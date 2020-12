Potsdam

Der erste Corona-Impfstoff könnte noch vor Weihnachten in der EU zugelassen werden. Bis zum 21. Dezember will die Europäische Arzneimittelbehörde EMA ihr Gutachten über die Zulassung des Mittels der Unternehmen Pfizer und Biontech vorlegen, kündigte die Behörde am Dienstag an. Das wären dann acht Tage früher als geplant und die ersten Impfungen in Deutschland könnten noch in diesem Jahr stattfinden. Die Zustimmung der EU gilt als Formsache und könnte binnen eines Tages erfolgen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) zeigte sich optimistisch, dass der Impfstoff am 23. Dezember zugelassen werde. Dies sei „eine gute Nachricht für die Europäische Union“, sagte er. Ziel sei es, in Deutschland noch vor dem Jahreswechsel mit dem Impfen zu beginnen. Im Lauf des ersten Quartals rechnet Spahn mit 12 bis 13 Millionen Impfdosen für Deutschland. Für eine wirksame Impfung gegen das Coronavirus sind zwei Impfungen nötig.

Ullrich Fleck, DRK-Kreisverbandsarzt, simuliert das Impfen mit einem Impfstoff gegen Covid-19. Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Die Vorbereitungen in Brandenburg laufen auf Hochtouren. Am kommenden Freitag wollen das Gesundheitsministerium und die Kassenärztliche Vereinigung Details zum Impfstart in der Mark vorlegen. Wie berichtet sollen zunächst ältere Menschen in Pflegeheimen versorgt werden und zwar mit Hilfe mobiler Impfteams.

Zehn Minuten pro Bewohner

Das Konzept dafür wird in Brandenburg federführend vom Deutschen Roten Kreuz ( DRK) entwickelt. Eine erster Probelauf fand am Dienstag im DRK-Pflegeheim „ Saalower Berg“ in der Gemeinde Am Mellensee ( Teltow-Fläming) statt. „Wir haben die Abläufe überprüft und ermittelt, wie lange man in etwa für eine Impfung benötigt“, sagte DRK-Sprecherin Marie-Christin Lux. Pro Bewohner habe man zunächst zehn Minuten Zeit eingeplant – inklusive des verpflichtenden Aufklärungsgespräches durch einen Arzt.

Die Einrichtungen sollen bereits im Vorfeld bei ihren Bewohnern abfragen, wie hoch die Impfbereitschaft in etwa ist, damit sich die Teams darauf einstellen können, hieß es. Die Mitarbeiter der Heime sollen dabei ebenfalls versorgt werden.

Begrenzte Haltbarkeit der Impfdosen

Die Impfungen gegen das Coronavirus müssten wegen der begrenzten Haltbarkeit der Impfdosen an einem Tag durchgeführt werden. „Je nach Größe des Heims müssen entsprechend viele Impfteams eingesetzt werden“, sagte Lux. Das DRK soll auch für den Transport des Impfstoffes aus den Lagern beziehungsweise aus den Impfzentren verantwortlich sein. Zunächst sollen in Brandenburg zwei Impfzentren in Cottbus und Potsdam entstehen. Neun weitere sollen Anfang nächsten Jahres folgen.

Trotz beginnender Impfungen müssen sich die Menschen laut Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) auch im nächsten Jahr auf Einschränkungen durch die Corona-Krise einstellen. „Wir müssen uns ehrlich machen: Auch wenn die Impfungen starten werden, wird es weiterhin für eine gewisse Zeit Beschränkungen geben müssen“, sagte Woidke, als er im Brandenburger Landtag den am Mittwoch beginnenden harten Lockdown begründete.

„Was ist dieser Verlust an Lebensqualität und liebgewonnen Freiheiten gegen Krankheit und Tod?“, sagte er. Der Landtag soll künftig bei neuen Corona-Verordnungen mehr Mitsprache bekommen. Dafür stimmten die Abgeordneten am Dienstag mit großer Mehrheit.

Von Torsten Gellner