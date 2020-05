Corona: So bereiten sich die Hotels auf Gäste vor

Dahlewitz

Die Lobby des Van der Falk Hotels Berlin-Brandenburg in Dahlewitz wirkt noch ein wenig verwaist. Vereinzelt checken Gäste ein, die Tische im Restaurant sind leer. Auf einer hellgrauen Couch sitzen zwei Männer und trinken Bier. Wenn sie die Halbliterkrüge zum Mund führen, setzen sie ihre Mundschutzmasken ab.

„Wir merken, dass es langsam wieder losgeht“, sagt Rezeptionist Viktor Stoyanov. Er trägt eine schwarze Mund-Nasen-Maske und schwarze Handschuhe. Zwischen ihm und den Gästen sind große Plexiglasscheiben angebracht. In der gesamten Hotellobby, am Eingang, an der Rezeption, vor den Fahrstühlen stehen Spender mit Desinfektionsmitteln bereit.

Anzeige

Ein Gast aus Frankreich musste in der Corona-Krise im Hotel leben

In den vergangenen Wochen, sagt Stoyanov, sei es sehr ruhig gewesen im Hotel. Bis auf einzelne Geschäftsreisende sei kaum ein Gast da gewesen. Ein Gast aus Frankreich hingegen, erzählt der Rezeptionist, sei während der gesamten Zeit des Corona-Shutdowns geblieben. Weil die Grenzen geschlossen waren, konnte er nicht nach Hause und musste im Hotel leben.

Weitere MAZ+ Artikel

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Für Klaus Näve ist es der erste Besuch im Van der Valk seit Beginn der Corona-Pandemie. Der 72 Jahre alte Projektentwickler aus Stuttgart ist Stammgast in dem Hotel. Er hat sein Büro in Mahlow, seit 20 Jahren steigt er regelmäßig dort ab. „Ich freue mich, wieder da zu sein“, sagt er, „die Stimmung ist positiv, Personal und Service sind wie immer top.“

Zurückhaltung bei den Reisenden und Urlaubern

Auch Hotelmanager Christiaan Smeets freut sich, dass nach und nach die Gäste in sein Haus zurückkehren. In den vergangenen Wochen sei der Umsatz im Van der Valk drastisch eingebrochen. Seit dem 25. Mai dürfen Hotels in Brandenburg wieder Gäste zu touristischen Reisen empfangen – unter strengen Auflagen. Noch sind viele Urlauber zurückhaltend, was Hotelübernachtungen angeht. Das hat gravierende Auswirkungen für die Branche. Im Van der Valk Hotel sind weiterhin alle 79 Mitarbeiter in Kurzarbeit.

Christiaan Smeets, 42, Hotelmanager des Van der Valk Hotel Berlin-Brandenburg. Quelle: Feliks Todtmann

Derzeit ist nur knapp ein Drittel der 300 Zimmer belegt. Buchungen für Tagungen, Hochzeiten und andere Veranstaltungen wurden storniert. „Wir versuchen gerade, die Kunden zurückzugewinnen“, berichtet der 42-Jährige. Seine Mitarbeiter und er rufen derzeit Stammgäste an, ob sie ihre Stornierungen nicht zurücknehmen wollen.

Besonders schwer getroffen sind Hotels am Flughafen Schönefeld

Für Hygiene- und Sicherheit der Gäste sei gut gesorgt, so Smeets. Regelmäßig würden seine Mitarbeiter die Flächen, Türklinken, Tische und sonstigen Oberflächen reinigen und desinfizieren. Die Zahl der Plätze im Restaurant sei von 100 auf 42 reduziert worden. Wer will, kann sich sein Essen auch aufs Zimmer bringen lassen. Zwischen den Tischen wurde genügend Abstand geschaffen und es wurden zusätzlich Spuckschutzwände aufgestellt. „Ich denke, wir bekommen es gut hin, dass sich unsere Gäste wohlfühlen“, sagt der Hotelmanager.

Lesen Sie auch: Wenn der Sitznachbar hustet: Wie riskant sind Flugreisen in Corona-Zeiten?

Auch im Meininger Hotel am Flughafen Schönefeld gehen die Buchungszahlen langsam wieder nach oben, wie die Sprecherin der Hotelkete, Daniela Dietz, mitteilt. Das Hotel ist besonders schwer von der Corona-Krise betroffen: Zum Shutdown kam der ausgesetzte Flugverkehr in Schönefeld noch dazu.

Frühstück zum Abholen statt am Buffet

Die 19 Mitarbeiter am Standort Schönefeld sind seit März allesamt in Kurzarbeit. Bei steigender Nachfrage werde das Personal entsprechend erhöht, so Dietz. Die vergangenen Wochen habe man genutzt, um ein umfassendes Sicherheits- und Hygienekonzept zu erarbeiten.

Bitte vor dem Einsteigen Hände desinfizieren: Desinfektionsmittel im Van der Valk Hotel Berlin-Brandenburg. Quelle: Feliks Todtmann

Dieses sieht verstärkte Reinigungsmaßnahmen für die Zimmer und die öffentlichen Bereiche vor. In der Lobby gibt es Abstandsmarkierungen auf dem Boden, die Mitarbeiter wurden speziell zum Thema Hygiene geschult. Auch beim Essen gibt es Neuerungen: Frühstück gibt es statt vom Buffet nur noch zum Abholen.

Absage von Hochzeiten und Tagungen sind das größte Problem

Im Seehotel Berlin-Rangsdorf sind derzeit nur 38 der 71 Zimmer belegt. „Uns fehlen vor allem die Hochzeiten, Seminare und Tagungen“, erläutert Hoteldirektorin Jana Böhm. Viele hätten aus Unsicherheit, ob Veranstaltungen überhaupt stattfinden dürfen, ihre Buchungen storniert. „Das können wir mit Übernachtungen zu touristischen Zwecken nicht kompensieren.“ Sie hofft, dass sich die Situation über den Sommer wieder entspannen wird.

Lesen Sie auch: Corona-Krise: Was Pfingsten in Brandenburg erlaubt ist – und was nicht

Im Hotel Sophienhof in Königs Wusterhausen freut sich Leiterin Christa Schinkel über einen plötzlichen Anstieg der Buchungsanfragen zu Pfingsten. „Wir haben uns von null auf 30 Buchungen gesteigert“, sagt sie. Vor allem Kurzurlauber, Wanderer und Rad- und Wassersportler aus der Hauptstadt kommen über das verlängerte Wochenende.

Der Ponton auf dem Rangsdorfer See gehört zum Seehotel Berlin-Rangsdorf. Quelle: Christian Zielke

Auch dort wird penibel auf die Einhaltung der Hygienebestimmungen geachtet. Ein Beispiel: „Wir tauschen nach jedem Gast im Restaurant die Salzstreuer aus.“ Neben Abstandsmarkierungen auf dem Boden hält Schinkel Desinfektionsmittel und Mundschutzmasken für die Gäste bereit.

Lesen Sie auch

Von Feliks Todtmann