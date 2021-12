Teltow-Fläming

Die aktuelle Corona-Inzidenz von 700,7 Neuinfektionen im Landkreis Teltow-Fläming mit Stand vom Sonntag belegt: Die Corona-Lage bleibt ernst und wird auch über die Feiertage und am Jahreswechsel das bestimmende Thema bleiben.

Mit 143 alleine am Wochenende gemeldeten Neuinfektionen liegt der Landkreis brandenburgweit etwa im oberen Mittelfeld. Mit 259 beziehungsweise 227 Fällen führen Cottbus und der Landkreis Spree-Neiße die traurige Bilanz an. Einzig im Landkreis Uckermark und im kreisfreien Brandenburg wurde im genannten Zeitraum keine Neuinfektionen gemeldet.

Rund ein Drittel der Infizierten in TF sind Kinder und Jugendliche

Rund ein Drittel (28 Prozent) der Betroffenen sind Kinder und Jugendliche, der Anteil im Vergleich zur Vorwoche leicht zurückgegangen ist, meldete das Gesundheitsamt am Freitag. Durchschnittlich rund 200 Meldungen über Covid-19-Infektionen pro Tag werden dort registriert. Angesichts dieser Menge werden in erster Linie die Fälle von Kindern und Jugendlichen sowie besonders gefährdeten Personen bearbeitet.

Nach Einschätzung von Sozialdezernentin Kirsten Gurske gibt es eine gute Zusammenarbeit mit Schulen, Kindertagesstätten und Gemeinschaftseinrichtungen. Aktuell sind in zehn Senioren- und Pflegeeinrichtungen sowie in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende eine größere Zahl an Ausbrüchen zu verzeichnen.

Die 7-Tage-Inzidenz im Land Brandenburg liegt gegenwärtig bei 581,7 je 100.000 Einwohnern. Die Zahl der aktuell Infizierten liegt bei 52.700 Personen. Die Zahl der Todesfälle im Corona-Zusammenhang stieg landesweit um vier auf 4.461.

Die Bürgertelefone der Kassenärztlichen Vereinigung, für Reiserückkehrer und Menschen, die Kontakt zu infizierten Personen hatten, sind montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr unter 0 33 71/60 80 erreichbar.

Von Uwe Klemens