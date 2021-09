Teltow-Fläming/Dahme-Spreewald

Eine dritte Impfung gegen das Corona-Virus, für alle, die es wollen: Das Evangelische Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow beginnt in diesen Tagen mit Auffrischungsimpfungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nach Klinikangaben richtet sich das Angebot an alle Beschäftigten, deren letzte Corona-Impfung mehr als sechs Monate zurückliegt.

„Wir freuen uns, dass fast alle Mitarbeitenden bereits zwei Mal geimpft sind und damit über den vollständigen Impfschutz verfügen“, sagt Burkhard Schult, der Ärztliche Direktor des Krankenhauses. Geimpftes Personal, so Schult, schütze sich selbst und sorge dafür, dass sich Patientinnen und Patienten „mit einem guten Gefühl“ in die Behandlung begeben. „Mit dem Angebot der Auffrischungsimpfung wollen wir dafür sorgen, dass das auch so bleibt.“

Booster-Impfung ab September

Das Krankenhaus beruft sich dabei auf einen Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz im August. Darin hatten die Gesundheitsminister der 16 Bundesländer festgehalten, dass es „im Sinne einer gesundheitlichen Vorsorge“ ab September in Pflegeeinrichtungen das Angebot einer Auffrischungsimpfung geben solle. Begründet wird der Vorstoß damit, dass es nach Auswertung erster Studien bei bestimmten Personen „vermehrt zu einer reduzierten oder schnell nachlassenden Immunantwort nach einer vollständigen Covid-19-Impfung“ kommen könne – also dass die schützende Wirkung des Impfstoffs etwa bei immungeschwächten oder pflegebedürftigen Menschen nach einer Weile zurückgehen kann.

Im Januar begannen die Impfungen: Gernot Winter, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, impfte eine Mitarbeiterin des Ludwigsfelder Krankenhauses. Quelle: Ev. Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow

Die sogenannte Booster-Impfung wird manchen Menschen durchaus empfohlen: So hält der Virologe Christian Drosten etwa bei Risikopatienten oder sehr alten Menschen eine erneute Impfung im Herbst für sinnvoll – das werde ein Großteil der Bevölkerung nach Ansicht des Mediziners allerdings nicht brauchen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verweist wiederum darauf, dass bislang noch nicht geklärt sei, ob Auffrischungsimpfungen bei gesunden Menschen überhaupt nötig seien – und dass nun erst einmal die Menschen in anderen Ländern an der Reihe sein sollten.

Hohe Impfquote in den Kliniken

In Kliniken treffen Pflegerinnen und Pfleger jedoch täglich auf kranke und pflegebedürftige Menschen. Im Ludwigsfelder Krankenhaus gibt es deshalb nun die Booster-Impfung für alle Mitarbeiter, die sie wollen. Das Angebot, sagt Kliniksprecher Alexander Schulz, sei freiwillig. Und weiter: „Die Impfungen erfolgen im Haus durch das eigene Team.“ Bisher sei die Corona-Impfung beim Personal „sehr gut angenommen“ worden, sagt Schulz. Weit mehr als 80 Prozent hätten sich gegen das Virus bereits impfen lassen. Hinzu kämen die Genesenen, sodass die Immunisierungsquote im Krankenhaus sowieso recht hoch sei.

Das Achenbach-Klinikum Dahme-Spreewald in Königs Wusterhausen. Quelle: Achenbach-Klinikum Dahme-Spreewald

Auch im Klinikum Dahme-Spreewald sei die Impfquote ausgesprochen hoch, so eine Sprecherin des Achenbach-Krankenhauses. So hätten sich seit Anfang des Jahres etwa 90 Prozent der Mitarbeiter für eine Impfung gegen das Coronavirus entschieden. Zöge man da noch ab, dass es beispielsweise für schwangere Mitarbeiterinnen keine Impfempfehlung gebe, zeige sich, wie hoch der Zuspruch für die Impfung sei. „Das relevante Personal ist geimpft“, so die Sprecherin.

Klinikum Dahme-Spreewald wartet noch

Anders als in Ludwigsfelde, hat sich das Klinikum Dahme-Spreewald allerdings noch nicht für eine Booster-Impfung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entschieden. Natürlich sei ihnen freigestellt, das beispielsweise in Impfzentren zu tun, heißt es. Doch das Achenbach-Krankenhaus warte zunächst ab, was die Ständige Impfkommission (Stiko) zu der Booster-Impfung zu sagen hat.

Tatsächlich hat sich die Stiko noch nicht dazu geäußert: Aktuell berät eine Arbeitsgruppe noch darüber, ob und für die Auffrischungsimpfung künftig empfohlen wird. Zwar hatte sich Stiko-Chef Thomas Mertens bislang noch nicht festlegen wollen, nach Angaben des Ärzteblatts werde es bis zu einer Empfehlung allerdings nicht mehr lange dauern.

Wohl auch deshalb warten einige Krankenhäuser in Brandenburg noch ab. Im Luckenwalder KMG-Klinikum konnte man am Freitag noch keine Stellungnahme abgeben, ob das Krankenhaus ebenfalls Booster-Impfungen für das Personal plant. Das könne man erst in der kommenden Woche sagen.

Von Johanna Apel