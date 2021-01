Berlin/Baruth

Jetzt läuft die Baruther Corona-Hilfe für die ärmsten Menschen in der mongolischen Partnerstadt Murun auch über die Diplomatie: Am Freitag Nachmittag überbrachte Bürgermeister Peter Ilk (parteilos) Ganbat Bontoi Damba, dem Botschafter in Deutschland, einen symbolischen Scheck über 48.201,30 Euro. „So eine Übergabe mit persönlichem Kontakt ist natürlich immer ganz was anderes, als nur einfach Geld irgend wohin zu überweisen“, sagte Ilk nach dem einstündigen Besuch in Berlin. Wegen Corona fiel das „Menü“ in der Botschaft karg aus – man trank gemeinsam zwei Tassen schwarzen Tee.

An den Ortseingängen von Baruth verweisen Schilder auf die Städtepartnerschaften des Städtchens im Urstromtal: Büren (NRW/Deutschland) und die mongolische Provinzhauptstadt Murun Quelle: Jutta Abromeit

Mit dem Geld revanchieren sich die Baruther bei den Murunern für deren Hilfe während des ersten Lockdowns im Frühjahr. Damals waren von dort umgehend 4000 Schutzmasken gekommen, als es die hier nicht gab. Jetzt finanziert Baruth Schnelltests und Schutzmasken, Handschuhe, Desinfektionsmittel und andere dringend nötige Hilfsmittel. Möglich gemacht hatte die TF-Stadt diese Spende über das Bundes-Förderprogramm Corona-Solidarpakt. Damit können deutsche Kommunen Orten in Entwicklungsländern Hilfe zukommen lassen, die zu 100 Prozent erstattet wird.

Verabredet hatten die Bürgermeister der Partnerstädte diese Form der Hilfe im Dezember per Video-Konferenz, denn direkte Besuche sind in der Corona-Pandemie nicht möglich. Eng abgestimmt sei die Aktion mit dem Gesundheitsamt und dem Katastrophenschutz, so Ilk. Zum Hilfspaket gehören auch Faltblätter, Schulungsmaterial und Zertifikate für 300 mongolische Mitarbeiter vor Ort. Realisiert sein soll das Projekt bis 30. Juni, „so steht das in unserem Vertrag mit der Stadt Murun“, erklärt der Baruther Rathauschef.

Sein Besuch bei Ganbat Damba habe auch Anstoß zu weiterer Hilfe gegeben, sagte Ilk: „Wir als kleines Baruth können ja nicht die halbe Mongolei versorgen. Deshalb haben wir verabredet, dass die Botschaft unsere Pressemitteilung von Entwicklungskoordinator Karsten Wittke auf die Internetseite der Botschaft stellt.“ In dem Papier ist der Weg dieser Hilfsmöglichkeit für andere deutsche Städte beschrieben. „So viel wir wissen, gibt es bisher fünf deutsch-mongolische Partnerschaften, zum Beispiel die zwischen Bonn und der Hauptstadt Ulan-Bator oder die eines dortigen Stadtbezirks mit Schönefeld im Nachbarkreis LDS“, so der Baruther Verwaltungschef.

Außerdem bekam er eine Zusage von Ganbat Damba: Vor seiner Abberufung vermutlich in der zweiten Jahreshälfte komme er auf jeden Fall noch einmal nach Baruth. Dort hatte er im Herbst 2018 für ein neues Baugebiet das Schild „Muruner Straße“ enthüllt und gemeinsam mit Ilk einen Bau gepflanzt.

Von Jutta Abromeit