Erste Lockerung in der Jugendarbeit

Altes Lager

In der Gemeinde Niedergörsdorf kehrt man bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen ebenso wie im Rest des Landes schrittweise zum normalen Alltag zurück. Seit Montag darf die Klassenstufe Sechs wieder an der Grundschule „ Thomas Müntzer“ in Blönsdorf unterrichtet werden – allerdings aufgeteilt in kleinere Lerngruppen. Die Fünftklässler sollen ab kommendem Montag folgen.

Wie am Mittwoch außerdem bekannt wurde, sollen noch vor den Sommerferien alle weiteren Jahrgangsstufen wieder zur Schule gehen dürfen. Auch in der Jugendarbeit gibt es jetzt die erste kleine Lockerung.

Treff zum Gespräch nach Absprache

Ab sofort können Kinder und Jugendliche wieder persönlichen Kontakt zum Niedergörsdorfer Jugendkoordinator Peter Baade sowie Jugendarbeiter Paul Pangritz aufnehmen. Allerdings gibt es auch dabei Regeln zu beachten. Denn: Einen Gesprächstermin gibt es erst nach vorheriger Absprache per Telefon, WhatsApp oder E-Mail.

Seit Mitte März war der Kontakt nur per Telefon oder schriftlich möglich. Wie Peter Baade berichtet, wurde das Angebot auch genutzt. Meist, um die Kommunikation zu den Jugendarbeitern zu halten. Denn für viele Kinder und Jugendliche gehörten die Gespräche mit den Jugendarbeitern in der Schule oder im Jugendclub zum Alltag.

Jugendarbeiter froh über das Wiedersehen

Seit Montag sind die ersten Kinder wieder an der Schule. Nicht nur sie haben Peter Baade vermisst – auch umgekehrt war die Freude groß. „Es ist für einen selber auch schön, wieder mit den Kindern zu arbeiten“, sagt der Sozialarbeiter. „Das hat gefehlt.“

Trotzdem hatte das Aktenwälzen der vergangenen Wochen auch etwas Gutes. Denn so konnte unter anderem schon an einem Hygienekonzept für den Jugendclub Jump gearbeitet werden, um bei einer Freigabe schnell wieder öffnen zu können.

Kinderhaben sich gut mit Situation arrangiert

Die Gewissheit von den Schülern, dass es ihnen gut geht, war für Peter Baade schon eine wichtige Information. Denn von vielen Kindern hatte er in den ganzen letzten Wochen gar nichts gehört. Darüber hinaus sei Baade beeindruckt davon, wie gut die Kinder mit den Einschränkungen umgehen. „Die Sechstklässler machen das schon super. Sie nehmen die Regeln gut auf“, sagt der Sozialarbeiter. Auch für das gemeinsame Spielen mit Abstand hätten sie schon Lösungen gefunden. Dass die Kinder unglücklich sind, habe der Sozialarbeiter bisher zum Glück noch nicht erlebt.

Aktuelle Infos sowie Kontaktdaten zu Peter Baade und Paul Pangritz gibt es auf der Facebookseite „ Jugendarbeit Niedergörsdorf“.

Von Isabelle Richter