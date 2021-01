Blankenfelde-Mahlow

Gleich am vergangenen Montag wollte sich Peter Abend aus Waldblick einen Impftermin sichern. Alle Anrufversuche blieben vergeblich. Drei Tage lang wählte er die bundesweite Hotline-Nummer 116 117. Endlich, am Mittwochnachmittag, hatte seine Frau Anita Tack Erfolg.

Anita Tag und Peter Abend gehören beide zur Gruppe derer, die gleich zu Beginn der Impfungen gegen Covid-19 impfberechtigt sind, wie es in bürokratischer Sprache heißt. Deshalb wollte sich der Peter Abend auch so bald wie möglich impfen lassen. „Ich habe unzählige Male versucht, telefonisch zu der Terminvergabe vorzudringen. Leider immer wieder vergeblich“, schrieb er am Montag der MAZ. Hoffnung kam auf, als er dann doch noch bis zu der Ansage durchkam, dass er „noch etwas Geduld haben soll“. Aber: „Nach fast acht Minuten wurde die Verbindung dann abgebrochen.“

Unerträglicher Zustand

Landesweit berichten immer wieder Impfwillige, die die 116 117 in den letzten Tagen gewählt haben, über ähnliche Erlebnisse. Entweder sie kommen gar nicht erst durch oder sie hängen in endlosen Warteschleifen. Abend sagt dazu: „Ich empfinde diesen Zustand als unerträglich.“ Und er hat sogar einen einfachen Vorschlag, wie man das abstellen könnte: „Es wäre für alle Beteiligten einfacher, wenn man per E-Mail mit Angabe seiner Daten um einen Termin nachsuchen kann. Diese E-Mails könnten dann abgearbeitet werden. Man würde einen Anruf oder eine Nachricht bekommen.“

Peter Abend wird in seiner Kritik noch deutlicher: „Vom kleinsten Theater bis zum größten Konzertveranstalter und auch Hotels und Ferienhausanbieter ist man in der Lage ein einfach benutzbares und funktionierendes Reservierungssystem im Internet anzubieten. Alle zuständigen Ministerien und deren Behörden hatten ein dreiviertel Jahr Zeit sich auf die heutige Situation vorzubereiten. Nun aber stehen Sie da und bedauern, dass die Hotline hoffnungslos überlastet ist, was Ihnen jener halbwegs intelligente Oberschüler hätte voraussagen können.“

KVBB: Wir ärgern uns

Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) reagierte auf die massive Kritik bereits am Dienstag. Pressesprecher Christian Wehry schrieb: „Wir ärgern uns sehr über die verschiedenen technischen Probleme und den überaus holprigen Start der Terminvereinbarung zur Corona-Impfung im Land Brandenburg.“ Die Leitungen waren und sind auf Bundesebene überlastet, an einer technischen Lösung werde gearbeitet. Zwar seien die Leistungskapazitäten bereits deutlich erhöht worden. „Dennoch kann es hier weiterhin zu Engpässen kommen.“

Ein weiteres Problem liege in den Call Center Plätzen, die schon vor Beginn der Impfkampagne auf zusätzliche 150 Plätze eingestellt worden sei. Aufgrund der beratungsintensiven Thematik werde an einem weiteren Ausbau gearbeitet, der aber schrittweise erfolgen müsse. Mit zu den Schwierigkeiten beigetragen haben auch Anrufe von vielen Bürgern, die nicht zu den priorisierten Gruppen gehören. Zu ihnen gehören vor allem Menschen über 80 und Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen.

Terminvergabe 14 Tage im Voraus

Das Impfzentrum in Luckenwalde wird laut Plan am 5. Februar eröffnet, es ist eines der letzten der insgesamt elf Impfzentren im ganzen Land Brandenburg. Die Zentren in Potsdam und Cottbus arbeiten bereits, Anfang der nächsten Woche ist auch das Impfzentrum Schönefeld soweit. Eine Terminvergabe für das jeweilige Impfzentrum ist nur 14 Tage im Voraus möglich. Mit dem Start des Zentrums in Schönefeld sollen auch die Krankenhäuser in den Landkreisen Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald beliefert werden. Dort können dann auch die medizinischen und Pflegedienst-Mitarbeiter geimpft werden. Parallel mit der Inbetriebnahme der Impfzentren werden auch die mobilen Teams, die logistisch an die Impfzentren gebunden sind, in den Pflegeheimen der Landkreise ein Impfangebot machen.

Krankenhaus grundsätzlich bereit

Mit der Belieferung der Krankenhäuser mit dem Impfstoff in der kommenden Woche können dann auch die Mitarbeiter und der Rettungsdienst in den Krankenhäusern Ludwigsfelde und Luckenwalde geimpft werden. „Selbstverständlich wird bei uns aber auch nur geimpft, wer geimpft werden will“, stellt Burkard Schult, der Leitende Chefarzt des Ludwigsfelder Diakonissenhauses fest. Auf die Frage, ob das Krankenhaus bei der Versorgung der Bevölkerung mit Impfungen helfen könne, antwortet Burkhard Schult salomonisch: „Wir kümmern uns zunächst um die stationäre Versorgung der Covid-19-Patienten. Innerhalb des westbrandenburgischen Krankenhausnetzwerkes klappt das im Moment ganz gut.“ Auch wenn die Welle der Krankenhausbehandlungen noch nicht den Höhepunkt erreicht habe, fügt er hinzu: „Ein Kraftakt ist es aber auf jeden Fall.“

Burkhard Schult sieht zurzeit keine sichtbare Struktur in der Impfkampagne, in die sich die Krankenhäuser einbringen könnten. „Wenn allerdings im Impfzentrum in Luckenwalde Impfärzte gebraucht werden und Mitarbeiter bei uns Kapazitäten frei haben, dürfen die natürlich gerne aushelfen. Wir stehen grundsätzlich bereit, wenn wir gebraucht werden.“

