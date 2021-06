Ludwigsfelde

Fast normal – so dürfte es sich für die Schüler in Brandenburg seit Ende Mai anfühlen. Nachdem erst alle Grundschulkinder wieder mit dem Präsenzunterricht starteten, sind seit rund einer Woche auch die weiterführenden Schulen wieder zum Regelbetrieb übergegangen. Auch in den Kitas herrscht wieder weitestgehend Normalität. Die weiter sinkenden Inzidenzzahlen und die steigende Impfqoute auch in Teltow-Fläming lassen hoffen, dass das Gröbste überstanden ist.

Corona-Jahr hat auch Rathausmitarbeiter „geschlaucht“

Darauf hofft auch Paul Niepalla. Er ist Fachbereichsleiter für Soziales, Familien, Sport und Kultur im Ludwigsfelder Rathaus. Hinter ihm und seinem Team liege ein Jahr voller „riesiger Herausforderungen“, sagt er im MAZ-Gespräch. Nicht selten hätten sie neue Beschlüsse von Land und Bund innerhalb kürzester Zeit umsetzen müssen, teilweise sogar übers Wochenende. Maskenpflicht, Wechselunterricht, Homeschooling, Teststrategie – das alles musste die Stadt zusammen mit den Schulen beziehungsweise Kitas schnellstmöglich realisieren.

Als das Brandenburger Bildungsministerium (MBJS) Mitte April nach zahllosen Vorschriften die Testpflicht für Schülerinnen und Schüler und für Beschäftigte in Kitas anordnete, platze Niepalla im Sozialausschuss kurz der Kragen. „Man muss sich fragen, ob das MBJS den Bogen dieses Mal überspannt hat“, sagte er vor den Ausschussmitgliedern. „Man fragt sich, ob das noch die durchschlagende Wirkung hat.“ Gegenüber der MAZ erklärte er nun: Weil Tests für die Schulen in großen Mengen geliefert worden, mussten Mitarbeiter des Fachbereichs diese für jede Einrichtung abzählen und verpacken. Insgesamt hätte das Corona-Jahr „ohne Ende geschlaucht“, sagt Niepalla. „Aber das musste geschafft werden und das haben wir auch geschafft.“

Angst an Kitas und Schulen schwindet

Seit einigen Wochen spürt der Fachbereichsleiter aber sowohl in Schulen als auch in Kitas eine Entspannung. Viele Erzieher und Lehrer seien inzwischen zweimal geimpft, „das führt dazu, dass auch die Angst schwindet, sich anzustecken“, sagt Niepalla. Das Testregime an Schulen und Kitas sei geblieben, was ebenfalls bei vielen zu einem höheren Sicherheitsgefühl führe. „Wir hoffen, dass es über die Sommerferien eine weitere Positiventwicklung gibt“, sagt er.

„Unterm Strich können wir glücklich sein, dass wir so ruhig und gut durchgekommen sind“, sagt Niepalla. Doch ganz verschont von Corona in den Bildungseinrichtungen war auch Ludwigsfelde nicht: Gehäuft hatten sich die Quarantäne-Fälle im letzten Quartal 2020, wo sowohl mehrere Erzieher und Kinder der Kita „Märchenland“ betroffen waren, als auch Schüler der Kleeblatt- und der Theodor-Fontane-Grundschule. Bis auf letzterer, wo es eine „kleine Kette“ gegeben habe, seien die Quarantäne-Fälle aber oft nur Kontaktpersonen gewesen und hätten das Virus nicht weitergegeben, sagt der Fachbereichsleiter. „Es war beruhigend zu sehen, dass die Maßnahmen ihren Zweck erfüllt haben.“

Digitalisierung hätte Schulen geholfen

Die Kritik einiger Abiturienten, es sei lange nicht alles gattgelaufen in den Schulen während der Pandemie, versteht Paul Niepalla. Vor allem eine bessere Digitalisierung hätten sich die Jugendlichen gewünscht. Auch dem Fachbereichsleiter gehen viele Vorgänge in diesem Bereich nicht schnell genug. Rund 16 Wochen hätte die Stadt auf Tablets gewartet, die sie 2020 für das Homeschooling für sozial schwache Familien beschaffen wollten. „Da waren die Produktkapazitäten eingeschränkt“, sagt er. Auch mit dem Digitalpakt ginge das nicht von jetzt auf gleich. „Das braucht alles Zeit und Absprachen“, so Niepalla.

Gesamtgesellschaftlich sei die Pandemie aber noch einmal ein „Weckruf“ Richtung Digitalisierung gewesen. „Wir haben gemerkt, was auch in Zukunft mehr gehen kann.“ An den drei neuen Schulen, die die Stadt derzeit plant, soll daher von Anfang an auch das Digitale mitgedacht werden.

