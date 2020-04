Corona: Der „Rosen-Diakon“ überbringt Senioren nicht nur Kirchen-Nachrichten

Mahlow

Gerade kommt Thomas Hartmann aus dem Mahlower „Prießnitzhaus“, dem Betreuungszentrum für Senioren in Trägerschaft des DRK. Und er lacht zufrieden. Mit einem großen Eimer voller Rosen war er zuvor zur Tür rein und hat die edlen Blumen an das Personal und die Betreuten verteilt, den einen zum Dank für ihre Arbeit, den anderen „nur so“, zur Freude. Diakon Thomas Hartmann ist verantwortlich für die Seniorenarbeit der evangelischen Kirchengemeinden der Region 1 im Kirchenkreis Zossen-Fläming, zu der neben Mahlow-Glasow auch Blankenfelde-Jühnsdorf, Diedersdorf-Dahlewitz sowie Rangsdorf-Groß Machnow gehören.

Kontakt zu den Schwächeren gesucht

Die Kirchengemeinde Mahlow hat die Blumenspende ermöglicht. Thomas Hartmann findet es wichtig, dass in einer so belastenden Zeit wie momentan der Draht zu den Schwächeren, zu den Alten und Kranken, nicht abreißt. Denn sie, die ohnehin oft einen eingeschränkten Bewegungsradius, einen überschaubaren Freundes- oder Bekanntenkreis haben, sind nun noch weiterer Kontakte und Möglichkeiten beraubt. Das gilt nicht nur für diejenigen, die in Heimen und Pflegeeinrichtungen leben.

Regelmäßiger Seniorenbrief

Deshalb hat Thomas Hartmann mit Beginn der Pandemie und der Alltagsbeschränkungen begonnen, einen regelmäßigen Seniorenbrief zu verfassen. Er bringt den gedruckten, sechsseitigen A4-Brief jede Woche in alle Senioreneinrichtungen der Region und in die Gemeinden zum Verteilen. Dabei hat er auch immer ein Ohr für die Menschen. „Gerade das Osterfest war für viele Ältere besonders schwer zu ertragen. Die Kinder wohnten vielleicht nur einen Steinwurf entfernt und man konnte doch nicht zusammen sein“, hat er erfahren.

Denkanstöße und Ideen

Da ebendiese Zielgruppe meist wenig Zugang, Interesse oder Affinität zu neuen Medien hat, kam Thomas Hartmann auf die Seniorenbrief-Idee. Den fünften trägt er gerade aus. Darin können die Leser erfahren, wie sich die Coronakrise aktuell auf verschiedene Lebensbereiche auswirkt. Der Diakon gibt Denkanstöße und Ideen weiter, diesmal zum Beispiel die, eine Postkarte und eine Briefmarke zur Hand zu nehmen und an einen Menschen in der Nähe oder Ferne mit ein paar netten, aufmunternden Worten zu schreiben.

Andacht zum Hausgebrauch

Außerdem finden die Senioren eine „Andacht zum Hausgebrauch“, Lieder, Segen, Hinweise auf „Kirche im Fernsehen“. Und zum Schluss, nicht minder wichtig neben den Ansprechpartnern, auch Kurzweiliges und Erheiterndes wie Witze und Rätsel. In manchen Einrichtungen wird seine Post als Draht „nach draußen“ schon erwartet. Und dafür, dass auch in anderen Heimen Bewohner und Mitarbeiter einen Blumengruß bekommen, wird Thomas Hartmann in den anderen Kirchengemeinden vorstellig werden. Die Rangsdorfer Pfarrerin Susanne Seehaus ist derzeit im Urlaub, doch gleich danach will der Diakon sie diesbezüglich ansprechen. Dass die Rangsdorfer sich darüber ebenso wie die Mahlower freuen würden, steht außer Frage.

