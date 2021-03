Teltow-Fläming/Dahme-Spreewald

Neue Test-Stationen des DRK. Der DRK-Kreisverband Fläming-Spreewald hat die Zahl öffentlicher Teststellen zur Durchführung von PoC-Antigentests durch geschultes Personal für die Bevölkerung kontinuierlich erhöht. Die Tests erfolgen kostenfrei. Wie der DRK-Kreisverband weiter mitteilt, ist eine vorherige Anmeldung nicht erforderlich.

An folgenden Standorten werden die Tests durchgeführt:

Bindow, Rudolf-Breitscheid-Straße 13 (Dorfgemeinschaftshaus „Alte Schule“), Dienstag 10 bis 20 Uhr; Samstag 10 bis 12 Uhr.

Dahme, Am Kloster 3 (Alte Jugendfeuerwehr), Dienstag 16 bis 19 Uhr; Donnerstag 16 bis 19 Uhr.

Großbeeren/Diedersdorf, Alte Dorfstraße 58 (DRK-Alte Wache), Freitag 17 bis 19 Uhr (auch Karfreitag).

Groß Leuthen, Klein-Leuthener-Weg 8 (Haus der Generationen), Donnerstag 16 bis 18 Uhr.

Jüterbog, Goethestraße 15 (DRK-Zentrum Jüterbog), Montag, Mittwoch, Freitag: 16 bis 20 Uhr (Karfreitag geschlossen, dafür Gründonnerstag, 1. April, von 16 bis 20 Uhr geöffnet).

Luckau, Jahnstraße 8 (Mehrgenerationenhaus), Montag 14 bis 18 Uhr (Ostermontag geschlossen), Mittwoch 10 bis 13 Uhr. Achtung: neue Öffnungszeiten nach Ostern: Dienstag 13 bis 17 Uhr, Freitag 11 bis 14 Uhr.

Luckenwalde, Neue Parkstraße 18 (DRK-Haus des Ehrenamts), Dienstag 10 bis 19 Uhr, Donnerstag 10 bis 15 Uhr (am Gründonnerstag einmalig bis 19 Uhr geöffnet).

Ludwigsfelde, Geschwister-Scholl-Straße 38 (DRK-Zentrum), Dienstag 17 bis 20 Uhr, Donnerstag 17 bis 20 Uhr.

Lübben, Ostergrund 20 (DRK-Zentrum), Montag 14 bis 18 Uhr (Ostermontag geschlossen), Mittwoch 10 bis 13 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr (Ostersamstag geschlossen).

Niedergörsdorf, Dorfstraße 14 f (Turnhalle), Mittwoch 16 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr (Ostersamstag geschlossen, dafür Gründonnerstag, 1. April, von 16 bis 19 Uhr geöffnet).

Schulzendorf (Walther-Rathenau-Str. 74, Sporthalle), ab 7. April: Montag 17 bis 19 Uhr, Mittwoch 17 bis 19 Uhr.

Trebbin, Sportfeldstraße (Sporthalle), Dienstag 16 bis 19 Uhr, Donnerstag 11 bis 14 Uhr.

Mit seinen Teststandorten ergänzt der DRK-Kreisverband die Testmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger, damit sich diese wohnortnah – gerade auch im ländlichen Raum – einmal in der Woche testen lassen können. Das DRK dankt seinen engagierten ehren- und hauptamtlichen Helfern für deren unermüdlichen Einsatz und ihr Verantwortungsbewusstsein. „Denn gerade jetzt – im Hinblick auf das verstärkte Auftreten von Virusvarianten – ist es umso wichtiger, in den Testungen nicht nachzulassen“, so Jan Spitalsky, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbands. „Dazu werden wir das Angebot an Teststellen in den kommenden Wochen noch ausweiten. Auch die Schulungen von Testhelfern werden wir weiterhin anbieten, um möglichst vielen Einrichtungen, Institutionen oder auch Unternehmen Testungen durch geschultes Personal zu ermöglichen.“

Zwölf von 948 Corona-Tests waren positiv

In den Teststellen des DRK-Kreisverbands in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming wurden laut DRK bislang 948 Personen getestet, davon zwölf Personen positiv. Von jeder zu testenden Person wird die schriftliche Einwilligung eingeholt und dokumentiert. Ein Testergebnis liegt nach rund 15 bis 20 Minuten vor. Bei einem negativen Ergebnis wird eine entsprechende Bescheinigung ausgehändigt. Bei einem positiven Corona-Testergebnis wird das Gesundheitsamt benachrichtigt und der oder die Betroffene müssen sich unverzüglich an eine niedergelassene Arztpraxis wenden, um einen PCR-Test durchzuführen.

Die aktuellen Teststandorte und deren Öffnungszeiten sowie ein Buchungstool für die Schulungstermine für Testhelfer gibt es auf der Website des DRK-Kreisverbands unter www.drk-flaeming-spreewald.de

