Corona: Mehr Müll und illegale Deponien in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald

Königs Wusterhausen

An einen besonders dreisten Fall illegaler Müllentsorgung kann sich Bernd Lindner noch gut erinnern: Im April hatten Unbekannte in einem Waldstück bei Wünsdorf rund zehn Kubikmeter Dämmmaterial einfach an den Wegesrand gekippt. Lindner, der bei der Oberförsterei Wünsdorf zuständig ist für illegal entsorgte Abfälle, nahm den Fall auf und ließ einen Container kommen, um den Müll beseitigen zu lassen.

Am nächsten Tag sollte der Behälter abgeholt werden. Als Lindner zur illegalen Deponie im Wald zurückkehrte, traute er seinen Augen nicht: Vor dem Container lag ein neuer Haufen Bauschutt, verpackt in Big Packs und Plastiksäcken, abgeliefert vermutlich über Nacht. „Das ist an Dreistigkeit wirklich nicht zu überbieten“, sagt Lindner.

Anzeige

Steigende Zahl illegaler Deponien in den Wäldern

Der Fall steht beispielhaft für eine Entwicklung, die seit einiger Zeit in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald zu beobachten ist und während der Corona-Pandemie noch zugenommen hat: Die Zahl illegaler Müllentsorgungen in den Wäldern steigt.

Weitere MAZ+ Artikel

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Seit Januar haben Lindner und seine Kollegen insgesamt 71 schwarze Deponien im Bereich der Oberförsterei Wünsdorf entdeckt. Rund 40 Fälle illegaler Entsorgungen habe es allein in den vergangenen zwei Monaten gegeben, sagt Lindner. Insgesamt seien während der Corona-Pandemie etwa 500 Kubikmeter Müll aus den Wäldern geholt worden.

Hausmüll, Bauschutt, Imbissbuden – alles wird in den Wald gekippt

In den Revieren der Oberförsterei Königs Wusterhausen waren es im April und Mai sogar 56 Fälle illegaler Müllablagerung, wie Funktionsförsterin Julia Grote mitteilt. Im selben Zeitraum des Vorjahres gab es lediglich 30, von Januar bis März dieses Jahres 45 Fälle von Schwarzentsorgung.

„Von gewöhnlichem Hausmüll, über Bauschutt und Autoreifen bis hin zu ganzen Gartenlauben, Kühlgeräten und Imbissbuden ist hier nahezu alles dabei“, sagt Grote. Die „Klassiker“ seien Dachpappe, Well-Asbest und Styropor, weil die Entsorgung hierfür teuer sei. Auch Farben, Lacke, Elektroschrott und Gartenabfälle finde sie häufig. „Momentan ist zu bemerken, dass Sanierungsabfall häufiger auftritt.“

Viele Renovierungen in der Corona-Krise

Grotes Kollege Bernd Lindner hat ähnliche Erfahrungen gesammelt. „Wir finden vor allem Sperrmüll und Bauabfälle, die auf Sanierungen hindeuten“, sagt der Förster, darunter Fliesen, Waschbecken, Toilettenschüsseln und alte Dachpappe, sogar eine komplette Küchengarnitur war schon dabei. „Man merkt, dass die Leute in den letzten Wochen mehr Zeit hatten, aufzuräumen.“

Illegale Müllkippe im Wald: Alltag für die Förster in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald Quelle: Bernd Lindner/Oberförsterei Wünsdorf

Viele Menschen haben die Zeit von März bis Mai offenbar dafür genutzt, Haus und Garten auf Vordermann zu bringen. Lange Schlangen vor den Baumärkten standen sinnbildhaft für das in der Pandemie neu erwachte Heimwerkertum. Durch Corona waren aber auch die Recyclinghöfe in der Region vorübergehend geschlossen. Bis Mitte April durften hier lediglich gewerbliche Abfälle entsorgt werden. Die Folge: Der Schrott wurde vielerorts einfach in den Wald gekippt.

Großer Ansturm auf die Recyclinghöfe

Der Verbandsvorsteher des Südbrandenburgischen Abfallzweckverbandes (SBAZV), Holger Riesner, bestätigt diese Einschätzung. Es habe nach der Wiedereröffnung einen regelrechten „Ansturm“ auf die Wertstoffhöfe in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald gegeben, sagt Riesner. Teilweise mussten Kunden bis zu zwei Stunden an den Recyclinghöfen warten. „Mit Abstand der größte Posten war Sperrmüll aus Privathaushalten“, berichtet er. Die Menge sei im Vergleich zu früheren Jahren überdurchschnittlich hoch gewesen.

Lesen Sie auch: Illegaler Müll: Corona-Zeit hinterlässt in den Wäldern um Potsdam heftige Spuren

Auch bei anderen Abfallarten hat der SBAZV einen Anstieg während der Corona-Krise registriert. Insgesamt sei die Müllmenge in den vergangenen zwei Monaten um vier bis sieben Prozent gestiegen, so Riesner. „Den größten Anstieg gab es im Bereich Haus- und Sperrmüll. Danach kommen Altpapier und Grünabfälle.“ Und das, obwohl ein viel Müll von Unternehmen durch den Corona-Shutdown weggefallen sei.

Königs Wusterhausen : Mehr Müll im Stadtgebiet

Beim Müllaufkommen in öffentlichen Abfalleimern, für deren Leerung die Kommunen zuständig sind, zeigt sich indes ein differenzierteres Bild. Während Kommunen wie Ludwigsfelde und Luckenwalde keinen Anstieg der Abfallmengen während der Corona-Pandemie feststellen konnten, gab es in Königs Wusterhausen deutlich mehr Müll als sonst.

Hier sammelte sich vor allem dort, wo Imbisse Außerhausverkauf anboten, der Verpackungsmüll in den Papierkörben, wie die Leiterin des städtischen Betriebshofes, Diana Manthey, mitteilt. Zudem habe es in der Stadt vermehrt Beschwerden über überfüllte Altkleider- oder Altglascontainern gegeben. Die Entsorger seien „kaum noch mit der Leerung der Container hinterhergekommen“, sagt der Pressesprecher der Stadt Königs Wusterhausen, Reik Anton.

Lesen Sie auch: Müll einfach am Waldfriedhof abgeladen

Förster Bernd Lindner fürchtet, dass die meisten Abfallsünder ungeschoren davon kommen. Er und seine Kollegen suchen in den Müllhaufen akribisch nach Hinweisen auf die Täter, oft vergeblich. Vor kurzem hatte er jedoch Glück: In einem Schutthaufen fand er eine Zeitschrift samt Adressaufkleber. Der Verursacher wurde gefunden. Gegenüber dem Ordnungsamt gab er später an, ihm sei die Warteschlange am Recyclinghof zu lang gewesen.

Lesen Sie auch

Von Feliks Todtmann