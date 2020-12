Teltow-Fläming

Wer sich in Teltow-Fläming gegen Corona impfen lassen will, muss sich noch etwas gedulden. Das Impfzentrum in Luckenwalde nimmt seinen Betrieb am 5. Februar auf. Etwa ab dem 1. Februar sollen mobile Impfteams zunächst in Pflege- und Seniorenheimen mit dem Impfen beginnen. Im Nachbarlandkreis Dahme-Spreewald liegt der Impfbeginn deutlich früher. Das mithilfe der Bundeswehr aufgebaute Impfzentrum in Schönefeld geht laut Plan am 11. Januar in Betrieb.

Grund für die manch einem lang erscheinende Wartezeit bis zu ersten Impfungen in Teltow-Fläming: Die mobilen Impfteams sind logistisch an die Impfzentren gebunden. „Der Impfstoff, der während des Transports und der Lagerung auf -70 Grad Celsius gekühlt werden muss, kann nur sehr begrenzt über einen längeren Zeitraum bei niedrigeren Minus-Graden erhalten werden“, begründet Christian Wehry, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg (KVBB), die Tatsache, dass mobile Impfteams in Teltow-Fläming nicht schon im Januar zum Einsatz kommen.

Anzeige

Wöchentlich neuer Impfstoff

Am 5. Januar starten die Impfzentren in Potsdam und Cottbus. „Dabei hat jedes Impfzentrum zu Beginn drei mobile Teams“, so Gabriel Hesse vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz (MSGIV) des Landes Brandenburg. Von Woche zu Woche sollen weitere Impfzentren hinzukommen. Für die 17 Kreise und kreisfreien Städte des Landes sind vorläufig elf Impfzentren geplant. Der vergleichsweise langsame Aufbau der Impfzentren hat einen nachvollziehbaren Grund: Die Impfungen in Zentren und durch die Teams werden durch freiwillige Einsätze der niedergelassenen Ärzte und deren Pflegeteams durchgeführt. Das macht nur Sinn, wenn ausreichend Impfstoff vorhanden ist. Die erste Lieferung während der Weihnachtstage im Land Brandenburg bestand aus knapp zehntausend Impfdosen, war somit für knapp 5000 Impfkandidaten ausreichend. Der Impfstoff wird wöchentlich geliefert, muss aber auch so verwaltet werden, dass die Zweitimpfung, die für eine Immunisierung zwingend notwendig ist, zwischen Tag 18 und Tag 21 nach der Erstimpfung gesichert ist.

Impfung auch in Potsdam möglich

Wer sich aus Teltow-Fläming unabhängig vom Start des Impfzentrums in Luckenwalde so bald wie möglich impfen lassen möchte, kann das trotzdem tun. Denn die Impfzentren arbeiten unabhängig vom jeweiligen Kreis. Ob im Impfzentrum in Potsdam, Cottbus oder eben ab dem 11. Januar in Schönefeld – die einzige Voraussetzung ist, dass man zur Bevölkerungsgruppe gehört, die an der Reihe ist. Wer aktuell in Teltow-Fläming also bereits die 80 überschritten hat und mobil ist, kann telefonisch einen Termin in einem erreichbaren Impfzentrum vereinbaren. Gabriel Hesse: „Unter der bundesweit einheitlichen Rufnummer 116 117 ist ab dem 4. Januar ein Call-Center erreichbar, das die Termine vergibt.“

Jeder, der sich impfen lassen will, soll auch geimpft werden. Das gilt auch für die rund 80 Prozent der Pflegebedürftigen, die sich im Land Brandenburg in häuslicher Pflege befinden. Zwar werden die Impfteams nicht gleich vor jeder privaten Haustür stehen, aber das MSGIV, das Deutsche Rote Kreuz und der KVBB denken bereits darüber nach, wie das sicher gestellt werden soll. Zunächst appelliert Hesse an die Betroffenen: „Wenn Sie selbst nicht mobil genug sind, um eines der Impfzentren zu erreichen, fragen Sie ihre Familie, Nachbarn und Freunde. Aber denken sie daran, dass sie drei Wochen später den Fahrdienst noch einmal benötigen.“ Für Pflegebedürftige, die keine derartige Möglichkeit auf Nachbarschaftsebene oder in der Familie haben, denken die beteiligten Organisationen zurzeit über einen Shuffle-Service nach.

Von Udo Böhlefeld