Corona-Fälle am Wochenende leicht gestiegen

Teltwo-Fläming

Diszipliniertes Verhalten angesichts der Corona-Epidemie bescheinigt Landrätin Kornelia Wehlan ( Die Linke) den Menschen im Landkreis im Rückblick auf das Wochenende. „Viele Menschen haben das gute Wetter genutzt und waren auf der Fläming-Skate unterwegs. Trotzdem gab es, wie unsere angekündigten Kontrollen bestätigten, keine Menschenansammlungen“, lautete am Sonntagnachmittag die Einschätzung von Wehlan. Kontrollen ergaben, dass dabei die derzeit geltenden Abstandsregelungen eingehalten wurden. Die meisten Ausflügler waren zu zweit oder mit der eigenen Familie unterwegs. „Für so besonnenes und verantwortungsbewusstes Handeln danke ich allen Frischluftsuchenden und Freizeitsportlern herzlich“, so die Landrätin. Trotz aller Hoffnung auf bessere Zeiten sei Abstand unerlässlich und der einzig richtige Weg, die gefürchteten Infektionsketten zu unterbrechen.

Statistik zeigt die Notwendigkeit

Wie notwendig das ist, zeigt der Blick in die aktuellste Statistik. Mit Stand vom Sonntag ist die Zahl der Infizierten im Landkreis im Vergleich zum Vortag erneut um drei Personen auf 70 angestiegen. Auch die Zahl der aktuellen Verdachtsfälle stieg um zwei auf 125 Fälle. Mit 92 Personen liegt die Zahl der Menschen, die sich in Quarantäne befinden, um fünf höher als noch am Vortag.

Die meisten bestätigten Infektionen gibt es nach wie vor in Blankenfelde-Mahlow, wo die Zahl vom Sonnabend zu Sonntag mit 17 Fällen konstant blieb. Zwei Neuinfektionen mehr als am Vortag gab es im gleichen Zeitraum in Ludwigsfelde, wo die Statistik 15 Fälle vermeldet. Keinerlei bekannte Fälle gibt es derzeit in den Gemeinden Dahmetal, Ihlow und Niederer Fläming, die alle zum Amt Dahme gehören, sowie in Jüterbog und seinen Ortsteilen.

Aktuelle Hilfsangebote im Landkreis

Ab dem morgigen Dienstag hat das Abstrichzentrum Ludwigsfelde veränderte Sprechzeiten. Rachenabstriche werden dort an Werktagen von 14 bis 16 Uhr durchgeführt. Am Osterwochenende ist das Zentrum nur am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr besetzt. Dringende Abstriche erfolgen, wie bisher auch, an Wochenenden und Feiertagen über die Notaufnahme des Ludwigsfelder Krankenhauses.

Neu im Internetauftritt des Landkreises ist die Übersicht zu Soforthilfen zur Abfederung finanzieller Auswirkungen aufgrund der Corona-Pandemie. Unter www.arbeitsagentur.de/datei/uebersicht-soforthilfeprogramme-corona_ba146398.pdf sind weitere Soforthilfeprogramme zu finden.

Von Uwe Klemens