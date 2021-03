Luckenwalde

„Hier ist wieder was los“, sagt Heike Dubslaff und lacht. Die fröhliche Pharmazeutin. Denn in ihrer kleinen Apotheke an der Ecke Theaterstraße/Wiesenstraße in Luckenwalde ist wirklich fast immer etwas los. Und das ist seit dem Beginn der Corona-Pandemie vor einem Jahr nicht weniger, zumindest aber anders geworden.

„Am Anfang fehlte es vor allem an Desinfektionsmitteln, Schutzmasken und Einmalhandschuhen“, erinnert sie sich. Vor Corona hatte sie hundert Einmalhandschuhe noch für 3,95 Euro im Angebot. Mit der plötzlich gestiegenen Nachfrage explodierten die Preise und noch heute kostet eine Packung zwischen zehn und 20 Euro – und das im Einkauf.

Masken in allen modischen Farben

Und bei den Masken, die vorher kaum gefragt waren, gab es erstmal so gut wie nichts. Und wenn, dann nur für viel Geld. Irgendwann folgte der Maskenüberfluss, sodass die Preise wieder abstürzten. „Inzwischen haben wir sie in allen Farben“, berichtet Heike Dubslaff, weil vor allem die weibliche Kundschaft den Mund-Nasen-Schutz gern passend zu ihrer Frühjahrsmode tragen will.

Apropos Masken: Die haben laut Heike Dubslaff zu einigen skurrilen Vorkommnisse in ihrer Apotheke geführt. Da war das anfängliche Beschaffungs-Chaos, der spätere Verteilungs-Stress, all die amtlichen Ankündigungen, die man zunächst nur aus der Presse erfuhr, bevor die endgültigen Regelungen später nachgereicht und dann doch wieder geändert wurden. Aber auch die Abgabe von Masken gegen Gutscheine und eine Gebühr von zwei Euro, oder die kostenlose Aushändigung für Bedürftige, aus deren Haushalt jede Person einen Anspruch auf zehn kostenlose Masken hatte, selbst das fünf Monate alte Baby, zählen dazu.

Kopfschütteln über Masken-Betrüger

Für Kopfschütteln sorgte auch der ältere Mann, der seine Gutscheine mehrmals kopiert hatte und gegen günstige Masken einzutauschen versuchte, aber wegen des fehlenden Wasserzeichens wieder weggeschickt wurde.

Die Linden-Apotheke an der Ecke Theaterstraße/Wiesenstraße versorgt den Kietz mit Medikamenten und freundlichen Ratschlägen. Quelle: Hartmut F. Reck

Da war der andere Kunde, der seine Maske schon seit Beginn der Pandemie trug und die nach einem Jahr entsprechend aussah. Auf den Hinweis ihrer längst fehlenden Schutzwirkung, fragte er überrascht: „Wieso?“ Er habe sie doch ab und zu zur Regenerierung in den Backofen gelegt, gleich neben den Kuchen. Ein anderer älterer Herr habe fein säuberlich ein Loch in seine Maske geschnitten. Nach dem Grund befragt: Sonst könne er nicht atmen.

Partnersuche für den Sohn

Sicherlich alles ganz lustig, wenn’s nicht so traurig wär’, räumt die 45-jährige Apothekerin ein. Das mache sich zum Beispiel dann bemerkbar, wenn eine Kundin im mittleren Alter die junge Apothekenhelferin Ulrike Lindner fragt, ob sie noch zu haben sei. Ihr Sohn komme ja gar nicht mehr aus der Wohnung raus und habe keine Chance, ein Mädchen kennenzulernen.

Wenn die kleine Apotheke an der Ecke schon kein Kontakthof ist, so doch immerhin ein Treffpunkt im Kiez. „Was früher die Kneipe war, das sind jetzt immer mehr wir“, sagt Heike Dubslaff. Oft kämen die Menschen herein, um einfach ein bisschen zu quatschen, weil sie sonst kaum die Gelegenheit zu einem Schwätzchen haben. Vor allem die Älteren sind es, die bei ihr einkaufen und dabei auch ihre Sorgen und Nöte mit ihr teilen. „Da ist natürlich die Angst vor dem Virus“, weiß Heike Dubslaff, „aber da sind auch die Bedenken, was die Zukunft bringt, insbesondere für die Kinder und Enkel.“

PTA Ulrike Lindner an den Lagerschränken. Die Vorräte an Erkältungsmitteln reichen noch über die nächste Wintersaison hinweg. Quelle: Hartmut F. Reck

Das einzig Gute, was die Pandemie mit sich gebracht habe, sei der Rückgang an Erkältungen und grippalen Infekten. „Mit meinen Vorräten an Erkältungsmitteln komme ich noch über die nächste Wintersaison hinweg“, sagt die Apothekerin. „Dafür hat sich die Nachfrage nach Schlafmitteln mindestens verdoppelt.“ Das sei ein deutlicher Hinweis dafür, dass viele vor Sorgen oder Unausgeglichenheit nachts nicht in den Schlaf kommen. Auffällig sei auch, dass viele an Lippenherpes leiden. Vermutlich gedeihe der unter den Masken besonders gut.

Wie in einer Kiez-Kneipe, kann man jetzt in der Nachbarschafts-Apotheke die Stimmung der Menschen ziemlich gut einfangen. Nach der Panik am Anfang, dass es wie beim Klopapier auch bei Medikamenten zu Lieferengpässen kommen könnte, ließen sich die Patienten von ihren Ärzten die doppelte Menge verschreiben. „Dann kippte die Stimmung. Die Leute waren sauer, dass sie nicht in den Sommerurlaub fahren durften“, berichtet Heike Dubslaff. Mittlerweile habe sich alles wieder etwas beruhigt: „Die Leute haben den Ernst der Lage erkannt und wissen, dass sie selber für sich und die anderen Verantwortung tragen.“ Hoffentlich bleibt es dabei.

Von Hartmut F. Reck