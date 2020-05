Autokino startet in neue Saison: Blockbuster, Familienfilme und Popkonzerte

Schönefeld

Am Pfingstwochenende startet das Autokino Berlin in Schönefeld in eine neue Saison. Für viele eine lang ersehnte Nachricht, da aufgrund von Corona normale Kinos seit Wochen geschlossen sind. „Wir wollen in dieser Zeit Kultur bieten“, sagt Mario Schneider. Der Agenturinhaber aus dem schwäbischen Ulm und sein Kollege und Veranstaltungsmacher Stephan Schulz aus Augsburg schaffen derzeit an mehreren Standorten in Deutschland Möglichkeiten, damit Menschen in ihren Fahrzeugen Filme schauen und auch andere Kulturevents erleben können. „Das Autokino erlebt gerade eine Renaissance“, sagt er.

Veranstaltungsprofi Mario Schneider kümmert sich unter anderem um die Öffentlichkeitsarbeit für das Autokino Berlin. Quelle: Nadine Pensold

Auch in der Region haben in den vergangenen Wochen mehrere Initiativen dafür gesorgt, dass Autokinos entstehen – zum Beispiel in Jüterbog, Ludwigsfelde und Potsdam. In Schönefeld hat diese Art des Freiluft-Kinos sogar eine lange Tradition. Schon 2009 wurde auf dem großen Gelände an der Hans-Grade-Allee das Autokino Berlin gegründet, jeden Sommer über Wochen Filmklassiker und aktuelle Blockbuster gezeigt. In den vergangenen zwei Jahren blieb das Autokino allerdings geschlossen.

Nun hat sich der Inhaber des Autokinos Berlin mit den Veranstaltungsprofis aus Süddeutschland zusammengetan. Mit einem neuen Team soll bis mindestens Ende August ein breites Programm geboten werden. Bis nun die ersten Filme über die große Leinwand flimmern können, war allerdings reichlich Arbeit angesagt. Sechs Wochen Vorbereitung haben die Mitarbeiter dafür investiert. Nötig wurde das durch reichlich illegal entsorgten Müll, der in den zwei Jahren Ruhepause auf dem Gelände des Autokinos abgeladen worden war. „Das hat viel Zeit gefressen“, sagt Mario Schneider. Bei einer großangelegten Aufräumaktion sei sämtlicher Unrat nun fachgerecht entsorgt worden.

Zum Start der Kino-Saison am Pfingstsonntag gibt es das Musikdrama „ Berlin Calling“, Quentin Tarantinos oscarprämierter Film „Once upon a time in Hollywood“ und den Animations- und Familienfilm „ Angry Birds“ werden dann am Pfingstmontag gezeigt. „Unser Grundprinzip: Wir wollen für alle etwas bieten“, sagt Mario Schneider. Daher soll es nicht nur am Startwochenende einen Familiennachmittag geben. „Eltern suchen derzeit händeringend nach Dingen, die sie mit den Kindern unternehmen können“, weiß der Familienvater. Ein Besuch im Autokino sei da für viele eine willkommene Abwechslung.

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Macher des Autokinos ein neues Konzept aufstellen, um alle Vorsichts- und Hygienemaßnahmen einhalten zu können. Die größte Änderung betreffe das kontaktlose Bezahlen, so Schneider. Spontanes Vorbeikommen sei dieses Jahr nicht möglich. Tickets müssen vorab online gekauft und ausgedruckt werden. Das Ticket müssen die Besucher dann bei der Einfahrt an die Windschutzscheibe halten und von einem Kinomitarbeiter einscannen lassen.

Kontaktregeln gelten auch im Autokino

Im Auto dürfen zudem nur Personen sitzen, denen auch sonst der Kontakt untereinander erlaubt ist – also Familienmitglieder, Lebenspartner oder Personen aus maximal zwei unterschiedlichen Haushalten. Auf dem Gelände dürfen die Fahrzeuge nur für den Gang zur Toilette verlassen werden. Statt an der Popcorn-Bude gibt es Snacks nur auf Bestellung vom Auto aus, dafür kommen Mitarbeiter vorbei und nehmen Bestellungen direkt am Wagen auf – das Ganze natürlich kontaktlos, wie Schneider erläutert. „Man kann aber auch einfach selbst einen Picknickkorb mitbringen“, ergänzt er.

Ein Kiosk wird es in diesem Jahr coronabedingt nicht geben. Popcorn können die Kinobesucher aber direkt aus dem Auto heraus bestellen. Die Popcornmaschinen stehen schon bereit. Quelle: Nadine Pensold

Neben zahlreichen Filmen soll das Autokino in Schönefeld in den kommenden Wochen auch als Bühne für Konzerte genutzt werden. Mit dem Sänger Nico Santos (7. Juni) , der Band Revolverheld (17. Juni) und dem deutschen Reggae-Star Gentleman (6. Juli) sind bereits drei Termine gesetzt, bei dem Musikfans ein Livekonzert in ihrem Auto miterleben können. „Und es wird definitiv noch mehr Konzerte geben“, verspricht Mario Schneider.

Infos und Ticketbuchung unter www.autokino-berlin.de

