragen, vor dem Geschäft warten und vorher einen Termin machen müssen. Wie gehen Kunden damit um? MAZ hat nachgefragt.

Von Lisa Neugebauer