Ludwigsfelde

Das Evangelische Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow bietet an vier Tagen im August die Möglichkeit, sich ohne vorherige Terminvereinbarung gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

In den kommenden beiden Wochen finden jeweils zwei freie Impf-Tage statt: In der nächsten Woche ist die spontane Impfung am Dienstag, 10. August, oder Mittwoch, 11. August, jeweils zwischen 8 und 12 Uhr möglich, in der darauf folgenden Woche zur gleichen Zeit ebenfalls Dienstag, 17. August, und Mittwoch, 18. August.

Krankenhaus impft Biontech

Geimpft wird mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer. „Es spielt keine Rolle, ob man sich dabei seine Erst- oder Zweitimpfung abholt“, so Pressesprecher Alexander Schulz. Sollte es die erste Impfung sein, könne der Zweittermin unkompliziert im Impfzentrum direkt vor Ort oder telefonisch vereinbart werden.

Das Impfzentrum des Ludwigsfelder Krankenhauses ist vor Ort ausgeschildert, der Zugang erfolgt über die Albert-Schweitzer-Straße.

Von Lisa Neugebauer